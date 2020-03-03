Hedge Martingale Mr M: El sistema de rejilla de cobertura dinámica

Hedge Martingale Mr M es un sofisticado Asesor Experto que he diseñado para capitalizar las fluctuaciones de precios utilizando una robusta combinación de estrategias de Cobertura, Martingala y Cuadrícula. He diseñado este EA para los comerciantes que buscan rendimientos de alto potencial a través de la gestión de riesgos estructurada y automatizada en pares de divisas estables.



*DM Me for the .set Files

🧠 Estrategia principal: Cobertura, Martingala y Sinergia de Cuadrícula

Hedge Martingale Mr M opera según el principio de Mean Reversion, lo que significa que prospera en mercados donde el precio tiende a volver a su media con el tiempo.

Lógica de entrada propia: El EA inicia el ciclo de trading basado en una señal de desviación altamente calculada. Esto asegura que la operación inicial sólo se abre cuando el precio se ha alejado significativamente de su rango reciente, posicionando el sistema para una inversión de alta probabilidad. Sistema de rejilla adaptable: Si la operación inicial se mueve en contra de la posición, el EA utiliza el mecanismo de Cuadrícula para colocar operaciones posteriores. La distancia y el incremento de paso para estas operaciones son totalmente personalizables y, sobre todo, se establecen de forma independiente para las direcciones de COMPRA y VENTA. Esta flexibilidad permite al AE gestionar perfiles de volatilidad únicos para mercados alcistas y bajistas. Motor de Martingala independiente: Para garantizar una recuperación eficaz, el EA incorpora una estrategia de gestión monetaria de Martingala progresiva. Utiliza un potente multiplicador de lotes que se controla de forma independiente para los tramos de COMPRA y VENTA. Cuando un conjunto de posiciones se cierra para obtener beneficios, el tamaño del lote para esa dirección específica se restablece, asegurando que el riesgo está controlado para el siguiente ciclo. Protección de cobertura: El EA es capaz de ejecutar simultáneamente parrillas de COMPRA y VENTA, proporcionando capacidad de Cobertura. Este enfoque intrínseco de doble dirección ayuda a estabilizar la equidad durante los movimientos que van.

🎯 Salida y Gestión del Riesgo: Mis Protocolos de Seguridad

El funcionamiento exitoso de una estrategia Martingala depende enteramente de sus controles de salida y riesgo:

Bracket Take Profit (TP): El EA calcula el precio de entrada medio ponderado de todas las posiciones dentro de un mismo bracket (todas las COMPRAS o todas las VENTAS). Una vez que el mercado se mueve en la dirección favorecida más allá de este precio medio más un objetivo configurable, todo el soporte se cierra para un beneficio, liberando margen y restableciendo el lote Martingale para ese lado.

Stop Loss de dinero final: Una red de seguridad no negociable. El EA monitoriza continuamente el P/L flotante total a través de todas las posiciones activas. Si la pérdida flotante acumulada alcanza el umbral definido por el usuario, el EA ejecuta una acción inmediata de Cerrar Todo, salvaguardando el capital restante y reseteando todo el sistema de trading.

📝 Rendimiento probado en backtest

El rendimiento y la estabilidad de Hedge Martingale Mr M han sido rigurosamente probados durante un largo período:

Los resultados detallados de backtest proporcionados abarcan casi 6 años, desde 2020 hasta finales de 2025, validando la consistencia de la estrategia a través de diversas condiciones de mercado. Las pruebas se realizaron utilizando el entorno de datos de tick de alta calidad proporcionado por el broker Darwinex.

🛑 Conclusión importante y recomendaciones de pares (lectura obligatoria)

Debido a la naturaleza de la estrategia Martingale Grid, requiere características específicas de mercado y gestión de capital:

✅ Pares Ideales: Encuentro este EA altamente efectivo en pares de divisas principales estables y de reversión media como EURUSD, USDJPY y AUDUSD .

❌ Evitar: Aconsejo estrictamente no usar este EA en instrumentos de alta tendencia o extremadamente volátiles como XAUUSD (Oro), Índices, o cualquier Par Exótico.