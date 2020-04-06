Quantum FVG Trader
- Asesores Expertos
- Vishnu Bajpai
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Algoritmo avanzado de marcos temporales múltiples diseñado para el oro y otros instrumentos volátiles
Quantum FVG Trader es un sistema de negociación totalmente autónomo basado en una combinación de principios de acción de precios de nivel institucional, reconocimiento de patrones estadísticos y filtrado adaptativo multihorario.
El sistema aprovecha el comportamiento histórico estructurado, la ponderación de señales asistida por IA y la ejecución de precisión para identificar oportunidades de alta calidad durante las rotaciones de liquidez intradía.
A diferencia de los sistemas tradicionales que dependen de indicadores con parámetros fijos, Quantum FVG Trader evalúa continuamente la estructura del mercado, la fuerza de la tendencia y los perfiles dinámicos de volatilidad para determinar cuándo el precio cotiza en zonas estadísticamente favorables. El algoritmo se adapta a la evolución de las condiciones del mercado sin necesidad de optimizaciones ni ajustes de curvas.
Quantum FVG Trader sigue un enfoque disciplinado y de riesgo controlado con una colocación inteligente de SL y una calibración recompensa-riesgo. Cada operación incluye topes de protección, comprobaciones de márgenes y límites de exposición para garantizar un comportamiento estable en todos los corredores y tipos de cuenta. Esto hace que el sistema sea adecuado para carteras automatizadas a largo plazo, así como para entornos que requieren una gestión del riesgo consistente, como los retos de las cuentas financiadas.
El EA utiliza datos de tick reales, análisis multi-TF y lógica interna personalizada, proporcionando un método estable y repetible para la ejecución automatizada en XAUUSD y otros activos importantes.
Características principales
-
Algoritmo totalmente automatizado que utiliza probabilidad histórica, niveles de precio-acción y confirmación de señales asistida por IA.
-
Análisis de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales con filtrado adaptativo de tendencias
-
Modelo inteligente para identificar zonas de precios favorables con entradas de precisión
-
Colocación inteligente de stop-loss basada en lecturas de volatilidad estructural
-
Motor de recompensa por riesgo para garantizar resultados coherentes en las operaciones
-
Protección de márgenes, límites de operaciones, protección diaria de la renta variable y filtros de diferenciales integrados
-
Rendimiento estable en diferentes corredores, símbolos y modelos de cuenta.
-
Admite los modos de cobertura y compensación.
-
Sin dependencia de optimización, martingala ni escalado de rejilla
Configuración recomendada
-
Símbolo XAUUSD
-
Gráfico Timeframe: M5
-
Modelo de tendencia: H1
-
Modelo de Estructura de Mercado: H1
-
Ajustes de riesgo: Ajustable en función de las preferencias del usuario
Adecuado para
-
Operadores que buscan una automatización disciplinada
-
Usuarios que construyen carteras de manos libres a largo plazo
-
Cuentas tipo Prop-firm que requieran un estricto control del riesgo
-
Traders que buscan un sistema limpio, fiable y basado en estructuras