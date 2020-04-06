Señal en directo >>> PULSE aquí

ADVERTENCIA; EA no es adecuado para los corredores como Exness con tiempo anormal corredor raro, el tiempo de inicio del comercio y el tiempo más cerca no caerá en el mismo día.

GMT2/3 corredores no son un problema, también no hay necesidad de cambiar el tiempo entre el invierno y el verano, la prueba demuestra que el rendimiento se mantiene estable.



"POUND BUSTER" opera GBPUSD en el gráfico M5, el algoritmo busca patrones específicos de comportamiento en el mercado para las entradas, NO estrategias peligrosas, SL + TP duros.

EA no comercia mucho, es para aquellos que prefieren la calidad sobre la cantidad.

Recomendado:

GBPUSD, M5, establecer archivo 2 en el comentario # 2.

VPS.

Cuenta ECN con spread bajo es siempre una buena opción.

POUND BUSTER" necesita ser operado en su propia cuenta; es por razones de gestión de riesgo y también para eliminar cualquier interferencia con o desde otros EA's.

Gestión de Riesgo; Ajuste de Riesgo Máximo Recomendado 2.5 %.

Comprar CUALQUIER producto en el mercado es arriesgado, no puedo garantizar beneficios futuros.