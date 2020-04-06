BOSS Scalper Propfirm

Establecer archivo para la mejor configuración recomendada: Aquí





BOSS Scalper EA es un potente y totalmente automatizado MT4 asesor experto, diseñado para los comerciantes que buscan precisión scalping en EURUSD H1 gráficos. Construido con una estrategia de scalping especializada, este EA está optimizado tanto para los retos de la firma prop como para el trading diario.





El EA trabaja eficientemente con brokers STP y ECN y está diseñado para cuentas con apalancamiento de 1:100 o superior, requiriendo tan sólo 50$ de capital inicial. Se adapta a las condiciones del mercado, gestionando las operaciones con precisión y manteniendo el riesgo bajo control.





Características principales





Estrategia de scalping especializada para EURUSD H1





Diseñada para superar los retos de las empresas de puntales





Adecuado para operaciones diarias





Compatible con brokers STP y ECN





Funciona con apalancamiento 1:100 y superior





Requiere un capital inicial mínimo (a partir de 50 $)





Gestión de operaciones automatizada y control de riesgos optimizado

Se recomienda siempre un VPS de bajo retardo

BOSS Scalper EA proporciona a los traders una herramienta profesional, fiable y eficiente para capturar oportunidades de mercado a corto plazo minimizando el riesgo.