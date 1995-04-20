SupportResistancePro

Soporte Resistencia Pro - Descripción del Indicador

Support Resistance Pro es un potente indicador MT4 diseñado para operadores que confían en estrategias basadas en el soporte-resistencia. Construido para uso profesional, el indicador identifica automáticamente tanto los niveles de soporte y resistencia recién formados como los históricos con gran precisión.

El indicador escanea continuamente la estructura del mercado para mostrar las zonas más relevantes. Cuando se rompe un nivel de soporte o resistencia, Support Resistance Pro elimina instantáneamente el nivel invalidado (violado) del gráfico, manteniendo su análisis limpio, actualizado y fácil de leer.

Características principales

Alerta cuando se forma un nuevo nivel de soporte/resistencia

Detecta automáticamente nuevos niveles de soporte y resistencia

Muestra los niveles históricos que siguen siendo válidos

Elimina instantáneamente los niveles rotos/violados para evitar el desorden del gráfico

Ayuda a los operadores a identificar las zonas clave de reacción y los posibles puntos de inversión.

Adecuado para todos los instrumentos y marcos temporales

Diseñado para operadores profesionales que utilizan estrategias basadas en S/R

Support Resistance Pro proporciona una visión clara y dinámica de la estructura del mercado, ayudando a los operadores a tomar decisiones más seguras y precisas.