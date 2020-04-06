🎯 SR Sniper EA: Domina el mercado del oro con precisión

Está cansado de mirar gráficos todo el día, esperando la configuración perfecta? Temes despertarte con una cuenta reventada causada por arriesgados bots de trading?

SR Sniper EA es su solución. Diseñado específicamente para el entorno de alta volatilidad del Oro (XAUUSD), este Asesor Experto combina la lógica clásica de Soporte y Resistencia con filtros avanzados de impulso para entrar en el mercado como un francotirador: un disparo, una muerte.

Por qué SR Sniper EA es diferente:

🛡️ Estrategia 100% segura (No Martingale, No Grid): Olvídese del estrés de las peligrosas estrategias de recuperación. SR Sniper EA no utiliza sistemas Martingale o Grid que ponen en riesgo todo su patrimonio. Utiliza una lógica limpia y protegida por stop-loss para cada operación.

Completamente Optimizado para Oro (M5): Este EA viene pre-optimizado específicamente para el marco de tiempo M5 en Oro, capturando los estallidos de volatilidad a corto plazo por los que el XAUUSD es famoso. Es estrictamente "Plug and Play" - conéctelo a su gráfico, y está listo para funcionar. Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Regístrese en Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

📉 Gestión inteligente del riesgo: Proteja su capital con nuestra función incorporada de Corte de Pérdida Diario. Usted define el porcentaje máximo que está dispuesto a perder en un solo día. Si se alcanza ese límite, el EA deja de operar inmediatamente para preservar su saldo para mañana.

Bloqueo dinámico de beneficios: El mercado se mueve rápido, y SR Sniper también. Utiliza un ATR Trailing Stop inteligente para bloquear los beneficios a medida que el precio se mueve a su favor, asegurándose de exprimir el máximo potencial de cada tendencia.

Filtrado de Tendencias: Utilizando una combinación de EMA (Media Móvil Exponencial) y CCI (Commodity Channel Index), el EA filtra las malas señales, asegurando que sólo operas en la dirección de la tendencia dominante.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Parámetros de entrada ajustables

Mientras SR Sniper EA está listo para usar fuera de la caja, que ofrece una personalización completa para adaptarse a su estilo de negociación personal:

Porcentaje de riesgo: Calcula automáticamente el tamaño de su lote basado en un porcentaje de su capital. Establezca 0 para usar lotes fijos.

Lotes: Defina un tamaño de lote fijo si prefiere el control manual del volumen.

HoraInicio y HoraFin: Controle exactamente cuándo puede operar el EA (por ejemplo, evite las sesiones asiáticas de baja volatilidad).

DailyCutLossPercent: La "Red de Seguridad". Detiene todas las operaciones del día si su capital cae en este porcentaje.

ATRPeriod y ATRThreshold: Filtros de volatilidad que aseguran que el mercado se mueve lo suficiente como para generar beneficios antes de entrar.

EMAPeriod & EMA_Timeframe: Los ajustes del filtro de tendencia. El EA comprueba la tendencia en plazos más altos (como el diario) para mantenerle en el lado correcto del mercado.

ATR_Trailing_Period & Multiplier: Controla cuan cerca o lejos el trailing stop sigue el precio para asegurar sus ganancias.

RangoDía: Calcula el rango medio diario para determinar objetivos realistas de Take Profit.

CCIPeriod & SRLookback: Los ajustes básicos del "Francotirador" para detectar rebotes de Soporte y Resistencia.

Deje de apostar. Empiece a operar con precisión.

¡Descargue SR Sniper EA ahora!