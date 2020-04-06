Desafortunadamente, «Solo Sniper Pro mg» ya no está disponible para la compra.

Si usted ha adquirido este producto antes, puede usarlo sin limitaciones e instalar nuevas copias mientras disponga de activaciones:

Abra su terminal MetaTrader 4.

Indique su cuenta MQL5.community en los ajustes: menú Servicio\Ajustes\Comunidad.

Entre en el apartado «Mercado», y luego en la pestaña «Compras».

Pulse «Instalar» a la derecha del nombre del producto.

Encontrará información adicional en la documentación.