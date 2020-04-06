Adaptive SF Pro Scalper EA mr

ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA: ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y fiable, sin swaps!





¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡9 Set_files disponibles para 9 pares!





Descargue EA Set_files para probar y operar:

Características del EA:

- Técnicas de scalping.

- Sin influencia de rollover.

- Sin swaps.

- No se mantienen órdenes de viernes a lunes para evitar gaps.

- El EA se adapta automáticamente a las condiciones del mercado mediante métodos de IA.

- El sistema es seguro y no utiliza métodos peligrosos como grids o martingala. Cada orden tiene su propio SL para proteger la cuenta.

- El robot realiza cálculos de interés compuesto automáticamente. Solo necesita instalarlo en MT4 con el riesgo correspondiente según el procedimiento a continuación y dejarlo funcionando en su PC (o simplemente usar un VPS).

- El saldo mínimo de cuenta requerido para ejecutar el robot es de tan solo $100.

- Periodo temporal: solo M15.

- Pares de trading: GBP/CHF, GBP/CAD, EUR/AUD, EUR/CHF, GBP/AUD, AUD/CAD, EUR/CAD, USD/CHF, USD/CAD.

- Tiempo de funcionamiento: El EA busca señales de entrada al inicio de la sesión asiática.

- Apalancamiento de la cuenta: cualquier apalancamiento en el rango de 1:30 a 1:2000.

- Gestión de riesgos: Se recomienda un riesgo del 1-4% por operación (se puede cambiar en la configuración) o usar un lote fijo.

- El EA cuenta con una pantalla de información que muestra el spread y los swaps actuales del par de forex al que está conectado. - La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.

- La pantalla de información se puede ubicar en cualquier esquina del gráfico:

0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.





Cómo instalar:

- Abra los siguientes 9 gráficos:

GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD.

- Seleccione el marco temporal M15 en cada gráfico.

- Añada un Asesor Experto a cada gráfico.

- Aplique el "Set_file" correspondiente al Asesor Experto. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag sea verdadero.

- Deje el PC funcionando 24/7 (O use un VPS en lugar del PC) para que el Asesor Experto pueda realizar su trabajo.





¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:





- HORARIO LABORABLE: Se recomienda encarecidamente utilizar MT4, donde Market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, deberá ajustar la configuración horaria del EA. Simplemente envíeme un mensaje para comprobar la zona horaria de su bróker. Le ayudaré y le proporcionaré los archivos set_files correspondientes si es necesario.





- SPREAD y BROKER: Es fundamental seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread bruto o ECN) para un rendimiento óptimo.





