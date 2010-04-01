The Gold Scalper MT4

El Golden Scalper es un sistema inteligente centrado en el comercio de impulso en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y utilizar eficazmente los momentos de explosión de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficios.

La principal ventaja de The Golden Scalper reside en su exclusivo marco de análisis del impulso. A través de la medición precisa de la velocidad de los precios, puede identificar verdaderas señales de impulso en el mercado, evitando falsas señales de indicadores rezagados. Combinado con una eficiente gestión de órdenes y estrategias de optimización de posiciones, The Golden Scalper se esfuerza por lograr una entrada y salida estables en cada fluctuación favorable del mercado, ayudándole a buscar un rendimiento de trading consistente en mercados dinámicos.

Ajustes:
  • Par de divisas: XAUUSD
  • Marco temporal: Cualquiera, recomendado M1 o M5
  • Depósito: Mínimo $200 recomendado
  • Apalancamiento: 1:100 a 1:1000
  • Cuenta: Elija cuentas con spread bajo y deslizamiento ultrabajo
¿Cómo realizar un backtest preciso?
  • Seleccione un depósito mínimo de 200 $.
  • Elija cualquier plazo
  • Personalice las fechas
  • Seleccione "Cada tick
  • Elija un apalancamiento dentro del rango recomendado
  • Haga clic en "Iniciar prueba".
¿Cómo utilizarlo?
  • Después de comprar el producto, póngase en contacto conmigo en el foro MQL5 de manera oportuna. Le ayudaremos con la configuración.
  • Añada el EA al gráfico de acuerdo con la configuración.
  • Inicie el trading automático. ¡Así de simple! (Se recomienda el uso de VPS para reducir la latencia y permitir el comercio de 24 horas)

Las características avanzadas de The Golden Scalper:

The Golden Scalper emplea un avanzado sistema de trading de momentum. A través de un análisis multidimensional del momentum, capta con precisión cada oportunidad válida de trading evitando el retardo causado por los indicadores tradicionales. Esta mejora proporciona excelentes oportunidades de negociación y aumenta significativamente la tasa de ganancias.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto conmigo en el foro MQL5.

Productos recomendados
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Asesores Expertos
GOL DE ORO ( SISTEMA GGG ) ¡¡¡NUEVOS LANZAMIENTOS!!! Actualizado Junio 2020 Puro Indicador Técnico No Martingala No Hedging No Grid Menos riesgo / Más recompensa Tamaño de los lotes : 200 $ / 0.01 lotes estándar Divisa : mejor en ORO (XAUUSD) & PLATA (XAGUSD) ********** : ( no recomendado ) NZD , JPY , CHF Marco de tiempo : H1 ( recomendado ) o superior Sobrevivir en Lateral / Fuerte ganancia en Tendencia / Menor Drawdown ( menos del 30% )
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Asesores Expertos
Este EA utiliza indicadores para mover la línea de nivel, las reglas son si el precio está por debajo de la línea de nivel, entonces es una señal de compra, y si el precio está por encima del nivel, entonces una señal de venta, trailing stop es modificar el stop loss, o para que aparezca un stop loss si previamente sl = 0, este EA puede aceptar órdenes manuales a través de Android o PC de casa. si la condición es flotante puede ayudar a este ea utilizando órdenes manuales que usted piensa que so
MA turn and 1 to 6 MA trend and 3 SL and RSI EA
Klein Gyula
Asesores Expertos
Hablo en húngaro. Magyarul beszélek benne. https://www.mql5.com/en/market/product/54925 Első felvétel . https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Második felvétel. A videóban csak a 3 SL számít a végén magyarázatnak. A robotban nem ez a kereskedési vásárlás működik. Hanem amit fent mutattam. h ttps:// www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel. h ttps:// www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&amp ;t=9s Első felvétel. https://www.youtube.com/wat
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Asesores Expertos
Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Asesores Expertos
. .. *** Señal : https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro (XAUUSD) El proceso de trabajo calculará el soporte y la resistencia incluyendo el precio más alto y más bajo de cada vela El EA calculará las órdenes pendientes en el precio más alto o más bajo después del nivel de soporte / resistencia. y cerrará la orden pendiente en el día siguiente si no está en uso -EA no martingala -EA tiene Stop Loss y Tak
Extremum Save MT4
Ruslan Papou
Asesores Expertos
Versión para MT5: Extremum Save Comunidad UP Grupo Únete Extremum Save - es un algoritmo de scalping totalmente automatizado con el mayor ratio SL/PT posible. Extremum Save no necesita optimización. La estrategia mostró grandes resultados cuando se probó en datos históricos con la mejor calidad de simulación posible durante más de 10 años . El trading real demuestra los mismos resultados. Extremum Save no utiliza ningún método de trading arriesgado como martingala, grid, etc. Cada orden está p
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Asesores Expertos
Grid Hero es un EA totalmente automatizado que utiliza un revolucionario algoritmo Grid (P.A.M.A.) junto con una sinergia característica del trading de Acción del Precio y una Unidad de Procesamiento Auto-Adaptativa de Instinto Artificial. Grid Hero fue estrictamente desarrollado, probado y optimizado utilizando la metodología de desarrollo "Reversed Sampling" basada en la fase "In-Sample" (2012 a 2017) y la fase "Out-Of-Sample" (2004 a 2011). Ha superado la prueba retrospectiva de 13 años de da
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Market Trast
Snanislav Nagornyuk
Asesores Expertos
Me propongo familiarizarme con mi primer asesor. No voy a escribir mucho. El Asesor de Expertos es simple. Captura de pantalla de prueba está bajo la descripción. Recomendaciones: Funciona en el par EURUSD Marco de tiempo - M1. Terminal de comercio - MetaTrader4. Depósito mínimo recomendado - $10000 para 0.01 lote. Apalancamiento mínimo recomendado de la cuenta de operaciones - 1:500. Parámetros - por defecto. Pero si lo desea, puede experimentar en una cuenta demo.
Midnight Queen
Kenji Ito
Asesores Expertos
Descripción en español — Midnight Queen MT4 Midnight Queen MT4 — Reina de la sesión asiática Midnight Queen MT4 es un asesor experto (EA) diseñado para operar durante las horas tranquilas de la sesión asiática, aprovechando los movimientos suaves y predecibles del par EURGBP . Su objetivo es generar beneficios estables con un riesgo mínimo , sin usar martingala ni grid. Características principales: Estrategia de scalping nocturno con alta tasa de éxito. Sin martingala, sin grid, sin op
Semantics
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El EA utiliza una combinación de varios sistemas de trading diferentes. El algoritmo único del experto en trading permite elegir la dirección de las posiciones con mayor probabilidad de cierre rentable. El sistema de control de riesgo permite que las operaciones rentables prevalezcan sobre el total de pérdidas. Advisor está preparado para trabajar de forma totalmente independiente sin la intervención de un trader. Herramientas de trading recomendadas: TF 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD,
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Traders Toolbox MT4
Jason Kisogloo
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium  es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o a
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD y XAUUSD. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales características: El
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
MTrendingEAv2
CHU HAI HA Chu Hai
Asesores Expertos
Especificación: - Tendencia de comercio sólo en GBPCAD . - EA se ejecuta utilizando H1 (1 hora) y D1 (diario) marcos de tiempo solamente (así que no te preocupes por la calidad de modelado probador de estrategia, debido a la utilización de H1/D1 es suficiente) . - Cada operación abierta con Stop loss y Take profit predeterminados. - Con trailing stop. - Basado en el riesgo fijo por operación/posición (por defecto es el 5% del margen libre de la cuenta), entonces: El beneficio neto esperado es
You CDI
Evgeny Vlasov
Asesores Expertos
You CDI (Usted puede hacerlo) Procedimiento operativo El Asesor Experto trabaja en cualquier marco de tiempo en cualquier par de divisas. Durante el trabajo del Asesor Experto analiza el estado del mercado, cuando se dan las condiciones necesarias, se abre la orden de mercado. El Asesor Experto tiene un bloque TrailingStop , que le permite mover StopLoss detrás del movimiento del precio. La principal diferencia de este bloque con el estándar es su no linealidad. Es decir, cuanto más cerca est
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Tras un exhaustivo trabajo y búsqueda de los valores óptimos de cada uno de los parámetros del Asesor Experto, se han seleccionado los ajustes más estables de los algoritmos, que no requieren de grandes periodos históricos. El robot utiliza una estrategia de negociación universal, que permite el uso de los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY y otros pares con bajo spread. El EA opera en un marco de tiempo de 5 minutos , utiliza niveles definidos automáticamente sobre la base de múlti
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Asesores Expertos
Este es un EA que rara vez funciona. Recomiendo este EA para los fondos institucionales. Lo recomiendo sólo para el par EURUSD. Marco de tiempo de trabajo M1 . Órdenes 1-3 series por mes - es óptimo. Seguimiento público https://www.mql5.com/en/signals/616195 Estrategia EA vende cuando es caro y compra cuando es barato. Si % toros en un momento <x EA busca compras. Si % alcistas en un momento >y EA busca ventas. Para la apertura de órdenes EA utiliza Market Structure High (MSH) - Market Struct
Trend rider pro
Okezie Ojimadu
Asesores Expertos
Resultado en directo: https: //www.mql5.com/en/signals/1924716 Descargar archivo de sets para EURUSD Trend Rider Pro V2 es un robot de comercio que funciona en todos los pares de divisas y le ayuda a operar de forma automática. Está codificado de forma única para gestionar sus inversiones en divisas y optimizar el mejor resultado de las complejidades del mercado de divisas. Tanto si acaba de empezar como si es un operador a tiempo completo, Trend Rider Pro V2 es la elección perfecta para un crec
BreakthroughEA
Li Peng Fang
Asesores Expertos
Este EA es un EA innovador. Cuando el mercado de monitoreo cambia rápidamente, fluctúa rápidamente en una dirección, y supera el umbral establecido, la EA rápidamente colocará una orden y rápidamente adoptará una estrategia de stop loss móvil para completar la preservación del capital y la rentabilidad. Ventajas de este EA: 1. La transacción es muy rápida al cierre de la posición, y nunca se procrastina. 2. Después de la transacción, la tasa de precisión es muy alta. 3. Coloque una orden con int
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Otros productos de este autor
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.5 (10)
Asesores Expertos
Introducción al producto Croesus Gold EA Croesus Gold EA es una herramienta profesional de trading automatizado desarrollada específicamente para la plataforma de trading MetaTrader 4 (MT4). Se centra principalmente en el instrumento de negociación XAUUSD (oro) y está altamente optimizado para escenarios de gráficos de 5 minutos (M5), con el objetivo de proporcionar a los operadores soluciones de negociación automatizadas eficientes y precisas. Dadas las características de las frecuentes fluctu
Croesus Gold EA MT5
Lin Lin Ma
3 (1)
Asesores Expertos
Introducción al producto Croesus Gold EA Croesus Gold EA es una herramienta profesional de trading automatizado desarrollada específicamente para la plataforma de trading MetaTrader 5 (MT5). Se centra principalmente en el instrumento de negociación XAUUSD (oro) y está altamente optimizado para escenarios de gráficos de 5 minutos (M5), con el objetivo de proporcionar a los operadores soluciones de negociación automatizadas eficientes y precisas. Dadas las características de las frecuentes fluctu
Energy Flow Analyzer
Lin Lin Ma
Indicadores
OBV (On-Balance Volume) Energy Tide Indicator es una herramienta de análisis técnico basada en la correlación entre el volumen de negociación y el precio. Realiza un seguimiento dinámico de los flujos de capital mediante la acumulación de datos de volumen, ayudando a los operadores a confirmar la validez de las tendencias de los precios y las posibles señales de inversión. Es aplicable a múltiples entornos de mercado, como divisas, acciones y futuros. Funciones principales y características téc
FREE
TrendVigor Index
Lin Lin Ma
Indicadores
TrendVigor Index, como indicador RVI (Relative Vigor Index), es una herramienta de análisis técnico centrada en la intensidad del movimiento de los precios y la sostenibilidad de la tendencia. Mide la relación dinámica entre el precio de apertura, el precio de cierre y el rango de ciclo completo para evaluar el vigor alcista-bajista con 50 como línea divisoria: un valor superior a 50 indica un impulso alcista dominante, mientras que un valor inferior a 50 señala un dominio bajista. Entre sus fu
FREE
MEMA TrendHunter
Lin Lin Ma
Indicadores
MEMA TrendHunter es un indicador multifuncional de media móvil dual diseñado específicamente para la plataforma MT5. Integra profundamente las ventajas sinérgicas de la media móvil simple (MA) y la media móvil exponencial (EMA), ayudando a los operadores a identificar rápidamente las tendencias del mercado y las señales de trading, al tiempo que ofrece configuraciones personalizadas altamente flexibles y sistemas de recordatorio multidimensionales. Funciones básicas: Cobertura integral desde el
FREE
Azath MT4
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
Azath EA es un programa de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro a corto plazo (XAUUSD) en la plataforma MT4. Adopta la estrategia Martingale como su marco central, aprovecha las características de fluctuación de alta frecuencia del mercado del oro, captura los movimientos de precios intradía menores del oro y persigue beneficios sustanciales a través de la negociación de alta frecuencia. Para los comerciantes que buscan entrar en el mercado del oro, Azath EA se
The Golden Dancer MT4
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
El Golden Dancer El Golden Dancer está diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4) y se centra en el instrumento de negociación del oro (XAU/USD). Equipado con una estrategia de negociación de alta frecuencia (HFT) bien establecida y completa, validada por el mercado, genera señales de compra y venta de alta precisión. No sólo le ayuda a obtener beneficios, sino que también se ha sometido a repetidas verificaciones en escenarios de negociación reales, lo que lo convierte en u
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario