Pound Buster

Señal en directo >>> PULSE aquí

ADVERTENCIA; EA no es adecuado para los corredores como Exness con tiempo anormal corredor raro, el tiempo de inicio del comercio y el tiempo más cerca no caerá en el mismo día.

GMT2/3 corredores no son un problema, también no hay necesidad de cambiar el tiempo entre el invierno y el verano, la prueba demuestra que el rendimiento se mantiene estable.

"POUND BUSTER" opera GBPUSD en el gráfico M5, el algoritmo busca patrones específicos de comportamiento en el mercado para las entradas, NO estrategias peligrosas, SL + TP duros.

EA no comercia mucho, es para aquellos que prefieren la calidad sobre la cantidad.

Recomendado:

GBPUSD, M5, establecer archivo 2 en el comentario # 2.

VPS.

Cuenta ECN con spread bajo es siempre una buena opción.

POUND BUSTER" necesita ser operado en su propia cuenta; es por razones de gestión de riesgo y también para eliminar cualquier interferencia con o desde otros EA's.

Gestión de Riesgo; Ajuste de Riesgo Máximo Recomendado 2.5 %.

Comprar CUALQUIER producto en el mercado es arriesgado, no puedo garantizar beneficios futuros.

Productos recomendados
Rola Scalper
Luciano Cabral Rola Neto
Asesores Expertos
¡Scalper EA Rentable - Rôla Scalper! Probado en EURUSDm Symbol en Micro Cuenta creada en XM Broker, pero puedes probarlo en cualquier mercado o broker, de todas formas te recomiendo que lo uses en mercados con volatilidad similar al EURUSD. Este EA puede abrir muchas posiciones, por lo que te recomiendo que utilices un broker que no tenga comisión y proporcione un spread bajo. Puedes utilizar la configuración en 5 minutos, desde que empecé a utilizarlo, y en las pruebas, el máximo drawdown co
Gap Rider
Ofer Dvir
Asesores Expertos
GapRider EA - Asesor Experto de Trading de Gaps Dinámico en el Lado de Compra Resumen GapRider EA es un asesor experto (EA) sofisticado y adaptable diseñado para MetaTrader 5, especializado en el trading de gaps en el lado de compra. Este EA identifica gaps significativos en el mercado y coloca órdenes de compra estratégicas, utilizando un dimensionamiento dinámico basado en la volatilidad del mercado para optimizar las entradas y salidas de las operaciones. Con un conjunto robusto de caracterís
Speedy EA MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Operar con Expertos es la mejor manera de ganar en Forex! ¡Aquí está nuestro segundo Asesor Experto, donde se puede configurar y olvidar! Marco de tiempo: M1 Todos los pares de divisas funcionarán perfectamente en el EA Tipo de cuenta: Todos (Si la cobertura no está permitido, por favor, desactivar la venta o compra) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos éxito en sus operaciones. (El comercio es arriesgado, y no h
Lironmaster Ultimate Gold
Syaeful Handy Arifin
Asesores Expertos
¡Atención! 1. Descargo de responsabilidad El beneficio no está garantizado 2. Seleccione la cuenta y el broker con el spread más pequeño. ejemplo : - RAW SPREAD CUENTA de ICMARKETS 3. Usted COMPRA este EA, significa que usted ENTIENDE el riesgo Este EA es calcular el precio alto y bajo en el marco de tiempo de 1 hora y establecer 1 orden de compra y 1 orden de venta. simple como eso Cuando se golpea, la posición abierta se activará y después de que si el precio está en beneficios camino de la p
Gold Rush XAU
Cydell Marc-anthony Kendall Thomas
Asesores Expertos
Gold Rush EA Lite - Sistema avanzado de trading XAUUSD para MT5 Esta es la versión Lite de Gold Rush EA. Tiene características limitadas en comparación con la versión completa: - Se ejecuta sólo en XAUUSD M15 - Tamaño máximo de lote limitado a 0.10 Características principales Especializado para Oro (XAUUSD) - Optimizado para explotar la volatilidad y liquidez del oro. Confirmación Multi-Timeframe - Señal de timeframe (por defecto H1) con ejecución en timeframe inferior (por defecto M15). ARM →
FREE
Valtoro Aurum
Miroslav Kralik
Asesores Expertos
Valtoro Aurum EA MT5 Señales: !!MYFXBOOK PRONTO!!! !!PRECIO DE VENTA DE NAVIDAD, DISPONIBLE HASTA EL 26.12.2025!! ! !PRECIO ORIGINAL 1149$, NUEVO PRECIO 799$!!! XAUUSD - Gold Only: Señal oficial en condiciones reales Si hay señales de la comunidad que no están incluidas en la descripción del producto MQL5, no garantizamos su relevancia. Únase al chat del grupo MQL, donde podrá ver bajo el capó y encontrar respuestas a sus preguntas https://www.mql5.com/en/messages/01ec8523106adc01 El pr
Trade Worker
Massimiliano Cianci
Asesores Expertos
Trade Worker está diseñado para que sus operaciones sean consistentes y rentables. En el corazón de este Asesor Experto se encuentra un oscilador de Regresión Lineal que proporciona señales para las entradas y puntos de reversión para las salidas. El riesgo es manejado por un mecanismo DCA que agrega posiciones hasta que el precio revierte lo suficiente para convertir la operación en ganancia. Este mecanismo proporciona operaciones rentables la gran mayoría de las veces, pero en algunos casos ta
FREE
Nova EA
Anton Kondratev
5 (1)
Asesores Expertos
NOVA   EA   Es una       Sistema de índice accesible totalmente automático [DE40 / GER40]   con parámetros de optimización abiertos y un   mecanismo de recuperación opcional. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 890 $ GUÍA NOVA Señales Reembolso de comisión del corredor Actualizaciones Mi blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        DE40 H1 Cada posición siempre
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Asesores Expertos
Esto no es una cuadrícula, martingala o apuesta. QuantReaper Mean Reversion aplica la estadística pura y la lógica disciplinada para explotar las ineficiencias del mercado. Identifica las condiciones de precios estirados, cuantifica la volatilidad, y revierte las operaciones hacia el equilibrio con riesgo definido y sin promediar hacia abajo. Cada decisión es sistemática - sin aleatoriedad, sin emoción. QuantReaper Mean Reversion EA es un Asesor Experto limpio y basado en datos para gráficos H1
Candle Surfer EA
AutoPip Trading Ltd
Asesores Expertos
NUEVO: Una estrategia totalmente automatizada utilizando la acción del precio y patrones de velas para el comercio de Oro (XAUUSD). Este EA se puede utilizar en cualquier moneda, pero se recomienda para XAUUSD, EURUSD y BTCUSD opción de stop loss seguro para FTMO y otras cuentas financiadas. BACKTEST REAL - ¡sin manipulaciones ni condicionamientos como otros EAs! ¡Backtest 100% de calidad de modelado! USO: Ajustes por defecto en XAUUSD & XAUAUD en el timeframe M15. Utilice una cuenta ECN para o
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
Utilidades
Una estrategia de arbitraje triangular explota las ineficiencias entre tres pares de divisas relacionados, colocando operaciones compensatorias que se anulan entre sí para obtener un beneficio neto cuando se resuelve la ineficiencia. Una operación implica tres transacciones, cambiando la divisa inicial por una segunda, la segunda divisa por una tercera y la tercera divisa por la inicial. Con la tercera operación, el arbitrajista obtiene un beneficio sin riesgo de la discrepancia que existe cuand
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Winter MT5 — Sistema de Trading Automatizado Winter MT5 es un Asesor Experto que utiliza algoritmos avanzados de análisis y métodos adaptativos para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios. El sistema funciona en modo totalmente automático y no requiere supervisión constante. Para comenzar, simplemente instale el EA en el gráfico de NZDCAD_e — los demás pares se activarán automáticamente. ¡Atención! C
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Bienvenido al mundo del trading de precisión! CrossPulse EA está diseñado con una lógica de negociación detallada para que usted, el trader, disponga de una herramienta dinámica y personalizable. Con un precio de sólo $65, este EA está diseñado para aquellos que desean refinar y optimizar las estrategias de negociación por su cuenta. Por favor, tenga en cuenta que CrossPulse no está pre-optimizado - está construido para ofrecer una base para su optimización, dándole el control total de la estr
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Asesores Expertos
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. ADVERTENCIA: EA ha optimizado conjuntos de ORO (XAUUSD) SOLAMENTE (Capital mínimo: $ 1000) Descargar conjuntos de abajo: Utilice estos sets para XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Sistema profesional de trading con gestión avanzada del riesgo Este sofisticado Asesor Experto emplea una estrategia de rejilla bidireccional diseñada para un rendimiento constante en mercados volátiles. El sistema abre
GoldWise
Farzad Saadatinia
Asesores Expertos
GoldWise – Asesor Experto profesional para trading avanzado de oro El oro ha sido históricamente uno de los activos más seguros del mundo y ha mostrado un crecimiento continuo a lo largo del tiempo. Durante el último año, el precio del oro ha experimentado incrementos significativos y, a medida que los precios globales del oro han aumentado, la volatilidad de este activo también se ha incrementado de forma notable. Basado en el comportamiento reciente del oro y en la volatilidad actual del mer
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
Customized Copy MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Utilidades
Customized Copy es una utilidad visual de copia de operaciones multiterminal que soporta Metatrader4 y Metatrader5 para la copia de operaciones. Puede activar EA en 10 PCs/VPS diferentes. En cada PC/VPS se puede instalar en Terminales Ilimitadas . Especificaciones : Tiempo Real, Multi Terminal - Multi Cuenta - MT4/MT5 copia de operaciones (soporta más de 50 cuentas al mismo tiempo) Todos los ajustes se introducen visualmente. Visualización y modificación del mapa de copia y de la red Cada ru
Buy Only
Vernkham Sorsavanh
Asesores Expertos
One Way Gold es un Asesor Experto automatizado que sólo abre órdenes de compra en XAU/USD (Oro) utilizando un filtro inteligente de tendencia EMA (EMA10, EMA50, EMA100, EMA200) en el gráfico H1. Evita métodos arriesgados como la martingala o la rejilla, y opera sólo cuando el mercado muestra una fuerte tendencia alcista. Características principales: Opera sólo en tendencias alcistas (Buy only) Optimizado para XAU/USD en H1 No Martingale, No Grid - estrategia más segura Filtrado inteligente basad
Gold Buy EA
Kenan Gokbak
Asesores Expertos
RSI Auto Trader - ¡Opera sólo con señales de compra fuertes! RSI Auto Trader es un sistema de trading automatizado (EA) que abre posiciones largas basado en una refinada estrategia RSI , detectando fuertes señales de compra en M15 y otros marcos de tiempo seleccionados . Características principales: Operativa totalmente automatizada - No necesita intervención manual, aprovecha las oportunidades del mercado. Estrategia RSI refinada - Operativa basada únicamente en señales de compra RSI en ma
Portfolio Superman MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Esta CARTERA de 5 estrategias ha sido desarrollada, probada y operada en vivo en ORO (XAUUSD) H1 TF. Múltiples EAs negociados juntos conducirán a mayores beneficios y una curva de equidad más suave. 5 no correlacionados EAs lógicas para el ORO (XAUUSD) H1 se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza un enfoque diferente - algunos tienen TAKE
Portfolio Ufo MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 5 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en GOLD (XAUUSD) M30 TF. Múltiples EAs negociados juntos conducirán a mayores beneficios y una curva de equidad más suave. 5 no correlacionados EAs lógicas para el ORO (XAUUSD) M30 se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza un enfoque diferente - algunos tienen
EURUSD ecn
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Sólo 1 ejemplar al precio de 99 USD. Último precio 999 USD ¡ EURUSD ecn - es un algoritmo de negociación diseñado para el comercio en cuentas ecn o cualquier otra cuenta con pequeños márgenes y spread pequeño! EURUSD ecn estrategia de negociación se basa en axiomas históricos de romper el rango de precios diario. ¿Por qué EURUSD ecn pertenece a los sistemas de trading seguros? - cada orden tiene un Stop Loss fijo corto - el EA no abrirá una orden si las condiciones de la cuenta de trading no c
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Asesores Expertos
Quantum Index - Asesor Experto para Operar con Índices Señal en vivo Características principales: Instrumentos soportados: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Broker : RoboForex (cuenta ECN o Prime). Actividad media mensual: 100-200 órdenes Ganancia Esperada : 10-20% por mes Reducción máxima: Hasta 20% con la configuración de lotes por defecto Descripción: Quantum Index es un asesor experto de alta precisión, fiable y rentable diseñado para el trading automatizado en los principales índices bursát
DE40 Scalper MT5
Bishoy Yacob
Asesores Expertos
¡Bienvenido a DE40 Scalper EA! Descargue el Setfile Por favor, utilice el setfile cuando ejecute un backtest/ forward, modelando cada tick basado en ticks reales . Actúe rápido, ¡sólo quedan unas pocas copias al precio actual antes de que llegue a $397! Compruebe las señales en vivo para 4 EAs US30 D1, M1, US500 M2, y DE40 M10. Detalles de la cuenta para demostración: Para ver los EAs en acción, inicie sesión en la siguiente cuenta real. Número de cuenta: 8328683 Contraseña: WM6nCb?6M0+5
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un asesor de redes profesional trabaja con indicadores RSI (índice de fuerza relativa). tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56994 OPCIONES: RSI_PERIOD - período para calcular el índice de fuerza relativa; UP_LEVEL - límite superior; DN_LEVEL - límite inferior; RSI_TIMEFRAME - período de tiempo para el cálculo; START_LOT - lote inicial;
Fractal grid
Sergei Tsarev
Asesores Expertos
El asesor opera basándose en un indicador desarrollado que le permite determinar los puntos de entrada correctos cuando el precio continúa su movimiento unidireccional. Amplia experiencia en el comercio me permitió crear correctamente un robot de acuerdo a mi estrategia personal, que le encanta trabajar con un mercado volátil. Por lo tanto, el sistema no tiene miedo de las noticias y trabaja durante todo el día. Para obtener mejores resultados, se ha añadido al sistema un martigail, que aument
GU Martingale
Quang Dang Tong
Asesores Expertos
Descripción - GUMartingale es un bot de trading diseñado para el par de divisas GBPUSD, que emplea un algoritmo Martingale. Opera en base a las condiciones de entrada determinadas por los indicadores MA, Estocástico, MACD y la Envolvente Nadaraya Watson. - A diferencia de otros bots que utilizan algoritmos similares, GUMartingale está meticulosamente calculado y optimizado con un enfoque en garantizar tanto la seguridad como el rendimiento estable de los beneficios. Excluye la volatilidad por c
Ying1
yuanyue hu
Asesores Expertos
¡Todo el mundo es bienvenido a descargarlo y probarlo! Para GBPUSD en el gráfico de 1 minuto, utilice los parámetros actuales-sin necesidad de configuración manual-con un capital de $5,000-$10,000. Si desea reducir el riesgo, cambie Inp_Martingale_Trigger_Losses de 1 a 2 o 3. Esto evitará absolutamente los reventones de la cuenta. Esto prevendrá absolutamente los reventones de la cuenta (llamadas de margen), aunque los beneficios también serán menores. En nuestras pruebas actuales desde 2013 ha
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Asesores Expertos
Requisitos Mínimos Tipo de Cuenta: ECN / RAW / Spread BAJO Brókers Recomendados: IC Markets, IC Trading o brókers ECN similares Depósito Mínimo: $500 (apalancamiento 1:500) Depósito Recomendado: $1000 (apalancamiento 1:500) Apalancamiento Mínimo: 1:100 (recomendado 1:500) VPS: Requerido para operación 24/7 Características Principales Estrategia Automatizada de Ruptura de Rango con Horas de Rango Ajustables Tamaño Dinámico de Posición: Fijo, Fijo por Saldo, Riesgo Porcentual o Dinero Fijo
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Otros productos de este autor
Dream Bot
Antonius Loubser
Asesores Expertos
" Dream Bot" es un trader multipar, el algoritmo utiliza la acción del precio combinado con MA para las entradas, NO estrategias peligrosas, SL + TP duro. EA está bien en GMT 2/3 corredores, NO corredores extraños como EXNESS con el tiempo del servidor anormal. Recomendado: (por favor, vea la captura de pantalla para los pares que se negocian, cargar la EA con la configuración predeterminada en todos los gráficos, M5, recuerde establecer diferentes nr mágico). VPS. Cuenta ECN de bajo spread es
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario