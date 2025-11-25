Drawdown monitor for relaxed sleep

Este Drawdown Monitor le permite dormir tranquilo y evitar que su cuenta salte por los aires ¡ No pierda más dinero del que había previsto ! This Free version can be used freely and without limitations on a demo account. You can set up and test all parameters, verify that the operation meets your needs, and then purchase the licensed version to use on your live account at this link: https://www.mql5.com/en/market/product/156389

Enlace al Manual de Usuario Para cualquier duda, pregunta o sugerencia, no dude en ponerse en contacto conmigo DD Monitor controlará constantemente cada posición abierta y la cerrará si se supera el límite de seguridad establecido . Es esencial para todos los traders que utilizan EAs que pueden no haber sido probados a fondo o que utilizan estrategias peligrosas de martingala o rejilla que podrían aumentar repentinamente su drawdown, resultando en la voladura de su cuenta si no está constantemente presente. O más sencillamente, si desea una seguridad adicional cuando el EA opera con dinero real y no está seguro de que utilice estrategias de protección del capital realmente fiables. El precio de este EA es insignificante comparado con la pérdida que sufriría si su cuenta se viera afectada.

Descripción Técnica



En esta versión de DD Monitor se han añadido nuevas funciones de monitorización potentes y útiles .

Sobre todo, la monitorización se puede llevar a cabo para posiciones individuales, que se cierran individualmente cuando se alcanzan los valores establecidos.

Además, se puede establecer un DD total que, si se supera, cierra todas las posiciones abiertas.

Una opción importante permite excluir del cálculo del DD máximo las posiciones con un número mágico específico. Esto permite diferenciar las posiciones generales de las de un EA específico.





El monitor de DD puede arrastrarse al gráfico que utiliza para operar manualmente o a un gráfico separado si ya hay otro EA presente (ver capturas de pantalla).

Tanto el par de divisas como el marco temporal del gráfico son irrelevantes.





El uso de este Monitor DD en el Probador de Estrategias no tiene sentido.





Lista de parámetros



Parámetro Descripción Modo de monitorización DD Modo de monitorización de la reducción: porcentaje o valor absoluto:

true = porcentaje de reducción relacionado con la equidad actual

false = valor absoluto en divisa Máx. DD en porcentaje posiciones individuales DD máx. considerada para posiciones individuales, en porcentaje del capital de la cuenta

DD máx. DD en divisa posiciones individuales DD máx. considerada para posiciones individuales, como valor absoluto en la divisa actual

DD total máx. en % DD total máx. como porcentaje del capital de la cuenta - todas las posiciones excepto el número mágico especificado DD total máx. en divisa DD total máx. como valor absoluto en la divisa actual - todas las posiciones excepto el número mágico especificado DD total máx. en % - sólo mágico DD total máx. como porcentaje de la equidad de la cuenta - sólo para el número mágico especificado DD total máx. en divisa - sólo magic DD total máx. como valor absoluto en la divisa actual - sólo para el número mágico especificado Porcentaje de preaviso Si se introduce 25, se emite un preaviso cuando la DD alcanza el 75% (25% antes de cerrar la posición) Número mágico específico a supervisar Si se introduce un número mágico, las posiciones abiertas con este número mágico se consideran por separado en la DD total Notificación por correo electrónico Activar/desactivar la notificación de preaviso por correo electrónico Prefijo del asunto del correo Prefijo que se indicará en el asunto del correo electrónico para identificar que se trata de un preaviso de DD Monitor Notificación de alerta Activar/desactivar la notificación de alerta previa (cuadro emergente)

Notificación sonora Activar/desactivar notificación sonora de pre-aviso (sólo si la notificación de Alerta está desactivada) Comisión del broker por lote en la divisa de la cuenta Comisiones del broker por lote a tener en cuenta en el cálculo de la detracción Posición en X del panel de control Posición en X del panel de control Posición en Y del panel de control Posición en Y del panel de control Fondo negro El fondo del gráfico será totalmente negro.