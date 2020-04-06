DCA System EA MT4
- Asesores Expertos
- Allan Kiprotich
- Versión: 1.10
- Actualizado: 2 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Precisión. Control. Crecimiento - Ahora optimizado para MT4.
El Sistema D CA EA para MT4 es un potente sistema de trading totalmente automatizado basado en la probada metodología Dollar Cost Averaging.
Está diseñado para operadores que desean un crecimiento constante, una exposición al riesgo controlada y una recuperación fiable, todo ello optimizado para el entorno MetaTrader 4.
Esta versión para MT4 utiliza una lógica avanzada de promediación, espaciado adaptativo y algoritmos de salida segura para garantizar un rendimiento estable incluso durante los movimientos volátiles del mercado.
Características principales (Versión MT4)
-
Algoritmo DCA inteligente que escala las posiciones utilizando una lógica refinada optimizada para MT4
-
Espaciado de cuadrícula adaptable que se ajusta en función de la volatilidad y las condiciones de tendencia
-
Motor de auto-recuperación que gestiona las cestas de forma eficiente y reduce el drawdown
-
Soporte multisímbolo para divisas, índices, metales, materias primas y criptomonedas.
-
Sistema de protección de la renta variable con filtros de seguridad avanzados
-
Ligero y optimizado para la ejecución rápida de MT4 y entornos VPS
-
Funcionamiento totalmente automatizado: gestiona las entradas, el escalado y las salidas sin intervención humana.
Uso recomendado
Plazos: Cualquiera
Instrumentos: Forex, Índices, Metales, Materias Primas, Cripto
Depósito Recomendado: Desde 100$ (o proporcional para cuentas cent)
Tipos de Cuenta: Todos los tipos de cuenta MT4 soportados
Guía del usuario y configuración
Después de la compra, por favor deje un comentario para que pueda ser añadido al canal DCA System MT4 MQL5 donde recibirá:
-
La guía de usuario completa
-
Consejos de optimización
Notas importantes
-
Funciona tanto en cuentas demo como reales de MT4
-
Pruebe siempre en la demo antes de entrar en la cuenta real
-
Se recomienda un VPS para un funcionamiento estable y continuo