The Ultimate Trading Assistant

Esta es una versión de prueba gratuita del RiskPanel Pro, la versión de prueba expirará el 30/12/2025

-Colocación visual de órdenes con cálculo de riesgo basado en dólares.
-Gestión de operaciones.
-Operación de copia local con riesgo local (cada cuenta utiliza su riesgo local).
-Operación móvil utilizando el EA (sólo órdenes pendientes -órdenes stop y órdenes limitadas-).
-Tomar beneficios parciales.
-Sistema de sonido personalizable( sonido personalizable para TP1, TP2, TP3, SL, Breakeven).Sistema basado en sonido personalizable( sonido personalizable para TP1, TP2, TP3, SL, Breakeven).


si desea la versión completa ilimitada con ejecuciones rápidas y más funciones adquiera la versión completa en el mercado MQL5:

https://www.mql5.com/en/market/product/152058?source=Site+Profile
Otros productos de este autor
RiskPanel Pro Smart Risk and Trade Manager EA
Abdelhamid Jabour
Utilidades
Desbloquea todo el poder de MT5 con Risk Panel Pro, el asistente de trading más avanzado, diseñado para darte control total sobre tus operaciones… ¡incluso desde tu teléfono! . - Cálculo de riesgo, stop loss basado en dólares: Con Risk Panel Pro, puedes establecer la cantidad exacta que estás dispuesto a perder en cada operación, sin tener que calcular manualmente los pips. Simplemente arrastra la línea de stop loss visual a tu posición de SL y ejecuta la operación. Risk Panel Pro determin
The Fool
Abdelhamid Jabour
Asesores Expertos
Parte 1: Descripción del EA de MT5 Título: The Fool: Sistema Profesional de Rupturas ¿Cansado de los EAs con Martingala o rejilla que pueden arruinar tu cuenta en una noche? The Fool es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para ofrecer seguridad, consistencia y precisión. Es un sistema especializado que aprovecha la volatilidad fuerte y predecible de la apertura de la sesión de Nueva York en índices principales como el NASDAQ (NQ) y el Dow Jones (YM). Esto no es un método para hacerse
