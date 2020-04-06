Quantum FVG Trader

Quantum FVG Trader

Algoritmo avanzado de marcos temporales múltiples diseñado para el oro y otros instrumentos volátiles

Quantum FVG Trader es un sistema de negociación totalmente autónomo basado en una combinación de principios de acción de precios de nivel institucional, reconocimiento de patrones estadísticos y filtrado adaptativo multihorario.
El sistema aprovecha el comportamiento histórico estructurado, la ponderación de señales asistida por IA y la ejecución de precisión para identificar oportunidades de alta calidad durante las rotaciones de liquidez intradía.

A diferencia de los sistemas tradicionales que dependen de indicadores con parámetros fijos, Quantum FVG Trader evalúa continuamente la estructura del mercado, la fuerza de la tendencia y los perfiles dinámicos de volatilidad para determinar cuándo el precio cotiza en zonas estadísticamente favorables. El algoritmo se adapta a la evolución de las condiciones del mercado sin necesidad de optimizaciones ni ajustes de curvas.

Quantum FVG Trader sigue un enfoque disciplinado y de riesgo controlado con una colocación inteligente de SL y una calibración recompensa-riesgo. Cada operación incluye topes de protección, comprobaciones de márgenes y límites de exposición para garantizar un comportamiento estable en todos los corredores y tipos de cuenta. Esto hace que el sistema sea adecuado para carteras automatizadas a largo plazo, así como para entornos que requieren una gestión del riesgo consistente, como los retos de las cuentas financiadas.

El EA utiliza datos de tick reales, análisis multi-TF y lógica interna personalizada, proporcionando un método estable y repetible para la ejecución automatizada en XAUUSD y otros activos importantes.

Características principales

  • Algoritmo totalmente automatizado que utiliza probabilidad histórica, niveles de precio-acción y confirmación de señales asistida por IA.

  • Análisis de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales con filtrado adaptativo de tendencias

  • Modelo inteligente para identificar zonas de precios favorables con entradas de precisión

  • Colocación inteligente de stop-loss basada en lecturas de volatilidad estructural

  • Motor de recompensa por riesgo para garantizar resultados coherentes en las operaciones

  • Protección de márgenes, límites de operaciones, protección diaria de la renta variable y filtros de diferenciales integrados

  • Rendimiento estable en diferentes corredores, símbolos y modelos de cuenta.

  • Admite los modos de cobertura y compensación.

  • Sin dependencia de optimización, martingala ni escalado de rejilla

Configuración recomendada

  • Símbolo XAUUSD

  • Gráfico Timeframe: M5

  • Modelo de tendencia: H1

  • Modelo de Estructura de Mercado: H1

  • Ajustes de riesgo: Ajustable en función de las preferencias del usuario

Adecuado para

  • Operadores que buscan una automatización disciplinada

  • Usuarios que construyen carteras de manos libres a largo plazo

  • Cuentas tipo Prop-firm que requieran un estricto control del riesgo

  • Traders que buscan un sistema limpio, fiable y basado en estructuras


