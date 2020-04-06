Precision Pulse Expert Advisor

🚀 PRECISION PULSE EA: ¡El comercio de oro reimaginado!

Conozca el EA PRECISION P ULSE, su nuevo compañero poderoso, pero simple, diseñado específicamente para el volátil mercado del Oro (XAUUSD). Este Asesor Experto está diseñado para capturar movimientos de alta probabilidad utilizando una sofisticada combinación de análisis de tendencia EMA y señales de entrada del oscilador estocástico.

Está listo para usarse en el marco de tiempo M5 - ¡sólo adjúntelo a su gráfico de Oro y listo! Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Inicio:1 - paso:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

El EA PRECISION PULSE proporciona un enfoque estratégico y calculado para operar, centrándose en la rentabilidad sostenida y la gestión disciplinada del riesgo.

Señales de entrada inteligentes: El núcleo del sistema "Precision Pulse" utiliza tres niveles de precios EMA50 combinados con el EMA100 para confirmar la tendencia, filtrando señales sólo cuando una tendencia fuerte se alinea con una condición de sobrecompra/sobreventa indicada por el Oscilador Estocástico . Esta sinergia garantiza que las entradas sean altamente probables.

Gestión dinámica del riesgo: Ofrece una configuración flexible del riesgo, permitiéndole calcular automáticamente el tamaño de su lote en función de un Porcentaje de Riesgo por operación, para que nunca comprometa en exceso su capital.

Trailing Stop Avanzado: Proteja sus beneficios con un Trailing Stop basado en ATR . Este método dinámico asegura que su Stop Loss se mueva sólo después de haber obtenido un beneficio significativo (utilizando el ATR_Profit_Multiplier ), bloqueando las ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor.

Red de Seguridad Diaria: La función de Porcentaje de Corte de Pérdida Diario actúa como un potente límite de reducción. Si su capital cae por debajo de un umbral establecido en un solo día, el EA cierra automáticamente todas las posiciones y deja de operar durante el resto del día, salvaguardando su cuenta de pérdidas excesivas.

Creado para la seguridad: Fundamentalmente, este EA no utiliza técnicas arriesgadas de Martingala o de trading de Cuadrícula. Su capital está protegido por una estrategia de trading profesional basada en reglas.

⚙️ Parámetros clave (¡Listo para usar!)

El EA viene pre-optimizado para el Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M5. Aquí están los parámetros simples que usted puede ajustar para afinar su experiencia comercial:

Porcentaje de riesgo: El porcentaje de capital de la cuenta a arriesgar por operación (por ejemplo, establezca el 2% para una sólida gestión monetaria). Establezca 0 para utilizar un tamaño de lote fijo.

Lotes: Tamaño de lote fijo a utilizar si RiskPercentage está desactivado.

HoraInicio / HoraFin: Defina su ventana de negociación diaria preferida (por ejemplo, centrarse en sesiones de alta volatilidad).

DailyCutLossPercent: Porcentaje máximo de pérdida diaria antes de que el EA detenga las operaciones del día.

ATR_Trailing_Multiplier: Controla lo lejos que debe estar el Trailing Stop del precio actual (basado en el ATR).

ATR_Profit_Multiplier: Determina el nivel de beneficio (en unidades ATR) necesario para activar el Trailing Stop.

EMA_Timeframe / EMAPeriod: La EMA de tiempo superior utilizada como filtro de tendencia adicional (por defecto es D1 para sesgo de tendencia a largo plazo).

MagicNumber: ID único para gestionar las operaciones de este EA específico.

