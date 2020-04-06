Price Action OB EA mq

PRICE ACTION OB EA: ¡es un excelente sistema de trading automático basado en la investigación de la acción del precio!

¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡7 Set_files disponibles!

Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar:

La idea de trading se basa en el famoso y poderoso patrón de Acción del Precio: OutsideBar.

Price Action OB EA es una excelente inversión: te funcionará durante años, ¡y todos los Set_files tienen una esperanza matemática positiva!

Características del sistema de trading:
- El sistema no malgasta dinero en altas comisiones como muchos scalpers.
- No requiere spreads ajustados. El EA se puede usar en cualquier cuenta.
- El sistema no utiliza métodos de cuadrícula peligrosos.
- El EA incorpora la gestión de capital con interés compuesto por defecto. Cada operación tiene SL y TP, que no son visibles para el bróker.
- SL y TP son dinámicos: se adaptan a la volatilidad del mercado por defecto.
- El modo de compensación está disponible en la configuración del asesor experto (EA).
- Filtros de tendencia y oscilador integrados.
- Trailing Stop dinámico integrado.
- Pares de trading: NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.
- Periodo: D1.
- Tiempo de funcionamiento: El asesor experto busca oportunidades de entrada al final de la vela. Si el sistema no ha generado órdenes tras la formación de la vela diaria (en el período D1), significa que no hay señales de entrada disponibles en el gráfico.

Cómo instalar:
- Abra los 7 gráficos recomendados:
NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.
- Seleccione el período D1 en cada gráfico.
- Añada un asesor experto a cada gráfico. - Aplicar el "Set_file" correspondiente al EA.
- El robot lo hace todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 y dejar el PC funcionando 24/7 (o simplemente usar un VPS en lugar del PC).

Es un producto original que solo se ofrece en este sitio web de MQL5.
Productos recomendados
GoldenWaveTrader
Tsz Fung Wong
Asesores Expertos
¡Presentamos GoldenWaveTrader: La Herramienta Definitiva para el Comercio de Oro a Corto Plazo! Desbloquea el potencial ilimitado de GoldenWaveTrader, un asesor experto diseñado exclusivamente para operar con XAUUSD (oro), ideal para traders que buscan ganancias rápidas en el corto plazo. Con el respaldo de 7 años de análisis de datos, este EA ofrece una ventaja decisiva en el mercado del oro con una impresionante precisión del 99.9%. La excelencia de GoldenWaveTrader radica en su profunda optim
Gold Digging Scalping
Mir Mostofa Kamal
Asesores Expertos
Gold Digging Scalping - EA Avanzado de Scalping para Oro (XAUUSD) & Forex Gold Digging Scalping es un Asesor Experto (EA) potente y adaptable diseñado específicamente para scalping y operaciones a corto plazo en mercados volátiles como el Oro (XAUUSD) y los principales pares de divisas. Construido con precisión y flexibilidad, este EA automatiza estrategias de trading de alta frecuencia con filtros inteligentes, pasos de pips dinámicos y gestión avanzada del riesgo. Características principales:
Signal King Simple EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
Signal King EA: Domina el mercado con precisión Cansado de complejas estrategias de trading y resultados inconsistentes? El Simple EA (Asesor Experto) de Signal King es su nuevo centro de mando para el trading automatizado, meticulosamente diseñado para una ejecución de alto rendimiento en el volátil mercado del Oro (XAUUSD). Esto no es sólo otro robot de comercio. Es un sistema calculado y autoajustable que detecta puntos de entrada de alta probabilidad utilizando un refinado indicador Signa
FREE
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
Asesores Expertos
Asesor de cobertura EA Asesor de Cobertura EA Le permite convertir operaciones no rentables en rentables mediante el uso de un mecanismo inteligente de cobertura de ida y vuelta. Yo llamo a esta estrategia "No más pérdidas". Deje que el precio vaya donde quiera - El Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR gana en cualquier situación. ¡Garantizado! El secreto de este increíble Asesor Experto es el conocido algoritmo de trading "Algoritmo de recuperación de zona" o "La Estrategia de Cobertura For
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Asesores Expertos
Quedan 5 ejemplares por 149 dólares. El siguiente precio es $189. Griddy Calm EA utiliza la estrategia clásica de órdenes abiertas en dirección de la tendencia al mejor precio. En el giro de tendencia implementa la rejilla de promediación suave. El gran paso dinámico, el pequeño multiplicador de lote y el stop loss de equidad hacen que la estrategia de rejilla sea lo suficientemente segura para el comercio a largo plazo. La característica clave de la EA es un algoritmo de cierre parcial que uti
Trendless Scalper
Jaspreet Singh Saini
Asesores Expertos
Como su nombre indica, Trendless Scalper no se preocupa por la tendencia del par de divisas. Se abre un comercio seleccionado por el usuario y luego seguir añadiendo operaciones de acuerdo a la dirección en sí. No tiene parámetros muy complicados. Basta con aplicar en cualquier gráfico y funciona. Se recomienda que el spread de la cuenta sea bajo, pero no tiene restricciones para cuentas con spread alto. Puede operar en cualquier gráfico y cualquier marco de tiempo. Este EA funciona para aquella
Project Maximum Heat MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Project Maximum Heat es un sistema único totalmente automatizado diseñado para operar en 28 pares de divisas y 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4. La estrategia se basa en numerosas estrategias tales como trabajar en una tendencia lateral, tendencia bajista, tendencia alcista, ruptura de tendencias triangulares y otras. Para calcular las combinaciones necesarias, se utilizan indicadores tales como: Media móvil, MACD, desviación estándar, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bandas de B
News Advisor MT4 Pro
Zakaria Rachid
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para el comercio de noticias. Esta versión es la versión profesional para MT4. El precio de esta versión va a ser de 50 USD para un número limitado de copias. El precio final es de 99 USD. A continuación encontrará la versión MT5 de este experto: News Advisor MT5 Pro. La principal ventaja de este experto es que ofrece capacidades de backtesting (algo que no se encuentra en la mayoría de los asesores expertos en noticias). Esta capacidad le da la oportunidad de o
New Wall Street
Dmitry Shutov
Asesores Expertos
Información general Un pequeño depósito es suficiente para empezar a operar. Adecuado para operar con varias divisas. Independiente de la calidad de la conexión y de las condiciones de negociación. Principio de funcionamiento El Asesor Experto abre órdenes según el indicador incorporado. Si el beneficio de la orden es mayor. Esta orden se cierra y se abre una nueva en la dirección opuesta con el volumen del lote . Si el beneficio de la orden es negativo. Esta orden se cierra y se abre una nueva
Bollinger Blitz
Ciprian Ghebanoaei
Asesores Expertos
Con su algoritmo inteligente y órdenes de expertos, puede asegurarse de estar siempre por delante del juego. Obtenga ganancias de los mercados alcistas y bajistas, prediga fácilmente las tendencias y manténgase al tanto de su cartera de inversiones: ¡con Bollinger Blitz, todo es posible! Con Bollinger Blitz, podrá operar sin esfuerzo en el mercado de divisas como un profesional. Nuestro asesor experto completamente automatizado funciona con dos indicadores líderes en la industria: el índice de
FREE
Donchian Channels EA MT4
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Donchian Channel Strategy EA MT4 es una herramienta avanzada diseñada exclusivamente para MetaTrader 4, que simplifica las actividades de trading al aprovechar el indicador de Canales de Donchian para automatizar las entradas y salidas de operaciones basadas en condiciones de sobrecompra y sobreventa. El EA soporta configuraciones de trading inverso dentro de estas zonas, ofreciendo versatilidad en la gestión de operaciones. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada precisos, reglas de
Speed Skalper Pro
Sergei Mikheev
Asesores Expertos
Speed Skalper Pro  Presentando un nuevo producto.  No es un vuelo al espacio, ni una promesa de ganancias por encima de las ganancias, ni una extorsión de dinero ni un engaño. Esto es simplemente lo que nuestro equipo ha estado haciendo a lo largo de los años.  escribimos y perfeccionamos los robots para usted y estos robots son simples y fáciles de configurar. Este robot es realmente estable desde 2013, y no tengo ningún sentido engañarte. Vamos a hablar de cómo ahora muchos están haciendo la
EA TDI Scalper Pro
Tran Quang Trung
Asesores Expertos
EA TDI Scalper Pro Este es un robot de comercio de acción de precios, el EA se adhieren a la tendencia a medio plazo y el precio para entregar las operaciones. Las órdenes están siempre protegidas por los puntos de stop loss establecidos por el usuario. Con el sistema de gestión de capital, que ayudará a que la EA opera de acuerdo con su propósito. Telegrama : https://t.me/trungtqIT Timeframe es M15 y hacia arriba. Saldo mínimo de la cuenta: $30. Características: Cada operación está protegida
Moving Average Crossover EA MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Asesores Expertos
Moving Average Strategy EA MT4 es una herramienta de trading automatizada sofisticada diseñada para MetaTrader 4, que aprovecha los cruces de medias móviles para capturar reversiones de tendencia y puntos de entrada potenciales. Este asesor experto ofrece a los traders una solución versátil con configuraciones personalizables, asegurando una ejecución precisa de las operaciones y una gestión robusta de riesgos. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada eficientes, reglas de salida flex
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
GND Average Price
Nguyen Dang Giang
Asesores Expertos
El Asesor Experto se basa en una estrategia de cuadrícula e identifica una tendencia fuerte. También puede trabajar en todos los pares con un spread mínimo. El EA utiliza ofertas de precio medio, los usuarios pueden instalar martingala, cobertura y scalping. Este es un sistema automatizado que está optimizado y listo para usar. La configuración es sencilla. Recomendaciones Depositar min 1000$ o una cuenta de centavos apropiada Utilizar un spread pequeño Parámetros MagicNumber : número único (m
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto es una combinación entre un grid y un scalper y utiliza un grid de diez órdenes pendientes , cinco para largos y cinco para cortos , con una separación de 500 puntos entre ellas con un objetivo de scalping de 100 puntos. Tiene tres modos de funcionamiento, primero, la entrada por nivel, el experto comienza a operar cuando el precio se acerca a un nivel importante de comercio (una antigua resistencia o soporte), en segundo lugar, la entrada por el tiempo, lanza el experto a una hora
EA245 Draw Supply Demand v1
Pham Van Tan
Asesores Expertos
EA245 Sorteo Oferta Demanda v1 Este EA sólo es bueno para dibujar la oferta y la demanda, puede utilizar dibujar con dos marcos de tiempo de entrada (Verdadero / Falso). Los operadores manuales pueden utilizarlo como herramienta de soporte y monitorizar el precio cerca de la oferta y la demanda antes de abrir órdenes de compra o venta. Nota: El resultado de Auto Trading normalmente no es bueno, así que por favor considere seleccionar Orden de apertura Verdadero o Falso (ítem [11]). Este EA es gr
FREE
Directional Movement
Sergey Naymushin
Asesores Expertos
Visión general y ventajas del Asesor Experto La estrategia se basa en el principio de ruptura de soporte y resistencia; El EA utiliza sólo órdenes de compra. El EA siempre utiliza Take Profit y Stop Loss. Soporta operaciones multidivisa. Fácil de usar. Amplia selección de pares de divisas adecuados; Depósito inicial mínimo. Principio de funcionamiento Basándose en los datos de dos indicadores (el primero es el RSI con un período de 14, el segundo es un indicador personalizado incorporado), el E
Exo Scalper
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Ingrese a una fase novedosa del comercio de Forex con Exo Scalper Presentamos Exo Scalper, una solución de comercio de divisas tecnológicamente avanzada diseñada meticulosamente para los principales pares de divisas. Este innovador algoritmo comercial integra una estrategia de canal de precios personalizable con las capacidades analíticas del indicador MACD, lo que facilita la precisión basada en datos en la ejecución comercial. Fusión de estrategias innovadoras: El Exo Scalper combina a la p
Heishi Forex Expert Advisor
Rene Schulthess
Asesores Expertos
*** 10 años rentable backtest en EURUSD (Ene 2010 - Ene 2020) *** *** 10 años rentable backtest en GBPUSD (Ene 2010 - Ene 2020) *** ¡Sólo tienes que probar, en uso por mí mismo! USO EN CORREDORES DE 5 DÍGITOS (1.12345) 5 MIN MARCO SOLAMENTE CONFIGURACIÓN POR DEFECTO ESTÁN LISTOS PARA SU USO DISEÑADO PARA EURUSD GBPUSD otros posibles ver backtests El EA calcula puntos de entrada prometedores según un algoritmo cuidadosamente desarrollado, basado en medias móviles y muchos otros factores y val
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a l
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Flowing Gold es la última generación de robots automatizados de trading en Oro programados con algoritmos de trading únicos e inteligentes. El EA analiza los movimientos de precios en correlación con indicadores populares para encontrar oportunidades de trading de alta probabilidad. La estrategia de trading combina scalping y gestión inteligente de posiciones para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las operaciones a menudo se cierran rápidamente por Trailing, y Stop Loss tambié
Trend Exploit Free
Casimiro Zampetti
4 (1)
Asesores Expertos
Tendencia Exploit La lógica detrás de Trend Exploit EA es muy simple pero eficaz, el EA utiliza rupturas de las Bandas de Bollinger para las señales de entrada y salida, entrar en el mercado en la dirección de una tendencia fuerte, después de una corrección razonable se detecta. La lógica de salida también se basa en el indicador de las Bandas de Bollinger y cerrará la operación incluso con pérdidas cuando el precio rompa la línea de las Bandas de Bollinger. Trend Exploit fue estrictamente desa
FREE
Gold Champions
Maria Julieta Frias Torres
Asesores Expertos
Limited time offer for $59. Launch promotion Price will go up soon. ¡¡¡ SIN MARTINGALA!!! ¡¡ LOW DD! ! GOLD CHAMPIONS es un nuevo EA diseñado a través de un nuevo sistema de IA que opera en el mercado Forex y está diseñado GOLD/XAUUSD con excelentes resultados. Desarrollado por un equipo de traders experimentados con más de 10 años de experiencia en el trading. Utiliza un potente algoritmo para detectar fluctuaciones en el mercado y realizar entradas con un alto ratio de beneficios y limitand
Tick Advisor
Andrej Nikitin
Asesores Expertos
Tick Advisor es un sistema de negociación intradía que intenta obtener beneficios durante el retroceso del precio. Se puede activar la Martingala, pero hay que tener mucho cuidado (¡tomar beneficios a menudo y en el momento adecuado!). Puede examinar las estadísticas de trading del Asesor Experto para diferentes brokers y símbolos en las secciones de Señales de Trading de MetaTrader 4 . Parámetros Gestión de riesgos: volumen de entrada - un volumen para la entrada Si el valor es mayor que 0 - n
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
BOSS Scalper Propfirm
Meryem Sabir
Asesores Expertos
Establecer archivo para la mejor configuración recomendada: Aquí BOSS Scalper EA es un potente y totalmente automatizado MT4 asesor experto, diseñado para los comerciantes que buscan precisión scalping en EURUSD H1 gráficos. Construido con una estrategia de scalping especializada, este EA está optimizado tanto para los retos de la firma prop como para el trading diario. El EA trabaja eficientemente con brokers STP y ECN y está diseñado para cuentas con apalancamiento de 1:100 o superior, requ
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Asesores Expertos
Brexit Breakout (GBPUSD H1) Este EA ha sido desarrollado para GBPUSD H1 . Todo está probado para el timeframe H1 . La estrategia se basa en la ruptura del indicador This Bar Open después de un tiempo de consolidación. Funciona muy bien en estos momentos, cuando la libra se está moviendo. Utiliza órdenes Stop pendientes con Stop Loss y Take Profit FIJOS . También utiliza PROFIT TRAILING para coger de los movimientos tanto como sea posible. A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes pa
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Asesores Expertos
F O R E X J U G G E R N A U T Un Asesor Experto muy potente incluso si se utiliza sólo con un par de divisas, GBPJPY. La estructura del sistema se centra en la precisión de las entradas de órdenes y la seguridad. El EA es adecuado y recomendado para novatos. V E R Y I M P O R T A N T E Este Asesor Experto no puede ejecutarse con ningún EA en la misma cuenta. Como parte del plan de gestión monetaria, calcula y monitoriza el Nivel de Margen % y asume que todas las operacion
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Asesores Expertos
SNeox AI   es un robot comercial automatizado de múltiples divisas para realizar operaciones estables a largo plazo en el mercado Forex. El asesor se desarrolla utilizando algoritmos probados para analizar los precios del mercado y la volatilidad y se centra en el comercio cuidadoso con riesgos controlados. ¡ATENCIÓN!   Promoción de Año Nuevo: primeras 15 compras: $99 Próximos 15 - $159 Precio final: $229 ¡Date prisa en aprovechar esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Configuración predeterminada para el test de oro (Gold M15) a partir del año 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligencia de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUCTORIA ESPECIAL: El poder del Smart Regime EA se lanza a una fracción de su valor real. Asegure su licencia ahora por $50 , antes de que el precio comience su aumento gradual y escalonado hacia la valoración final de $500 . Esta es una inversión en una lógica de mercado sin precedentes. Desbloquee el poder del trading algorítmico adaptativo
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Otros productos de este autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sin repintado. - Heiken_Ashi_Candles tiene una gran combinación con el indicador Trend Line MA como se muestra en la imagen. - El indicador Heiken_Ashi_Candles es un indicador auxiliar muy útil para hacer que la tendencia sea más vi
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" para MT4. - Este indicador es excelente para los operadores que utilizan el análisis gráfico con rupturas. - "Fractal Trend Lines" muestra líneas gráficas de tendencia ascendente (color violeta) y tendencia descendente (color rojo). - Las líneas de tendencia ascendente y descendente se construyen sobre los 2 fractales correspondientes más cercanos. - El indicador tiene pocos parámetros responsables del color y el ancho de las líneas de tendencia. -
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. Además, ¡aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de Forex SWAP Display para MT4, una excelente herramienta comercial auxiliar. - El indicador SWAP Display muestra los SWAP actuales para las operaciones largas y cortas del par de divisas al que está conectado. - Es posible ubicar los valores de SWAP Display en cualquier e
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de divisas Spread Display para MT4, excelente herramienta de negociación auxiliar. - El indicador Spread Display muestra el spread actual del par de divisas en el que está conectado. - Es posible ubicar el valor de Spread Display en cualquier esquina del gráfico: 0 - para
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - El indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" es una herramienta auxiliar de trading muy útil. - Muestra los niveles más probables diarios, semanales y mensuales que se pueden alcanzar por precio (niveles de rango de precios). - El rango diario es útil para los traders intradiarios. - Los rangos semanales y mensuales son para traders de swing y de largo plazo. - El indicador es excelente para planificar sus objetivos de Take Profit o estab
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Oscilador RVI para MT4, sin repintado. - Mejore sus métodos de trading con el oscilador profesional HTF RVI para MT4. HTF significa - Marco temporal superior. - RVI es uno de los mejores osciladores para la detección de cambios de tendencia y la entrada desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - Este indicador es excelente para sistemas de trading de marco temporal múltiple con entradas de acción del precio desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - El indicador HTF RVI
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Dynamic Oscillator es un indicador Crypto_Forex personalizado y avanzado: ¡una herramienta comercial eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usan. - Dynamic Oscillator tiene zonas de sobrecompra/sobreventa adaptables. - Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en áreas de sobrecompra/sobreventa. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores de sobrecompra: por encima de la línea roja. - Es
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sin repintado. - El RSI es uno de los osciladores más populares para operar. - Es excelente para tomar entradas de venta desde una zona de fuerte sobrecompra (por encima de 70) y entradas de compra desde una zona de fuerte sobreventa (por debajo de 30). - El RSI es muy útil para la detección de divergencias. - "RSI para 8 símbolos" brinda la oportunidad de controlar los valores RSI de hasta 8 símbolos diferentes en un solo gráfico. - Este indi
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - El canal de scalping tiene límites de volatilidad basados ​​en ATR. - Ideal para operaciones de scalping: - Ingresar en operaciones a través de la disposición de una orden límite pendiente en la línea media. - Considerar entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente estable verde y al menos 1 vela se cerró por encima del borde superior (ver imágenes). - Considerar entradas bajistas cuando se forma un canal descendente estable rojo y
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" es un indicador Crypto_Forex personalizado avanzado y una herramienta comercial eficiente. - El indicador fácil de usar ofrece oportunidades para hacer scalping en la dirección de la tendencia principal. - Oscilador suave y ajustable con parte de historial de señales. - Color verde del oscilador para tendencias alcistas, color marrón para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de -30; valores de sobrecompra: por encima de 30. - Hay muchas oportunidad
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles! Use Set_files v25.11 de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - El EA se adapta a las condiciones del mercado automáticamente a través de métodos de IA. - El sistema es seguro y NO utiliza ningún método peligroso como cu
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
PRICE ACTION TRADER EA es un excelente sistema de operaciones automáticas basado en la investigación de Price Action. ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida y que hace todo el trabajo de operaciones por usted! ¡7 Set_files disponibles! La idea de operaciones se basa en el famoso y poderoso patrón Price Action: PinBar. Price Action Trader EA es una muy buena inversión: funcionará durante años para usted, ¡todos los Set_files tienen una expectativa matemática positiva!  Use l
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de corrección de tendencia" para MT4. - El histograma de corrección de tendencia puede tener 2 colores: rojo para una tendencia bajista y azul para una alcista. - 7 columnas consecutivas del mismo color en el histograma significan el comienzo de una nueva tendencia. - El indicador de histograma de corrección de tendencia está diseñado con el objetivo principal de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. - Tiene el parámetro "Período", responsable de
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Asesores Expertos
MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con una precisión de alrededor del 90 % para la plataforma MT4. Este rentable EA de scalping es uno de los sistemas más estables del mercado actual. Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5. Descargue EA Set_files para probar y operar: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Se han implementado el método de interés compuesto y las técnicas de scalping. - El sistema establece automáticamente un SL dinámico
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD con tendencia ZigZag" para MT4. - El indicador MACD es una de las herramientas más populares para el trading de tendencias. - "MACD con Trend ZigZag" es excelente para usar con entradas de Price Action o en combinación con otros indicadores. - Use este indicador para seleccionar las señales de entrada más precisas: _ Si MACD está por encima de 0 (color verde) y la línea ZigZag está hacia arriba, busque solo patrones de Buy Price Action. _ Si MACD está por debajo de
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de scalping" para MT4, sin repintado. - El indicador de histograma de scalping se puede utilizar para buscar señales de entrada en la dirección principal del impulso de precios después de una pequeña corrección de precios. - El histograma de scalping puede tener 2 colores: naranja para el impulso bajista y verde para el alcista. - Una vez que vea al menos 10 barras de histograma consecutivas del mismo color, significa que se está produciendo un fuerte impulso
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sistema de trading sin repintado. Scalping Sniper es un sistema avanzado (indicador) que muestra el impulso de los precios de forma precisa. - Actualice sus métodos de trading con el indicador profesional Scalping Sniper para MT4. - Este sistema proporciona señales de sniper muy precisas pero poco frecuentes, con una tasa de ganancia de hasta el 90 %. - Se supone que el sistema utiliza muchos pares para buscar señales para compensar la baja cant
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrones de barra interna y barra externa" para MT4. - El indicador "Patrones de barra interna y barra externa" es muy potente para operar con la acción del precio. No necesita volver a pintar; no tiene demoras; - El indicador detecta patrones de barra interna y barra externa en el gráfico: - Patrón alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - La barra interna en sí tiene una alta rela
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
"SINGLE SNIPER" EA es un potente sistema de trading de scalping para la plataforma MT4. ¡La alta tasa de ganancias ronda el 85-90%! ¡El sistema utiliza la gestión de riesgo de interés compuesto! Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. Utilice Set_file para probar y operar: descargue EA set_file - Las operaciones son muy precisas: alrededor del 85-90%. - El sistema NO utiliza ningún método peligroso como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio SL para pr
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles para 10 pares! Use Set_files (v25.11) de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. Este EA es una versión avanzada de Adaptive Scalper EA. Características adicionales de Advanced Adaptive Scalper EA en comparación con
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de reversión Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de reversión Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta el patrón de reversión Doji en el gráfico donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la de ruptura: - Patrón de reversión Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de reversión Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
SwapFree Adaptive Scalper EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡9 Set_files disponibles para 9 pares! Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sin repintado. VELOCIDAD de la media móvil: es un indicador de tendencia único. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones de la física. - La velocidad es la primera derivada de la media móvil. - El indicador MA Speed ​​muestra la rapidez con la que la propia MA cambia su dirección. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con MA Speed. Es adecuado para SMA, EMA, SMMA y LWMA. - Se recomienda utilizar MA Spee
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de ruptura Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de ruptura Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta la ruptura del patrón Doji en la dirección de la tendencia donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la primera ruptura: - Patrón de ruptura Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de ruptura Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imá
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con alta precisión para la plataforma MT4. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad. Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. SF Multi Sniper EA es un asesor experto que se configura y se olvida y que realiza todo el trabajo de trading por usted. Use Set_files de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - Sin influencia de Rollo
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern para MT4. - El indicador "Consolidation Bar" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de Price Action. - El indicador detecta la consolidación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, ubicación de la orden pendiente y ubicación de SL. - Barra de consolidación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Barra de consolidación bajista: señal de flecha roja en el gráfi
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
OSB Oscillator es un indicador personalizado avanzado, una herramienta auxiliar eficiente para la acción del precio. - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado. - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usa. - OSB Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos para la acción del precio, divergencia y señales de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de 30. - Valores de sobrecompra: por encima de 70. - Hay mu
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario