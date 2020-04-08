Fibonacci alerts es un indicador que envia una alerta y una notificacion al celular cuando el precio llega a un nivel de fibonacci, es posible escoger el nivel donde se activara la alerta. funciona en todos los mercados y en todas las temporalidades, tambien incluye una herramienta de gestion del riesgo

Caracteristicas:

-Funciona en todos los mercados y temporalidades.

- Se puede poner en varios graficos al mismo tiempo.

- Se puede seleccionar el nivel de fibonacci.

- Incluye una herramienta de gestion del riesgo.



- Colores personalizables.

- Envia alertas cuando el precio llega al nivel seleccionado.

- Envia notificaciones al telefono celular.

- Incluye un modo de ajuste automatizado para adaptarse a los cambios de volatilidad.