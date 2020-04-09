Lot Size Helper

LotSizeHelper es una herramienta avanzada de gestión de riesgos y cálculo automático del tamaño del lote diseñada para operadores manuales. La herramienta coloca un panel compacto en el gráfico, permitiendo a los usuarios colocar órdenes Buy Stop y Sell Stop con un solo clic. El tamaño del lote se calcula automáticamente en función del porcentaje de riesgo seleccionado, la distancia de Stop Loss, el valor del pip y el margen libre.

Está optimizado para scalping, operaciones intradía, ejecución rápida de órdenes, control de riesgos, cálculo del tamaño del lote y generación automática de SL/TP.

Características principales.

● Cálculo automático del tamaño del lote (basado en el riesgo).

  • Calcula el tamaño del lote utilizando el parámetro RiskPercent.

  • Considera el margen libre, el valor del pip y la distancia del Stop Loss.

  • Respeta completamente las reglas de lote mínimo/máximo.

  • Impide órdenes cuando el margen es insuficiente o la distancia SL es demasiado pequeña.

● Entrada Automática - SL - TP para Buy Stop / Sell Stop.

  • Utiliza el High/Low de la última vela del timeframe seleccionado (por ejemplo, M15).

  • EntryBuffer y SLBuffer añaden distancias de seguridad en pips.

  • El Take Profit se calcula automáticamente según el RewardRatio (RR).

  • Todos los niveles de precios se validan según los requisitos de StopLevel y FreezeLevel del broker.

● Panel sobre el gráfico ligero y limpio.

  • COMPRA → Crea una configuración larga (Buy Stop automático).

  • VENTA → Crea una configuración corta (Stop de venta automático)

  • Información de spread en tiempo real

  • Funciona con todos los símbolos y no desordena el gráfico

● Gestión de riesgo consistente y segura

  • Mantiene el porcentaje de riesgo estable para cada operación

  • Normaliza los pasos de precios automáticamente

  • Evita tamaños de lote incorrectos y distancias SL inseguras

  • Minimiza los errores de cálculo manual

Cómo funciona

  1. Coloque la herramienta en cualquier gráfico.

  2. Pulse el botón COMPRAR o VENDER.

  3. El sistema calcula automáticamente los niveles de Entrada, SL y TP.

  4. El tamaño del lote se ajusta al porcentaje de riesgo seleccionado.

  5. La orden se envía si se superan todas las validaciones.

Parámetros ajustables

  • RiskPercent - Riesgo por operación

  • RewardRatio - Ratio de Take Profit (1:1 / 1:1.5 / 1:2 etc.)

  • EntryBuffer - Buffer de entrada (pips)

  • SLBuffer - Buffer de Stop Loss (pips)

  • SignalTimeframe - Marco de tiempo utilizado para la vela de señal

  • TrendTimeframe - Filtro de tendencia opcional (disponible pero controlado por el usuario)

Instrumentos compatibles

  • Pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

  • Oro (XAUUSD)

  • Índices (US30, US100, GER40, etc.)

  • CFDs y metales

  • Criptodivisas (BTCUSD, ETHUSD)

Información importante

LotSizeHelper no es una estrategia de trading ni un generador de señales. Sólo automatiza el cálculo de los niveles de orden y el tamaño de la posición para los operadores manuales. Todas las decisiones de trading son responsabilidad del usuario.

Palabras clave: calculadora de tamaño de lote, calculadora de tamaño de posición, herramienta de gestión de riesgos, panel de trading MT5, herramienta de stop de compra, herramienta de stop de venta, utilidad de trading forex, herramienta de scalping, herramienta de trading intradía, calculadora RR, auto tamaño de lote, auto SL TP, MT5 helper, MT5 assistant, dimensionamiento de posición basado en riesgo.


