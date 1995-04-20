FiboArrows

Este indicador identifica las rupturas de la estructura del mercado utilizando puntos de oscilación basados en ZigZag y bloques de confirmación. Cuando el precio rompe por encima de un bloque alcista o por debajo de un bloque bajista, genera una señal de COMPRA/VENTA y traza automáticamente los niveles de Fibonacci para la entrada, el stop-loss y los objetivos.

Las alertas integradas le notifican al instante cuando se forma una ruptura válida, lo que la hace útil como herramienta independiente o como potente complemento de cualquier estrategia existente.





Dado que esta herramienta se basa en la estructura ZigZag, algunos niveles históricos pueden recalcularse a medida que se forman nuevos máximos o mínimos. Este es el comportamiento normal de ZigZag y no afecta a las alertas de ruptura en tiempo real.