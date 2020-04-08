Cluster order flow footprint with volume profile

🎯 INDICADOR PROFESIONAL DE GRÁFICO DE HUELLA





Un gráfico de huella es una herramienta avanzada de visualización del flujo de órdenes que muestra el volumen negociado en cada nivel de precios dentro de una vela. A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre, los gráficos de huella revelan la batalla entre compradores y vendedores en cada nivel de precios.

CONCEPTO CLAVE:Los gráficos de huella muestran DÓNDE se produjo el volumen, no sólo CUÁNTO volumen se produjo. Esto es fundamental para comprender la actividad institucional y la estructura del mercado.





📊 ANÁLISIS DEL FLUJO DE ÓRDENES

Visualización del flujo de órdenes de nivel institucional

🟢 Distribución del volumen de compra/venta en tiempo real en cada nivel de precios

🟢 Flujo de órdenes simulado a partir de datos de volumen de ticks

🟢Detección de desequilibrios diagonales (3 niveles de intensidad)

🟢 Desequilibrios codificados por colores: (comprador) | (vendedor)

🟢 Formato de oferta x demanda con separador personalizable

🟢 Volumen ponderado en cada precio en función de la acción del precio.





📈 PERFIL DE VOLUMEN

Integración avanzada del perfil de volumen

🔵 Perfil de volumen dominante por barra (muestra el lado ganador)

🔵 Visualización del POC (Punto de Control) de la sesión

🔵 Conservación del POC histórico con sistema de caché

🔵 Cálculo del POC en tiempo real para la barra actual





⚖️ ANÁLISIS DELTA

Métricas delta exhaustivas

🟡 Cálculo de delta en tiempo real (volumen Ask - Bid)

🟡 Acumulación de delta en todas las barras visibles

🟡 Tabla de delta codificada por colores (positivo/negativo)

🟡 Métricas de delta por barra con seguimiento de precisión





🎮 CONTROLES INTERACTIVOS

Interfaz de trading profesional

🟣 Ajuste de escala vertical (botones +/-)

🟣 Controles de posición (mover el gráfico arriba/abajo)

🟣 Botón de reinicio (volver a los valores predeterminados)

🟣 Indicador visual de escala con retroalimentación de color

🟣 Funcionamiento en tiempo real: todos los controles funcionan al instante





🎨 PERSONALIZACIÓN VISUAL

Aspecto profesional totalmente personalizable

🟠 Anchura y espaciado de barras ajustables

🟠 Colores personalizables para todos los elementos

🟠 Coloreado de velas alcistas/bajistas

🟠 Barra separadora opcional en el centro

🟠 Más de 60 parámetros de entrada para una personalización completa

🟠 Ajustes del tamaño del texto

🟠 Opciones de selección de fuente

🟠 Etiquetas de hora y precio opcionales





RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN

Rendimiento de nivel empresarial

🔴 Almacenamiento en caché de barras históricas (capacidad para 300 barras)

🔴 Bloqueo de desequilibrios en barras cerradas

🔴 Actualizaciones eficientes en tiempo real

🔴 Frecuencia de actualización configurable

🔴 Motor de renderizado optimizado





💼 SO LUCIÓN DE TRADING PROFESIONAL

Diseñado para operadores serios | Calidad institucional | Compatible con MetaTrader.









***CONFIGURACIÓN DE LA DEMO

CUANDO HAYA DESCARGADO LA DEMO, ASEGÚRESE DE ELEGIR ESTE MODELO - CADA TICK (EL MÉTODO MÁS PRECISO BASADO EN TODOS LOS DISPONIBLES MENOS TIMEFRAMES PARA GENERAR CADA TICK). Y TAMBIÉN TIENE SUFICIENTES DATOS HISTÓRICOS. SIGA MIS INSTRUCCIONES EN LÍNEA SOBRE LOS AJUSTES PARA LAS REPRESENTACIONES VISUALES DE LA HUELLA.

Ventana de superposición

El área de visualización primaria que muestra las velas de la huella. Esta ventana puede posicionarse en cualquier lugar de su gráfico utilizando los parámetros de posición.





Por qué utilizar los gráficos de huella?

🎯 Puntos precisos de entrada/salida

Identifique los niveles de precios exactos donde los grandes jugadores están activos, lo que permite entradas de operaciones quirúrgicas con un riesgo mínimo.

📊 Transparencia del flujo de órdenes

Vea la agresión de compradores vs vendedores en tiempo real, revelando el verdadero sentimiento del mercado más allá de la acción del precio.

💪 Detección de desequilibrios

Identifique automáticamente los desequilibrios de volumen que indican una fuerte presión direccional y posibles rupturas.

🏛️ Huellas institucionales

Rastrea dónde está acumulando o distribuyendo el "dinero inteligente", ayudándote a operar junto a las instituciones.

Perfil de volumen

Histograma: Muestra el volumen lateral dominante

Cómo funciona este indicador

El gráfico de órdenes Cluster Footprint con perfil de volumen está diseñado específicamente para MetaTrader 4, que proporciona datos nativos de volumen tick a tick. Este indicador utiliza lainferencia inteligente de volumen basado en:

Análisis del movimiento del precio : Dirección y velocidad de los cambios de precio

precio y velocidad de los cambios de precio Escalado del recuento de ticks: Número de actualizaciones de precios en cada nivel

de actualizaciones de precios en cada nivel Distribución del volumen: modelización estadística del volumen de compra/venta.

modelización del volumen de compra/venta. Actualizaciones en tiempo real: Asignación dinámica del volumen a medida que el precio toca los niveles





ℹ️ IMPORTANTE: Este indicador simula un comportamiento del flujo de órdenes similar al de las plataformas profesionales. Aunque no se basa en datos bursátiles directos, proporciona representaciones precisas de la microestructura del mercado para los usuarios de MT4.





Ajustes y Configuración

Ajustes y Configuración