Macd Confirmation Dashboard

Este es el Tablero de Confirmación MACD que permite a los usuarios encontrar señales a través de todos los marcos de tiempo donde las señales concuerdan. El Tablero también proporciona ADR, AWR y AMR para permitir a sus usuarios conocer el rango restante para un par. El Sistema de Puntuación AI está actualmente en su desarrollo temprano y continuará siendo actualizado.Este Tablero también tiene un Ejecutor de Operaciones que Ejecutará operaciones cuando se reciban señales, sin embargo, este es un producto separado y está en desarrollo y comenzará a venderse como un complemento al tablero. Si desea una prueba temprana, compre el producto y envíeme un mensaje.