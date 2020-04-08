Fibonacci Alerts
- Indicadores
- Efren Hernandez Partida
- Versión: 1.15
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Fibonacci alerts es un indicador que envia una alerta y una notificacion al celular cuando el precio llega a un nivel de fibonacci, es posible escoger el nivel donde se activara la alerta. funciona en todos los mercados y en todas las temporalidades, tambien incluye una herramienta de gestion del riesgo
Caracteristicas:
-Funciona en todos los mercados y temporalidades.
- Se puede poner en varios graficos al mismo tiempo.
- Se puede seleccionar el nivel de fibonacci.
- Incluye una herramienta de gestion del riesgo.
- Colores personalizables.
- Envia alertas cuando el precio llega al nivel seleccionado.
- Envia notificaciones al telefono celular.
- Incluye un modo de ajuste automatizado para adaptarse a los cambios de volatilidad.