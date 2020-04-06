Momentum Master Expert Advisor

Momentum Master EA: ¡Desbloquea el poder del trading con oro! 🚀

¿Está listo para elevar su juego de trading y capturar poderosos movimientos en el mercado del Oro (XAUUSD)? Presentamos el Momentum Master EA, un sofisticado Asesor Experto listo para usar, diseñado específicamente para el rápido marco temporal M5.

Este no es un sistema arriesgado, de alto estrés. El EA Momentum Master se basa en una estrategia de impulso puro, es decir, sin Martingala, sin Grid, sólo entradas inteligentes y calculadas. Combina múltiples indicadores principales -incluyendo EMAs rápidas/lentas, MACD, Estocástico y CCI- para generar señales de operación de alta probabilidad, asegurando que sólo entra cuando el impulso está realmente de su lado.

Principales ventajas y características

Estrategia de precisión para el oro: El EA está meticulosamente optimizado para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal M5 , proporcionándole un sistema finamente ajustado que está listo para conectar y operar inmediatamente. Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no se requiere ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Inicio:1 - paso:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Gestión inteligente del riesgo: ¡Diga adiós al riesgo excesivo! El sistema utiliza una potente función de Gestión Monetaria que calcula automáticamente el tamaño de su lote en función de un Porcentaje de Ries go configurable y de la probabilidad calculada de la operación, garantizando un tamaño de posición disciplinado y flexible.

Control de Volatilidad ATR: Evita de forma inteligente las condiciones de inestabilidad o baja volatilidad comprobando el Average True Range (ATR) , y sólo entra en operaciones cuando hay movimiento suficiente para garantizar un potencial de beneficios saludable.

Trailing Stop avanzado: Proteja sus beneficios con un innovador Trailing Stop basado en el ATR . Este sistema sólo activa el trailing stop cuando una operación alcanza un nivel de beneficios significativo (un múltiplo del ATR), dejando correr a sus ganadores mientras asegura su capital.

Red de seguridad diaria: Opere con confianza utilizando el Porcentaje Diario de Corte de Pérdidas . Esta función esencial detiene automáticamente las operaciones y cierra todas las posiciones si se alcanza el límite de pérdida diario, protegiendo su cuenta de pérdidas significativas.

Confirmación de Tendencia: Utiliza una EMA de plazo superior (D1) como un potente filtro de tendencia, asegurando que todas las operaciones estén alineadas con la dirección principal del mercado, aumentando significativamente la calidad de sus entradas.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



Parámetros listos para usar

Los siguientes parámetros han sido configurados y optimizados para usted, pero usted mantiene la flexibilidad para ajustarlos según sea necesario:

Porcentaje de riesgo: Su porcentaje máximo de capital a arriesgar por operación. Establezca 0 para utilizar un tamaño de lote fijo.

Lotes: Un tamaño de lote fijo a utilizar si el Porcentaje de Riesgo está desactivado (establecido en 0,1 por defecto).

HoraInicio / HoraFin: Define las horas específicas del día en las que el EA puede operar.

ATRPeriod / ATRThreshold: Controla la volatilidad mínima requerida para que el EA considere una operación.

MagicNumber: Un identificador único para las operaciones del EA.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: El periodo y el marco temporal para el filtro de tendencia de marco temporal superior (EMA D1 de 150 periodos por defecto).

DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de reducción permitido desde el saldo inicial diario antes de que se detenga la negociación.

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Define el periodo ATR y el multiplicador utilizado para mover dinámicamente su Stop Loss a beneficios.

ATR_Profit_Multiplier: El nivel de beneficio requerido (como múltiplo de ATR) para activar el trailing stop.

RangoDía: El número de barras diarias utilizadas para calcular un nivel dinámico de Take Profit basado en el rango diario promedio.

Parámetros del Sistema de Momento (MA, Estocástico, MACD, CCI): Ajustes preoptimizados para la lógica de entrada principal.

¡No se pierda las oportunidades de oro de alto impulso!

Descargue el Momentum Master EA hoy mismo y empiece a operar en Oro como un maestro.