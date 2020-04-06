Dream Bot

"Dream Bot" es un trader multipar, el algoritmo utiliza la acción del precio combinado con MA para las entradas, NO estrategias peligrosas, SL + TP duro.

EA está bien en GMT 2/3 corredores, NO corredores extraños como EXNESS con el tiempo del servidor anormal.

Recomendado: (USTED TIENE QUE DESCARGAR V3.0, ALGO HA CAMBIADO COMPLETAMENTE). (TODOS LOS ARCHIVOS SET EN COMENTARIO # 1).

NZDCHF, M1.

AUDCHF, M1.

CADJPY, M2.

AUDNZD, M3.

GBPUSD, M3.

EURUSD, M30.

USDCAD, M30.

CADCHF, M30.

Recuerde establecer diferentes nr's mágicos.

VPS.

Cuenta ECN de bajo spread es siempre una buena opción, elija su broker sabiamente.

Gestión de Riesgo; $200-$300 por 0.01 lote, operando todos los pares.

Dream Bot" necesitaser operado en su propia cuenta; es por razones de gestión de riesgos y también para eliminar cualquier interferencia con o de otros EA.

Comprar CUALQUIER producto en el mercado es arriesgado, no puedo garantizar beneficios futuros.


