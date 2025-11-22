MACD Consensus Dashboard Trade Executor

Trade Control Andrii Malakhov Utilidades

Una utilidad de gestión de riesgos para proteger su depósito de la pérdida total de dinero. Si usted es un inversor y ha decidido transferir su dinero a la gestión de confianza, necesita Trade Control. De esta manera el trader no violará sus propias reglas de gestión de riesgo y no perderá todo su dinero. Para ello, Trade Control debe estar ubicado en su VPS. Y el trader gestor no debe tener acceso a la configuración de este trader. En el momento de la debilidad, el comerciante no será capaz de