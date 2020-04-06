🚀 ¡Maximice su comercio de oro con TRIPLE CANDLE TREND EA! 🚀

Estás listo para dominar el mercado del oro (XAUUSD)? Presentamos el TRIPLE CANDLE TREND EA, un Asesor Experto avanzado diseñado para capturar movimientos poderosos utilizando una estrategia de tendencia única y confirmada. ¡Deje de adivinar y comience a operar con confianza!

Este no es el típico robot arriesgado. Nuestro EA se basa en una metodología pura de acción de precios y seguimiento de tendencias. Evita estrictamente las técnicas Martingale y Grid, centrándose en su lugar en configuraciones de alta probabilidad apoyadas por múltiples indicadores. Esto significa un crecimiento más seguro y sostenible para su cuenta.

Principales ventajas y características:

Entrada de Confirmación Triple: El EA espera a que un raro y poderoso patrón de tres velas consecutivas se alinee con el MACD, el estocástico y un filtro EMA de alto marco temporal. Este riguroso proceso de confirmación le garantiza que sólo entrará en el mercado con las señales de tendencia más fuertes.

Gestión inteligente del dinero: Su riesgo se gestiona dinámicamente. El EA calcula el tamaño de posición perfecto basándose en su Porcentaje de Riesgo y en la probabilidad de la señal. Una señal de mayor confianza obtiene un mejor tamaño de lote, optimizando sus retornos mientras controla su drawdown.

ATR Trailing Stop Avanzado: Proteja sus beneficios de forma efectiva. El trailing stop se activa sólo cuando la posición alcanza un objetivo de beneficios significativo, definido por un múltiplo del Average True Range (ATR) . A continuación, realiza un seguimiento inteligente del mercado utilizando el ATR para asegurar las ganancias a medida que continúa la tendencia.

Control de riesgos integrado: La tranquilidad es primordial. La función Daily Cut Loss Percentage detiene automáticamente las operaciones y cierra todas las posiciones abiertas del día si su capital cae por debajo de un determinado umbral, protegiendo su capital de pérdidas excesivas.

Optimizado para el Oro (XAUUSD): Este EA ha sido optimizado específicamente para operar con Oro en el marco temporal M5. Está listo para funcionar, ¡simplemente conéctelo a su gráfico y comience a operar! Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Regístrese en Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Inicio:1 - paso:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si usted tiene preguntas acerca de la configuración no dude en ponerse en contacto conmigo directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Parámetros listos para usar:

El TRIPLE CANDLE TREND EA está diseñado para la flexibilidad, lo que le permite ajustar con precisión su comportamiento. Aquí están las entradas clave ajustables:

Porcentaje de riesgo: El porcentaje de capital que arriesga por operación. Ajuste a 0 para desactivar la gestión de riesgos y utilizar lotes fijos.

Lotes: Su tamaño de lote fijo si el porcentaje de riesgo está desactivado.

HoraInicio / HoraFin: Defina sus Horas de Negociación preferidas para centrarse en los periodos más volátiles del mercado.

DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de pérdida diaria antes de que el EA se detenga durante el día.

ATRPeriod / ATRThreshold: Utilizado para un Filtro de Volatilidad para prevenir operaciones en mercados estancados.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Establece el periodo y el marco temporal para el Filtro de Tendencia EMA (por ejemplo, D1 para el sesgo de tendencia diario).

ATR Trailing & Profit Multipliers: Personaliza la intensidad y la antelación con la que se activa el Trailing Stop basado en ATR .

RangoDía: Define el número de días utilizados para calcular el objetivo de Take Profit basado en el movimiento diario medio.

Indicadores de tendencia de triple vela: Incluye FastEMA, SlowEMA, SignalPeriod (para MACD) y KPeriod, DPeriod, Slowing (para Estocástico) para ajustar los indicadores de señal principales.

👇 ¡Tome el control de sus operaciones hoy mismo!

El EA TRIPLE CANDLE TREND proporciona una ventaja estructurada de seguimiento de tendencias en el volátil mercado del Oro.

¡Descargue el EA TRIPLE CANDLE TREND ahora y libere su potencial en el trading de Oro!

