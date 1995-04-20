Gold Daily ATR Breakout

# Nombre del producto: Oro ATR Pro - Sistema de ruptura diaria


**Gold ATR Pro** es un indicador especializado de seguimiento de tendencia diseñado exclusivamente para **XAUUSD (Oro)**. Elimina el ruido del mercado identificando zonas de ruptura de alta probabilidad basadas en el **Precio de Apertura Diario** y la volatilidad del **ATR (Average True Range)**.


A diferencia de los indicadores estándar que se repintan, **Gold ATR Pro** proporciona señales fijas y fiables basadas en cierres de velas confirmados, asegurando que lo que se ve en los gráficos históricos es exactamente lo que ocurrió en tiempo real.

## Características principales

**100% sin repintado:** Las señales se generan sólo después del cierre de una vela. Una vez que aparece una flecha, nunca desaparece o se desplaza. * **Lógica de Apertura Diaria:** Dibuja automáticamente una **Línea Amarilla** en el precio de inicio del día-el nivel más crítico para los operadores de oro intradía. * Bandas de volatilidad: Calcula zonas dinámicas de compra (azul) y venta (rojo) basadas en un porcentaje del ATR diario.* Tablero inteligente: Un elegante panel en modo oscuro en la esquina superior derecha muestra estadísticas en tiempo real: * Precio de apertura diario y precio actual. * Valor ATR diario


. * **ATR Mover %:** Muestra exactamente hasta qué punto el precio se ha extendido desde la apertura (por ejemplo, "Moved 45% de ATR diario"). **Sistema de Alertas Múltiples:** Nunca se pierda una operación con Pop-ups instantáneos, Notificaciones Push Móvil, y alertas por correo electrónico.


### 📊 Cómo Funciona


La estrategia se basa en el concepto "Daily Breakout". El oro a menudo se consolida alrededor de la Apertura Diaria antes de elegir una dirección. 1. **La Zona Neutral:** El área entre las líneas Azul y Roja es la "Zona de No Comercio". 2. **La Señal de Compra:** Cuando una vela **CIERRA por encima de la Banda Superior Azul**, indica que los compradores han empujado el precio significativamente lejos de la apertura con suficiente volatilidad para sostener una tendencia. 3. **Cuando una vela **CIERRE por debajo de la Banda Inferior Roja**, indica que los vendedores han tomado el control.


### ⚙️ Parámetros de Entrada * **ATR_Period:** El número de días para calcular la volatilidad media (Por defecto: 14). **ATR_Multiplier:** La sensibilidad de las bandas. *0.25 - 0.30:* Scalping Agresivo (Recomendado para Oro). * 0.50:* Day Trading Conservador. * **Configuración de la pantalla:** Activar/desactivar el panel de control, cambiar los colores o ajustar el desplazamiento X/Y para adaptarlo a su pantalla. * **Alertas:** Activar/Desactivar Popups, Notificaciones Push o Emails.

## 💡 Recomendaciones de Trading # **Símbolo:** XAUUSD (Oro). **Timeframe:** Mejores resultados en **M30** y **H1**. (Puede ser usado en M15 para scalping durante London/NY Overlap). * Stop Loss:** Recomendado justo por debajo de la línea de apertura diaria o el mínimo del swing anterior. * Take Profit:** Objetivo 1:1 o 1:2 Riesgo-Recompensa, o salida cuando el Dashboard indica un movimiento ATR "Sobreextendido" (por ejemplo, >80%).


**Formato para MQL5 Market:** * **Logotipo:** (Utilice el logotipo "Au" creado en el paso anterior). * **Capturas de pantalla:** Suba la imagen del gráfico que me mostró, asegurándose de que el Dashboard es visible en la esquina.


