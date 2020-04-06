Dream Bot
- Asesores Expertos
- Antonius Loubser
- Versión: 3.0
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 10
"Dream Bot" es un trader multipar, el algoritmo utiliza la acción del precio combinado con MA para las entradas, NO estrategias peligrosas, SL + TP duro.
EA está bien en GMT 2/3 corredores, NO corredores extraños como EXNESS con el tiempo del servidor anormal.
Recomendado: (USTED TIENE QUE DESCARGAR V3.0, ALGO HA CAMBIADO COMPLETAMENTE). (TODOS LOS ARCHIVOS SET EN COMENTARIO # 1).
NZDCHF, M1.
AUDCHF, M1.
CADJPY, M2.
AUDNZD, M3.
GBPUSD, M3.
EURUSD, M30.
USDCAD, M30.
CADCHF, M30.
Recuerde establecer diferentes nr's mágicos.
VPS.
Cuenta ECN de bajo spread es siempre una buena opción, elija su broker sabiamente.
Gestión de Riesgo; $200-$300 por 0.01 lote, operando todos los pares.
Dream Bot" necesitaser operado en su propia cuenta; es por razones de gestión de riesgos y también para eliminar cualquier interferencia con o de otros EA.
Comprar CUALQUIER producto en el mercado es arriesgado, no puedo garantizar beneficios futuros.