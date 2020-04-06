🌟 SWING HUNTER PRO EA: ¡Tu oportunidad de oro! 💰

Estás listo para transformar tu experiencia de trading en Oro de conjeturas a precisión? El SWING HUNTER PRO EA es un sistema de trading profesional y automatizado diseñado para cazar movimientos oscilantes de alta probabilidad, especialmente en el volátil mercado XAUUSD (Oro).

Está diseñado para operadores que exigen consistencia, gestión disciplinada del riesgo y automatización inteligente. ¡Diga adiós al trading emocional y hola a una potente estrategia que trabaja para usted 24/5!

Principales ventajas y características

Señales de entrada de precisión: El EA utiliza una poderosa combinación de la Media Móvil de Casco (HMA) para una fuerte identificación de la tendencia y una doble EMA Crossover para la sincronización precisa de entrada. Esta combinación le asegura entrar en el mercado sólo cuando se alinean las señales más fuertes.

Filtrado inteligente de tendencias: Un filtro adicional de EMA de período más largo garantiza que el EA opere sólo en la dirección de la tendencia del marco temporal superior, reduciendo significativamente las señales falsas y protegiendo su capital.

Gestión dinámica del riesgo: Olvídese de los tamaños de lote fijos y arriesgados. El EA cuenta con un método de Tamaño de Lote Probabilístico que escala el tamaño de sus operaciones en función de la fuerza (probabilidad) de la señal de entrada. Cuanto más fuerte sea la señal, mayor será el tamaño del lote calculado (hasta el límite de riesgo establecido), maximizando el potencial de beneficios y manteniendo el control.

Trailing Stop avanzado basado en ATR: Proteja sus beneficios con un Trailing Stop inteligente que sólo se activa una vez que la operación ha alcanzado un nivel de beneficios significativo (múltiplos de ATR ) y, a continuación, realiza un seguimiento dinámico del precio utilizando un multiplicador ATR personalizado. Esto ayuda a asegurar las ganancias durante los movimientos fuertes del mercado.

Funciones de seguridad integradas: El EA incluye una función de Porcentaje de Corte de Pérdida Diario que detiene automáticamente las operaciones del día y cierra todas las posiciones abiertas si se alcanza un límite de reducción diario definido. Sin Martingale, sin Grid, sin sistemas arriesgados, sólo pura lógica profesional de la acción del precio.

Listo para el Oro (XAUUSD): Este Asesor Experto ha sido optimizado específicamente para el comercio de Oro en el marco de tiempo M5. Simplemente conéctelo a su gráfico y ¡listo para empezar! Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Inicio:1 - paso:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si usted tiene preguntas acerca de la configuración no dude en ponerse en contacto conmigo directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



🛠️ Parámetros totalmente personalizables

El SWING HUNTER PRO EA le da el control. Aquí están las entradas simples y eficaces que puede ajustar:

Porcentaje de riesgo (1,5%): Define el porcentaje máximo de capital a arriesgar por operación para el cálculo automático de lotes. Ajuste a 0 para utilizar un lote fijo.

Lotes (0,1): El tamaño de lote fijo utilizado si el Porcentaje de riesgo está desactivado.

Horas de operación (0-23): Define las horas activas para que el EA busque nuevas entradas.

Periodo ATR (14) y Umbral ATR (0.0015): Se utiliza para comprobar la volatilidad del mercado antes de realizar una operación.

Número Mágico (99999): Identificador único para las operaciones del EA.

Periodo EMA (150) y Periodo EMA (D1): Parámetros para el filtro de tendencia del marco de tiempo superior.

Porcentaje de pérdida diaria (8,0%): La máxima reducción diaria de la equidad antes de que se detenga la negociación.

ATR Trailing & Profit Multipliers: Ajuste fino del funcionamiento del Trailing Stop inteligente.

Parámetros Swing Hunter Pro (Periodo HMA, EMA más rápida/baja): Personalice la tendencia central y los indicadores de entrada.

