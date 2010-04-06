MultiTimeframe Master with Advanced Features

💼 وصف المنتج ( انجليزي)

MultiTimeframe Master EA

الإصدار 5.0 - نظام تداول ذكي متقدم لـ MT5

Multi-Timeframe Master هو مستشار خبير آلي بالكامل لمنصة MetaTrader 5 ، مصمم للمتداولين الراغبين في الدقة ورؤية عبر أطر متنقلة متعددة. جمعت بين تحليل الأطر الزمنية ، والإدارة الذكية للأموال ، ومنطق عملي لتطبيق تجربة متعددة.



🚀 الميزات الرئيسية

نظام الإشارات الجوية متعددة الأطر :

يُحل أطرًا جغرافيًا متفرقة

✅تحكم حقيقي في التنفيذ. تم تحديد الطلب بشكل عاجل للوامر السوقي والأوامر المعلقة. يتكيف مع جلسات التداول ويتجنب الظروف غير المستقرة.





⚙️ النقاط الفنية الرئيسية

متوافقة مع جميع الكتب (الفوركس، الذهب، المؤشرات، العملات المشفرة)

توقيت كامل (تداول بدون استخدام اليدين)

معلمات قابلة للتخصيص للباحثين

إعداد التقارير المهنية عن الحالات والمشاكل

حماية ذكية وتتبع وتتبع





عددة (مثل M30 وH1) لتأكيد التوجهات القوية قبل الدخول في اللعب.

نظام تصويت وضبط الفجر للتأثيرات.

✅ محرك مؤشر ذكي

مرشح ثنائي الاتجاه EMA (8 و21 فترة)

بالتأكيد زخم نسبة القوة النسبية (RSI)

تحليل حركة السعر

.

✅ نظام تتبع ونقطة تعادل مُحسّن. ونتيجة لذلك، باستخدام نظام تتبع متطور لإلغاء وسبب التعادل. تعرض نطاقات التغطية البصرية للرياح.





✅ نظام مارتينجال الذكي: استعادة ومُحكمة، حجم الدفع الذكي بالفعل عند الحاجة فقط. تضمين النظام في عامل الاسترداد وحدود التحكم للخطوات وتفعيل الاستخدام.



🔹 4. وقف الخسارة الديناميكي الذكي (بناءً على النقاط)

نظام وقف خسارة ذكي يتكيف ديناميكيًا مع ظروف السوق.

يُقاس بالنقاط لتقليل عمليات إيقاف الخسارة العشوائية وتوفير هامش ربح آمن للتداولات.





✅إدارة الأسئلة

محدودة بالنسبة لكل المجالات

بدأ الجزء الرئيسي من العمود، وجزء بسيط منها

حدود الدنيا/قوة قابلة للتخصيص

✅ قواعد الحماية اليومية

هدف الربح اليومي (%)

خسارة الوزن الزائد ($)

يتم إيقاف التشغيل التلقائي عند الوصول إلى الحدود اليومية.

✅ يتم تحديث الجدول الزمني قبل تصفية الأخبار الأصلية وبعد الأحداث الصحفية ذات الصلة بالمنتج الصغير (3 نجوم) للدولار الأمريكي واليورو ، المتعلقة بـ MT5.



✅ لوحة معلومات ديناميكية (الواجهة على الرسم البياني للرياح) يتم عرض الإحصائيات، بما في ذلك:



الرمز، يوس، التنوع، حقوق الملكية الفكرية

المدة والمعلقة

إحصائيات عالمية (يومية، أسبوعية، شهرية، جوجل)

تصور اللعب وقوة

✅ الفلاتر وحدود اللعب

الحد الأقصى للوقت في الساعة / اليوم

المدة بين المدة

ماكس يتداول في نفس الخطأ

لتحمل القدرة القوية وفترة الهدوء

✅تحكم حقيقي في التنفيذ. تم تحديد الطلب بشكل عاجل للوامر السوقية والوامر المعلقة. يتكيف مع جلسات التداول ويتجنب الظروف غير المستقرة.





⚙️ النقاط الفنية الرئيسية

متوافقة مع جميع الكتب (الفوركس، الذهب، المؤشرات، العملات المشفرة)

توقيت كامل (تداول بدون استخدام اليدين)

معلمات قابلة للتخصيص للباحثين

إعداد التقارير المهنية عن الحالات والمشكلات

حماية تتبع وتتبع الهاتف الذكي



