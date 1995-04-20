Trend Correction Pro Histogram m

Indicador Crypto_Forex "Histograma Pro de Corrección de Tendencia" para MT4, ¡sin repintado!





- El Histograma Pro de Corrección de Tendencia puede mostrarse en dos colores: rojo para tendencia bajista y azul para alcista.

- Siete columnas consecutivas del mismo color en el histograma indican el inicio de una nueva tendencia.

- El indicador Histograma Pro de Corrección de Tendencia está diseñado para minimizar pérdidas y maximizar ganancias.

- Incluye el parámetro "Periodo", que determina la sensibilidad del indicador.

- Alertas integradas para móvil y PC.

- El indicador cuenta con una pantalla de información que muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está asociado.

- También muestra el saldo de la cuenta, el capital y los márgenes.

- La información del spread y los swaps se puede ubicar en cualquier esquina del gráfico. El histograma Trend Correction Pro puede utilizarse como un sistema de trading sencillo pero rentable. Consulte a continuación:





CÓMO USAR el indicador:

1) Compruebe que haya al menos 7 columnas consecutivas del mismo color en el histograma; esto indica el inicio de una nueva tendencia. Por ejemplo, en la imagen inferior se muestran más de 7 columnas azules.

2) Espere a que aparezca una sola columna del color opuesto (en este caso, roja) que cambie a azul inmediatamente después. Esto indica una corrección de tendencia.

3) Abra una posición larga (Long) cuando aparezca la columna azul, justo después de una columna roja. Esto significa que la orden se abrió en la dirección de la tendencia principal tras la corrección.

4) Establezca el stop loss (SL) (ver imágenes) y el take profit (TP). El TP debe ser al menos tres veces mayor que el SL. De esta forma, obtendrá beneficios incluso con una ganancia del 30%.

5) El proceso es el inverso para las posiciones cortas (sell) (ver imágenes).



