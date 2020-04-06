BTC Asia Europe Sessions

Nota importante: antes de poner el EA en marcha, es obligatorio cargar el archivo .set con la configuración optimizada. El valor por defecto del EA tiene el Stop Loss más extendido; si no usas el archivo .set, debes editar el parámetro de SL y fijarlo en 1.5. Esto es clave para una correcta gestión del riesgo. El archivo .set estará disponible en el área de Discusión o en la sección de comentarios de esta página en MQL5.

BTC Asia Europe Sessions es un Asesor Experto para BTCUSD en H1, diseñado para aprovechar la volatilidad entre las sesiones de Asia y Europa. Solo trabaja en el horario donde las estadísticas fueron más favorables: de 21:00 a 12:00 hora del servidor Exness (UTC+0).

El backtest, con un depósito inicial de 30 USD, alcanzó 383,80 USD de balance final, con un beneficio neto de 353,80 USD. Se ejecutaron 187 operaciones (374 deals), con aproximadamente 88,8 % de operaciones ganadoras. El Profit Factor es 4,29 y el Recovery Factor 23,52, lo que muestra una relación beneficio/drawdown muy sólida. El beneficio medio por operación es de 2,78 USD, la pérdida media de –5,12 USD y el máximo drawdown de balance ronda el 23–27 % según el cálculo de balance/equity.

Tomando como referencia el histórico, la proyección de crecimiento se mueve en un promedio aproximado de 1–3 % diario, dependiendo de las condiciones del mercado y del número de entradas. Estos valores son únicamente orientativos y no garantizan resultados futuros.

El EA está optimizado exclusivamente para Exness, aprovechando su servidor en UTC+0, spreads bajos en BTCUSD (alrededor de 1200 puntos) y una ejecución rápida con bajo deslizamiento, condiciones clave para un activo tan volátil como el bitcoin. En otros brókers, los cambios de horario, spreads y ejecución pueden alterar la lógica y reducir el rendimiento.

Configuración recomendada: símbolo BTCUSD, temporalidad H1, lote mínimo 0,01 y capital mínimo sugerido de 30 USD por cada 0,01 lote. A partir de ahí puedes escalar el tamaño de la cuenta y del lote manteniendo la misma proporción de riesgo. El EA trabaja con Stop Loss y Take Profit definidos, buscando un crecimiento compuesto de la cuenta con drawdown controlado, tal como refleja el alto Recovery Factor.

Los resultados del backtest se obtuvieron con calidad de historial 100 %, pero el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda probar primero en cuenta demo o con un capital reducido antes de escalar.

Si todavía no estás registrado en Exness, escríbeme por mensaje privado y te ayudo con el registro. Si llegas por esta publicación, además te obsequiaremos algo extra, como otra herramienta, un set personalizado o algún beneficio adicional.


