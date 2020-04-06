Algoritmo avanzado de marcos temporales múltiples diseñado para el oro y otros instrumentos volátiles

Quantum FVG Trader es un sistema de negociación totalmente autónomo basado en una combinación de principios de acción de precios de nivel institucional, reconocimiento de patrones estadísticos y filtrado adaptativo multihorario.

El sistema aprovecha el comportamiento histórico estructurado, la ponderación de señales asistida por IA y la ejecución de precisión para identificar oportunidades de alta calidad durante las rotaciones de liquidez intradía.

A diferencia de los sistemas tradicionales que dependen de indicadores con parámetros fijos, Quantum FVG Trader evalúa continuamente la estructura del mercado, la fuerza de la tendencia y los perfiles dinámicos de volatilidad para determinar cuándo el precio cotiza en zonas estadísticamente favorables. El algoritmo se adapta a la evolución de las condiciones del mercado sin necesidad de optimizaciones ni ajustes de curvas.

Quantum FVG Trader sigue un enfoque disciplinado y de riesgo controlado con una colocación inteligente de SL y una calibración recompensa-riesgo. Cada operación incluye topes de protección, comprobaciones de márgenes y límites de exposición para garantizar un comportamiento estable en todos los corredores y tipos de cuenta. Esto hace que el sistema sea adecuado para carteras automatizadas a largo plazo, así como para entornos que requieren una gestión del riesgo consistente, como los retos de las cuentas financiadas.

El EA utiliza datos de tick reales, análisis multi-TF y lógica interna personalizada, proporcionando un método estable y repetible para la ejecución automatizada en XAUUSD y otros activos importantes.

Características principales

Algoritmo totalmente automatizado que utiliza probabilidad histórica, niveles de precio-acción y confirmación de señales asistida por IA.

Análisis de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales con filtrado adaptativo de tendencias

Modelo inteligente para identificar zonas de precios favorables con entradas de precisión

Colocación inteligente de stop-loss basada en lecturas de volatilidad estructural

Motor de recompensa por riesgo para garantizar resultados coherentes en las operaciones

Protección de márgenes, límites de operaciones, protección diaria de la renta variable y filtros de diferenciales integrados

Rendimiento estable en diferentes corredores, símbolos y modelos de cuenta.

Admite los modos de cobertura y compensación.

Sin dependencia de optimización, martingala ni escalado de rejilla

Configuración recomendada

Símbolo XAUUSD

Gráfico Timeframe: M5

Modelo de tendencia: H1

Modelo de Estructura de Mercado: H1

Ajustes de riesgo: Ajustable en función de las preferencias del usuario

Adecuado para