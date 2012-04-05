LVN Crypto BTC Strategy

Se trata de un sistema de negociación automatizado basado en simulaciones LVN (Low Volume Node) . Busca zonas de precios donde el volumen de operaciones es inusualmente bajo - estas son áreas donde el precio puede moverse rápidamente debido a una menor resistencia.

a una menor resistencia.





La estrategia simula el análisis CVD (Cumulative Volume Delta), que rastrea la diferencia entre la presión compradora y vendedora en diferentes niveles de precios. Cuando detecta una fuerte compra o venta agresiva en

zonas de bajo volumen, entra en una operación.





¿Cómo funciona?





1. Análisis del perfil de volumen: El bot analiza el mercado simulando el Perfil de Volumen, que comprueba:

- POC (Punto de Control) - el nivel de precios con mayor volumen de negociación

- VAH (Value Area High) - límite superior del rango principal de negociación

- VAL (Value Area Low) - límite inferior del rango principal de negociación

- LVN (Nodos de bajo volumen): niveles de precios con un volumen inferior al 30% del POC.

2. Señal de entrada: El bot busca movimientos agresivos de compra/venta en las zonas LVN:

- COMPRA: Cuando aparece una fuerte presión de compra cerca de VAL (nivel de soporte)

- VENTA: Cuando aparece una fuerte presión de venta cerca de VAH (nivel de resistencia)

3. Plazos: Operaciones en gráficos M15 (15 minutos) y H4 (4 horas).

La estrategia tiene una estricta gestión del riesgo:





Configuración del tamaño de la posición:

- "Tamaño de la posición en % del depósito" (DepoRiskPercent):

Controla el tamaño de la posición base como porcentaje del saldo de su cuenta.

Por defecto: 10% - Para aumentar el tamaño de las posiciones, aumente este valor (por ejemplo, 50% para operaciones más grandes).





- "Riesgo de capital máximo % por operación" (MaxCapitalRiskPercent):

Limita la pérdida máxima en Stop Loss como porcentaje del total de la cuenta.

Por defecto: 0,1% - Este parámetro REDUCE el tamaño de la posición si el riesgo supera este límite





Cómo funcionan juntos:

1. EA primero calcula el tamaño de la posición basado en DepoRiskPercent (por ejemplo, 25% del saldo)

2. A continuación, comprueba si la pérdida potencial en SL supera el MaxCapitalRiskPercent.

3. Si el riesgo es demasiado alto, el tamaño de la posición se reduce automáticamente para mantenerse dentro del límite de riesgo.





Ejemplo con una cuenta de 10.000 $:

- DepoRiskPercent = 25% → Cálculo de la posición inicial basado en 2.500 $.

- MaxCapitalRiskPercent = 1.0% → Pérdida máxima permitida = $100

- Si la posición calculada arriesgaría más de 100 $ en SL, se reduce

- Resultado: El tamaño de la posición se ajusta para asegurar que se alcance el SL = pérdida máxima de $100 (1% de la cuenta)





Para aumentar el tamaño de la posición:

Aumentar "DepoRiskPercent" (por ejemplo, 10% → 20%)

Mantenga el "MaxCapitalRiskPercent" a un nivel seguro (recomendado: 0,1-1% - depende del apalancamiento y del tamaño del depósito).





Para reducir el riesgo por operación:

✓ Reduzca "MaxCapitalRiskPercent" (por ejemplo, 0,1% → 0,6%).

✓ Esto reduce automáticamente el tamaño de las posiciones para mantener un menor riesgo





Protección adicional:

- Límite diario de operaciones: máximo de n operaciones por día.

- Filtros de spread para evitar operar durante condiciones de alto spread

- Filtros de sesión (por ejemplo, operaciones principalmente durante las sesiones de Londres y NY)

- Sistemas de gestión de posiciones modificando SL





---

En términos sencillos: Este robot trata de encontrar zonas de precios "en el aire" en las que haya poca actividad de negociación, espera a que aparezca una fuerte presión de compra o venta y, a continuación, salta esperando que el precio se mueva rápidamente a través de ellas.