The Gold Scalper MT4
- Asesores Expertos
- Lin Lin Ma
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
El Golden Scalper es un sistema inteligente centrado en el comercio de impulso en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y utilizar eficazmente los momentos de explosión de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficios.
La principal ventaja de The Golden Scalper reside en su exclusivo marco de análisis del impulso. A través de la medición precisa de la velocidad de los precios, puede identificar verdaderas señales de impulso en el mercado, evitando falsas señales de indicadores rezagados. Combinado con una eficiente gestión de órdenes y estrategias de optimización de posiciones, The Golden Scalper se esfuerza por lograr una entrada y salida estables en cada fluctuación favorable del mercado, ayudándole a buscar un rendimiento de trading consistente en mercados dinámicos.
- Par de divisas: XAUUSD
- Marco temporal: Cualquiera, recomendado M1 o M5
- Depósito: Mínimo $200 recomendado
- Apalancamiento: 1:100 a 1:1000
- Cuenta: Elija cuentas con spread bajo y deslizamiento ultrabajo
- Seleccione un depósito mínimo de 200 $.
- Elija cualquier plazo
- Personalice las fechas
- Seleccione "Cada tick
- Elija un apalancamiento dentro del rango recomendado
- Haga clic en "Iniciar prueba".
- Después de comprar el producto, póngase en contacto conmigo en el foro MQL5 de manera oportuna. Le ayudaremos con la configuración.
- Añada el EA al gráfico de acuerdo con la configuración.
- Inicie el trading automático. ¡Así de simple! (Se recomienda el uso de VPS para reducir la latencia y permitir el comercio de 24 horas)
Las características avanzadas de The Golden Scalper:
The Golden Scalper emplea un avanzado sistema de trading de momentum. A través de un análisis multidimensional del momentum, capta con precisión cada oportunidad válida de trading evitando el retardo causado por los indicadores tradicionales. Esta mejora proporciona excelentes oportunidades de negociación y aumenta significativamente la tasa de ganancias.