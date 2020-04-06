¡✨ Dé rienda suelta a su potencial de comercio de oro con Easy Scalp System Pro EA! 🚀

Estás listo para dominar el mercado del oro (XAUUSD)? El Easy Scalp System Pro EA es un sofisticado Asesor Experto (EA) pre-optimizado diseñado para ejecutar operaciones de scalping de alta probabilidad en Oro (XAUUSD) con precisión quirúrgica. Está diseñado para operadores que exigen rendimiento, control y tranquilidad.

Este no es un EA más, es su ventaja automatizada, diseñada para el marco temporal M5 (5 minutos). ¡Puede adjuntarlo a su gráfico y empezar a probar de inmediato!

Principales ventajas y características

Estrategia de Scalping de precisión: Este EA utiliza una poderosa combinación de tres Medias Móviles Exponenciales (EMAs) (Rápida, Media, Lenta) para una sólida identificación de la tendencia y una señal MACD personalizada para una sincronización de entrada precisa. Sólo opera cuando hay una alta confianza, lo que le da una ventaja en los mercados volátiles.

Filtro de Confirmación de Tendencia: Se utiliza un filtro de tendencia EMA de alto nivel (marco temporal diario - D1) para garantizar que las operaciones sólo se ejecutan en alineación con la dirección principal del mercado, evitando operaciones en contra de la corriente predominante.

Gestión inteligente del dinero: El tamaño del lote se calcula automáticamente en base a un Porcentaje de Riesgo y se escala inteligentemente por la probabilidad de la señal . Las señales de mayor confianza obtienen un tamaño de posición mayor, pero seguro.

ATR Trailing Stop Avanzado: ¡Protección y maximización de beneficios integrados! El EA cuenta con un Trailing Stop basado en ATR que se activa automáticamente cuando la operación alcanza un nivel de beneficio significativo (multiplicado por el ATR), asegurando dinámicamente sus ganancias a medida que el precio se mueve a su favor.

Control de la volatilidad: Las operaciones se ejecutan sólo cuando la volatilidad del mercado, medida por el ATR (Average True Range) , está por encima de un cierto umbral, asegurando que el EA se active sólo cuando hay potencial de movimiento.

Protección diaria contra caídas: Proteja su capital. La función de Porcentaje de Corte de Pérdida Diario detiene automáticamente las operaciones del día y cierra todas las posiciones si su pérdida diaria de capital supera un límite preestablecido, garantizando una estricta gestión del riesgo.

Operaciones seguras: Este EA emplea un enfoque de trading direccional puro y NO utiliza técnicas arriesgadas como los sistemas Martingale o Grid.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Control Personalizable: Parámetros de entrada

El EA está listo para funcionar, pero usted puede afinar su comportamiento con estas entradas fáciles de entender:

RiskPercentage: Porcentaje de capital a arriesgar por operación (establecer en 0 para usar Lotes Fijos ).

Lotes: El tamaño de lote fijo a utilizar si RiskPercentage está desactivado.

HoraInicio / HoraFin: Defina su ventana de negociación preferida.

ATRPeriod / ATRThreshold: Para filtrar la volatilidad.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Los ajustes para el filtro de tendencia principal (por defecto es una EMA D1).

DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de pérdida permitido en un solo día (establecer en 0 para desactivar ).

ATR Trailing Parameters: Controla el mecanismo de Trailing Stop.

Parámetros Easy Scalp System Pro: Ajuste fino de la lógica de negociación principal (FastEMA, MediumEMA, SlowEMA, MACDFast, MACDSlow, MACDSignal).

📥 ¡Tome el control de sus operaciones con oro hoy mismo!

Deje de dejar escapar los beneficios. El Easy Scalp System Pro EA es su boleto a la reventa de oro estructurada, disciplinada y rentable.

¿Listo para verlo en acción?

Puede probar todo el poder de este EA de primera mano antes de comprometerse. Un alquiler de 1 mes está disponible a un costo muy bajo, lo que le permite verificar su rendimiento y construir su confianza.

Descargue el EA Easy Scalp System Pro y comience a operar de forma más inteligente.