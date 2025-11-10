Atlas scalper on gold

4.13
ATLAS SCALPER PARA ORO

Trading Automatizado Profesional para XAUUSD

🎁 OFERTA POR TIEMPO LIMITADO

Acceso Gratuito Hasta el 1 de Junio de 2026

Experimente el poder del trading profesional de oro sin ningún riesgo o compromiso.

Ofrecemos ATLAS SCALPER PARA ORO completamente gratis hasta el 1 de junio de 2026. Esto no es una prueba con funciones limitadas—es acceso completo y sin restricciones a nuestro EA premium. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que una vez que vea los resultados por sí mismo, comprenderá el verdadero valor de lo que hemos construido.

Pruébelo. Confíe en él. Luego decida.

Transforme su Trading de Oro

ATLAS SCALPER PARA ORO no es solo otro Asesor Experto—es un sistema de trading probado en batalla, diseñado específicamente para conquistar el mercado XAUUSD. Mientras la mayoría de los EAs fallan en adaptarse a la volatilidad única del oro, el nuestro prospera en ella.

Construido sobre algoritmos avanzados y respaldado por pruebas rigurosas en múltiples condiciones de mercado, este EA está diseñado con un propósito: convertir las legendarias oscilaciones de precio del oro en oportunidades de trading consistentes.

Ya sea que esté cansado de resultados inconsistentes en el trading manual o buscando diversificar su portafolio automatizado, ATLAS SCALPER PARA ORO entrega tecnología de trading de nivel institucional directamente a su plataforma MetaTrader.

Por Qué ATLAS SCALPER PARA ORO Domina

🎯 Estrategia de Scalping de Oro de Precisión

Enfoque láser en gráficos XAUUSD M5 — No es un EA genérico de forex adaptado para oro, sino construido desde cero específicamente para este propósito • Ejecución ultrarrápida — Captura oportunidades fugaces que los traders manuales pierden • Algoritmos inteligentes de entrada/salida — Identifica configuraciones de alta probabilidad con precisión quirúrgica • Adaptable a condiciones de mercado — Se ajusta a entornos laterales, de tendencia y volátiles

🛡️ Gestión de Riesgo de Grado Militar

Sistemas de protección multinivel — Su capital está defendido en cada nivel • Dimensionamiento dinámico de posiciones — Ajusta automáticamente el tamaño de operación según el capital de la cuenta • Recuperación avanzada de drawdown — Diseñado para recuperarse de movimientos adversos del mercado • Resiliencia probada bajo estrés — Comprobado que sobrevive a volatilidad extrema y manipulación institucional de "ballenas" • Nunca arriesga más de lo necesario — Conservador por diseño, agresivo solo cuando las condiciones lo favorecen

⚙️ Perfiles de Riesgo Flexibles: Su Elección, Su Control

Elija la estrategia que coincida con su personalidad de trading:

🟢 Riesgo Muy Bajo: El Guardián del Capital

• Perfecto para traders conservadores y cuentas de jubilación • Crecimiento constante y predecible con drawdowns mínimos • Ideal para quienes priorizan el sueño tranquilo sobre la adrenalina

🟡 Riesgo Bajo: El Constructor Equilibrado

• Equilibrio óptimo riesgo-recompensa para construcción de riqueza a largo plazo • Fuertes retornos sin exposición excesiva • El punto óptimo para la mayoría de traders profesionales

🟠 Riesgo Medio: El Acelerador de Crecimiento

• Potencial de ganancia amplificado con volatilidad gestionada • Para traders que buscan crecimiento de cuenta más rápido • Equilibra ambición con gestión prudente de riesgos

🔴 Riesgo Alto: El Maximizador de Ganancias

• Estrategia agresiva para traders experimentados • Máximo potencial de retorno para quienes entienden y aceptan la volatilidad • No es para los débiles de corazón, pero potencialmente el más recompensante

🚀 Configuración Sin Esfuerzo

Instale y opere en menos de 5 minutos — No se requiere conocimiento de programación • Configuraciones pre-optimizadas — Rentable desde el primer momento • Selección de riesgo con un clic — Elija su perfil y deje que el EA haga el resto • Funciona con cualquier bróker — Compatible con todas las plataformas MetaTrader 5

Rendimiento Comprobado: Los Números Hablan

Backtesting desde el 2 de enero de 2023 hasta el 1 de marzo de 2025 en marco temporal M5

Nivel de Riesgo Depósito Inicial Ganancia en Backtest ROI Qué Significa Esto
Riesgo Alto €100 €2,070.79 2,071% Convierta €100 en €2,170 — potencial de crecimiento explosivo
Riesgo Medio €100 €4,831.03 4,831% Convierta €100 en €4,931 — rendimiento excepcional
Riesgo Bajo €100 €1,640.95 1,641% Convierta €100 en €1,740 — conservador pero impresionante
Riesgo Muy Bajo €100 €1,000.10 1,000% Convierta €100 en €1,100 — retornos constantes y confiables

💡 Lo Que Estos Resultados Realmente Significan

Estas no son estadísticas cuidadosamente seleccionadas de un mes afortunado. Esto es más de dos años de rendimiento consistente y sistemático a través de múltiples ciclos de mercado, incluyendo:

• Anuncios económicos importantes • Cambios de política de la Reserva Federal • Crisis bancarias globales • Eventos de volatilidad extrema • Mercados alcistas y bajistas del oro

El EA no solo sobrevivió estas condiciones—prosperó en ellas.

Importante: Los resultados del backtesting son simulaciones históricas basadas en datos reales del mercado. Aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, demuestra el diseño robusto del EA y el potencial de ganancias bajo condiciones reales del mercado.

La Verdad Sobre el Trading Real (Que Otros No Le Dirán)

Seamos Honestos

Podríamos prometerle tasas de ganancia del 100% y cero pérdidas. Pero no lo haremos. Porque eso sería una mentira.

Aquí está la realidad:

No todas las operaciones ganan — Y eso es completamente normal. El trading profesional se trata de ganar MÁS de lo que pierde, no de ganar TODAS las veces.

Los drawdowns ocurren — Incluso los mejores fondos de cobertura experimentan pérdidas temporales. Lo que importa es la recuperación, y ATLAS SCALPER PARA ORO está diseñado para recuperarse más fuerte.

No existen balas mágicas — Cualquiera que prometa ganancias garantizadas sin riesgo es inexperto o deshonesto. Nosotros no somos ninguno de los dos.

La volatilidad es su amiga y enemiga — El oro puede oscilar salvajemente, especialmente cuando los traders institucionales realizan grandes movimientos. Nuestro EA está específicamente diseñado para navegar estos eventos de "ballenas" y convertir la volatilidad en oportunidad.

Lo Que Nos Hace Diferentes

Construimos este EA para GANAR CON EL TIEMPO, no para impresionarlo con promesas irreales.

La sofisticada gestión de riesgos, algoritmos adaptativos y sistemas de recuperación de drawdown aseguran que incluso durante períodos desafiantes, su cuenta esté posicionada para retornar a la rentabilidad. Así es como piensan los traders profesionales—y ahora usted puede operar como uno.

Comenzando: Su Camino Hacia el Trading Automatizado de Oro

Configuración Rápida (5 Minutos para Su Primera Operación)

  1. Instale el EA en su plataforma MetaTrader 5
  2. Seleccione su nivel de riesgo preferido (comience conservador, escale después)
  3. Adjunte al gráfico XAUUSD M5
  4. Active el trading automático
  5. Monitoree y ajuste a medida que crece su confianza

El Enfoque del Trader Inteligente

Comience con pruebas en demo — Vea el EA en acción con cero riesgo ✓ Comience conservador — Inicie con Riesgo Muy Bajo o Bajo, luego escale a medida que gana confianza ✓ Asegure capitalización adecuada — Más capital = más estabilidad y mejor rendimiento ✓ Confíe en el sistema — Evite la tentación de intervenir durante drawdowns normales ✓ Monitoree, no microgestione — Revise semanalmente, no cada hora ✓ Escale inteligentemente — A medida que su cuenta crece, considere aumentar su nivel de riesgo para crecimiento acelerado

Capital Inicial Recomendado

Riesgo Muy Bajo: Mínimo €100 | Recomendado €250+ • Riesgo Bajo: Mínimo €150 | Recomendado €300+ • Riesgo Medio: Mínimo €200 | Recomendado €500+ • Riesgo Alto: Mínimo €300 | Recomendado €1,000+

Una mayor capitalización mejora la tolerancia a drawdowns y la estabilidad general.

Únase a la Comunidad ATLAS

Apoye el Desarrollo Continuo

Si ATLAS SCALPER PARA ORO aporta valor a su trading:

💰 Donaciones bienvenidas vía Skrill: kbenazizi@yahoo.com 🛒 O COMPRE NUESTROS OTROS INDICADORES 💬 Comparta sus comentarios — Ayúdenos a hacerlo aún mejor

Su apoyo nos permite continuar refinando y desarrollando herramientas de trading de vanguardia.

¿Quiere Personalizar o Aprender?

Código fuente disponible para desarrolladores y traders avanzados interesados en:

• Comprender los algoritmos subyacentes • Personalizar parámetros para estrategias específicas • Aprender desarrollo profesional de EA

📧 Contáctenos en kbenazizi@yahoo.com para discutir opciones de licencia.

⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE RIESGOS

Por Favor Lea y Comprenda Antes de Operar

El trading conlleva un riesgo sustancial. El trading de divisas y metales preciosos, incluido el oro (XAUUSD), puede resultar en pérdidas significativas.

Riesgos Clave a Comprender:

Riesgo de Alto Apalancamiento: El apalancamiento magnifica tanto las ganancias COMO las pérdidas • Drawdowns Significativos: Especialmente en configuraciones de mayor riesgo, las pérdidas temporales pueden ser sustanciales • No Hay Ganancias Garantizadas: Los resultados históricos no garantizan el rendimiento futuro • Riesgo de Pérdida de Capital: Puede perder parte o todo su capital invertido • Volatilidad del Mercado: Los mercados de oro pueden experimentar oscilaciones extremas de precios • Diferencias de Bróker: Los resultados pueden variar según spreads, ejecución y plataforma

Antes de Usar Este EA:

✓ Evalúe cuidadosamente sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo ✓ Comprenda su situación financiera personal ✓ Pruebe exhaustivamente en una cuenta demo primero ✓ Considere consultar con un asesor financiero calificado ✓ Nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder ✓ Asegure capitalización adecuada para su nivel de riesgo elegido ✓ Acepte que las pérdidas son parte del trading

Al usar ATLAS SCALPER PARA ORO, usted reconoce que comprende completamente y acepta estos riesgos.

Contacto y Soporte

Email: kbenazizi@yahoo.com Donaciones: kbenazizi@yahoo.com (Skrill) Consultas de Código Fuente: kbenazizi@yahoo.com

Su Revolución de Trading Comienza Aquí

ATLAS SCALPER PARA ORO representa más que solo un Asesor Experto—es su puerta de entrada al trading de oro de nivel profesional sin la complejidad, el estrés o la empinada curva de aprendizaje.

La pregunta no es si el trading automatizado funciona. La pregunta es: ¿Está usando la automatización CORRECTA?

Miles de EAs prometen ganancias. Pocos cumplen. Aún menos están específicamente diseñados para las características únicas del oro. ATLAS SCALPER PARA ORO es esa rara excepción—construido con propósito, rigurosamente probado y comprobado a través de múltiples ciclos de mercado.

¿Por Qué Esperar?

Tiene hasta el 1 de junio de 2026 para experimentar este EA completamente gratis. Sin tarjeta de crédito. Sin obligaciones. Sin trampa.

Pruébelo en demo. Ejecútelo en vivo. Vea cómo funciona.

Luego decida si vale la pena agregarlo a su arsenal de trading permanente.

El éxito en el trading no se trata de suerte—se trata de tener las herramientas correctas, la gestión de riesgos adecuada y la paciencia para dejar que un sistema probado haga su trabajo.

La Elección Es Suya

Continúe con el trading manual con resultados inconsistentes, o aproveche la automatización de nivel institucional diseñada específicamente para el oro.

Descargue ATLAS SCALPER PARA ORO hoy y descubra cómo se ve realmente el trading automatizado profesional.

ATLAS SCALPER PARA ORO — Donde la Tecnología Se Encuentra con la Oportunidad en el Mercado del Oro


Comentarios 9
RimikTrading
53
RimikTrading 2025.12.19 21:29 
 

Tested it on Demo for about 2 weeks and results are good so far. I am expecting it will perform good on live account too.

kwikky69
87
kwikky69 2025.12.11 19:09 
 

🌟 Review of Atlas Scalper EA on Gold (MT5) I rarely come across a free Expert Advisor that delivers results as impressive as Atlas Scalper. Running it on gold for just one month has been nothing short of astounding: 📈 Performance: Up 322% in the first month ✅ Trade outcomes: 33 wins, only 6 losses 💰 Profitability: Consistently in and out of the market with happy profits What makes Atlas Scalper stand out is its precision and speed. It feels like a ninja—slipping into the market, striking quickly, and exiting with profit before you even realize it’s moved. The strategy is clean, decisive, and remarkably effective, especially for traders who appreciate short, sharp engagements rather than long, drawn-out positions. For the average user, this EA is refreshingly straightforward. No complicated setup, no endless tweaking—just plug it in, let it run, and watch it work. The results speak for themselves, and the experience has been both exciting and rewarding. I want to extend a heartfelt thank you to the developer for making such a powerful tool available for free. Atlas Scalper has brought both confidence and joy to my trading, and I’m genuinely grateful for the opportunity to use it. If you’re trading gold on MT5 and looking for an EA that combines professional-grade execution with user-friendly simplicity, Atlas Scalper deserves your attention. Highly recommended! 🌟

Ayoub.2010
24
Ayoub.2010 2025.11.30 10:20 
 

Hi bro i really apreciate your work but i also loved the other version, can yo send me the ex5 of the other version if you can and thanks you are the best

Productos recomendados
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Asesores Expertos
Esta es mi última versión gratuita para Gold. Con parámetros optimizados y características amigables, esta versión es probablemente muy fácil de usar y altamente efectiva. Usted puede personalizar los parámetros TP y SL como desee, pero la configuración por defecto debería funcionar bien para usted sin necesidad de ajustes adicionales. Esta versión está diseñada para el M5. Esta versión no requiere una gran inversión de capital; sólo $100-$200 son suficientes para que Golden Square X funcione y
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Asesores Expertos
Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Asesores Expertos
MACD RSI Optimized EA es un robot de trading gratuito y totalmente automatizado diseñado para capturar tendencias utilizando una combinación clásica de indicadores. Mediante la fusión de las capacidades de seguimiento de tendencias del MACD (Moving Average Convergence Divergence) con el filtrado de impulso del RSI (Relative Strength Index), este EA tiene como objetivo filtrar el ruido del mercado y entrar en operaciones con mayor probabilidad. Esta versión se ha optimizado específicamente para e
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Asesores Expertos
La característica especial de Brent Trend Bot son sus sencillas herramientas básicas y su lógica de funcionamiento. No hay muchas estrategias y docenas de ajustes, como otros EAs, funciona de acuerdo a un algoritmo. El principio de funcionamiento es una estrategia de seguimiento de tendencia con un intento de obtener la máxima rentabilidad ajustada al riesgo. Por lo tanto, puede ser recomendado para principiantes. Su punto fuerte es el principio de cierre de operaciones. Su objetivo no es perse
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Asesores Expertos
Por favor, dar revisión para apoyar el desarrollo de este Asesor Experto NeuroEdge EA es un avanzado scalper de seguimiento de tendencias diseñado para adaptarse dinámicamente al comportamiento del mercado. Construido con algoritmos de precisión y la lógica de promedios inteligentes, que mantiene la reducción mínima, mientras que la captura de configuraciones de alta probabilidad en condiciones de tendencia. NeuroEdge analiza continuamente el flujo del mercado para garantizar entradas y salidas
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Asesores Expertos
Blaster Gold EA es un robot de oro híbrido que combina entradas de precisión basadas en RSI con un scalper inteligente para obtener beneficios adicionales. Abre operaciones principales controladas con capas DCA fijas, cierre automático de beneficios, protección contra huecos y filtro de noticias opcional. Ultra seguro con modos de riesgo preestablecidos y control estricto de 1 operación principal + 1 scalper. Diseñado para la automatización estable XAUUSD con fuerte recuperación y flujo de benef
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Asesores Expertos
Bienvenido al futuro del trading algorítmico. El Nascore Scalper EA es un robot de scalping diseñado con precisión e inspirado en la IA y construido exclusivamente para operar con el NAS100 (US Tech 100 Index) . Analiza las huellas del dinero inteligente, las zonas de ruptura y el sesgo del marco temporal alto para capturar entradas de scalping de alta probabilidad. Características principales: Optimizado para NAS100 (US100) - Negociación de índices rápidos basados en el Nasdaq. Conceptos de di
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Asesores Expertos
El Expert Advisor que presentamos es una herramienta de trading automatizada diseñada para operar en el mercado de divisas (Forex) utilizando dos indicadores técnicos ampliamente conocidos y respetados: las Bandas de Bollinger y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico que consiste en una banda superior, una banda inferior y una media móvil simple en el medio. Estas bandas ayudan a identificar la volatilidad y posibles puntos de reversió
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Asesores Expertos
Utilice este asesor experto cuya estrategia se basa esencialmente en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI), así como un toque personal. Otros asesores expertos gratuitos están disponibles en mi espacio personal así como señales, no dudes en visitarme y dejar un comentario, me hará feliz y me dará ganas de ofrecer contenidos. Asesores expertos disponibles actualmente: LVL Creator LVL Creador Pro LVL Bandas de Bollinger El trading no es una solución mágica, así que antes de utilizar este
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Asesores Expertos
UsdJpy RangeBot Pro - Asesor Experto para Operaciones de Ruptura UsdJpy RangeBot Pro es un Asesor Experto basado en la ruptura desarrollado para el par USDJPY. Identifica oportunidades de trading durante las primeras horas de la sesión de Londres analizando un rango definido y ejecutando órdenes pendientes por encima o por debajo del mismo. El EA aplica una lógica fija, elementos visuales claros y controles de riesgo incorporados. Esta herramienta está diseñada para la negociación disciplina
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallL
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Asesores Expertos
Un Asesor Experto de red neuronal basado en dos medias móviles con el modo de entrenamiento. Entrene el Asesor Experto en ejemplos seleccionados y obtenga beneficios en la vida real. El EA puede trabajar en cualquier instrumento y en cualquier marco de tiempo. Algoritmo de negociación del EA Dos medias móviles son analizadas por el núcleo de la red neuronal, que produce comandos para comprar o vender. Los valores de dos medias móviles, rápida (FMA) y lenta (SMA), se proporcionan a la primera ca
FREE
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Asesores Expertos
La estrategia está basada en la intersección de las líneas del indicador técnico Alligator descrito en el libro B. Williams titulado "Trading chaos". Este sistema representa la combinación de tres medias móviles desplazadas (líneas Lips, Teeth y Jaw) y osciladores construidos sobre su base. Las líneas del indicador Alligator generan la señal para abrir la posición cuando se cruzan en un punto y salen de él colocándose de acuerdo con sus períodos. Cuando el mercado se mueve hacia arriba, la media
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Asesores Expertos
30 DÍAS DE PRUEBA COMPLETAMENTE FUNCIONAL - ¡EXPERIMENTE EL PODER DE BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid es el sistema de trading grid más avanzado y flexible para MetaTrader 5, ahora mejorado con nuestro Neural Model Brain impulsado por IA para decisiones de trading verdaderamente adaptativas e inteligentes. Tanto si es un trader algorítmico profesional como un novato ambicioso, Bitbot V6 le ofrece el rendimiento, la seguridad y la transparencia que necesita p
FREE
MultiTrend Commander
Джованни Орсани
Asesores Expertos
MultiTrend Commander - Sistema de Trading Automatizado ¿Qué es? Un software de trading automatizado que: Identifica de forma inteligente las tendencias del mercado Toma decisiones basadas en múltiples marcos temporales Gestiona automáticamente el riesgo ¿Qué hace? Identificar tendencias Analiza el mercado en tiempo real Combina señales de diferentes marcos temporales (15 min, 1 h, 4 h) Confirma la dirección de la tendencia antes de entrar Proteger su capital Calcula automáticamente l
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Asesores Expertos
Este Asesor Experto examina las señales de indicadores como el MACD, el Estocástico y el RSI para identificar las tendencias del mercado y los puntos de inflexión. Incorpora múltiples estrategias y funciona a la perfección. El Asesor analiza la situación del mercado en tiempo real y ejecuta automáticamente las operaciones a niveles predefinidos de stop loss y take profit. HydraAlchemist también es fácil de usar. La pantalla de configuración intuitiva y fácil de entender le permite ejecutar estra
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Asesores Expertos
ForceBB_Expert está estructurado en base a dos indicadores específicos de análisis técnico ( Bandas de Bollinger e Índice de Fuerza ). Dispone de numerosos parámetros para que cada usuario pueda encontrar la configuración adecuada que se adapte a su perfil inversor. Puede trabajar sobre 28 pares diferentes. La configuración de los parámetros por defecto es orientativa, Recomiendo que cada usuario experimente para encontrar sus propios ajustes.
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Asesores Expertos
King_Expert EA - Sistema de trading profesional Visión general King_Expert EA es un sofisticado sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 que combina estrategias de seguimiento de tendencias con una gestión inteligente del riesgo. El EA utiliza un enfoque de múltiples capas para identificar las oportunidades de negociación de alta probabilidad, mientras que la incorporación de características avanzadas como el promedio de rejilla y la gestión dinámica de posiciones. Estrategia de negocia
FREE
AvA 8 limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Asesores Expertos
INFORMATIVO No hay precio para este Sistema de Trading "AvA - 8 limitado" es gratuito. Tiene parámetros de entrada limitados y un número limitado de niveles para los módulos GAMMA y DELTA, pero tiene suficiente para que usted pruebe e incluso opere, es totalmente funcional. La versión de pago es, por supuesto, ideal para operar. Siendo traders profesionales y diseñadores de sistemas, decidimos que el mejor camino a seguir es ser lo más transparentes posible. Esto es en lo que respecta a cómo nu
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.15 (41)
Asesores Expertos
Este EA comercia utilizando cruces de medias móviles. Ofrece configuraciones totalmente personalizables, configuraciones flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo martingala y martingala inversa. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | Preguntas frecuentes | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Configuraciones de promedio móvil totalmente personalizables Implementa
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Asesores Expertos
Muchas gracias por su interés en nuestro producto. MustForex Bandas de Bollinger V1 Premium Asesor Experto Sigue una estrategia Swing determinada. Opera siguiendo y analizando el indicador de las Bandas de Bollinger para determinar los puntos de entrada y salida. Los beneficios pueden ser bloqueados por las entradas ajustables de trailing stop/Break Even. Cada operación está protegida por un stop loss dinámico automático y un take profit dinámico automático para proteger su cuenta. Dado que la
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Smart Supply and Demand Zones Finder
Abdelhak Benazizi
Indicadores
El Buscador Inteligente de Zonas de Oferta y Demanda es un potente indicador de MetaTrader 4 que identifica y muestra automáticamente las zonas de oferta y demanda para cualquier activo. Diseñado para simplificar su proceso de trading, elimina las conjeturas a la hora de encontrar niveles clave, ahorrándole tiempo y aumentando su confianza. Características Clave Detección Automática de Zonas: Identifica zonas de oferta y demanda en cualquier activo (forex, acciones, materias primas, criptomone
Filtro:
RimikTrading
53
RimikTrading 2025.12.19 21:29 
 

Tested it on Demo for about 2 weeks and results are good so far. I am expecting it will perform good on live account too.

kwikky69
87
kwikky69 2025.12.11 19:09 
 

🌟 Review of Atlas Scalper EA on Gold (MT5) I rarely come across a free Expert Advisor that delivers results as impressive as Atlas Scalper. Running it on gold for just one month has been nothing short of astounding: 📈 Performance: Up 322% in the first month ✅ Trade outcomes: 33 wins, only 6 losses 💰 Profitability: Consistently in and out of the market with happy profits What makes Atlas Scalper stand out is its precision and speed. It feels like a ninja—slipping into the market, striking quickly, and exiting with profit before you even realize it’s moved. The strategy is clean, decisive, and remarkably effective, especially for traders who appreciate short, sharp engagements rather than long, drawn-out positions. For the average user, this EA is refreshingly straightforward. No complicated setup, no endless tweaking—just plug it in, let it run, and watch it work. The results speak for themselves, and the experience has been both exciting and rewarding. I want to extend a heartfelt thank you to the developer for making such a powerful tool available for free. Atlas Scalper has brought both confidence and joy to my trading, and I’m genuinely grateful for the opportunity to use it. If you’re trading gold on MT5 and looking for an EA that combines professional-grade execution with user-friendly simplicity, Atlas Scalper deserves your attention. Highly recommended! 🌟

russham111
406
russham111 2025.12.10 09:14 
 

Developer has put a lot of effort into developing this EA, however, the results are quite poor. If you test using real tick data, it ends up at significant losses. Using sytnthetic, every tick, data works but as that is removed from real, live, trading, of not much use.

Thanks for the explanation. I understand the EA is intended to enter on new-bar logic. However, real ticks still materially affect execution, spread dynamics, and any tick-driven protections (virtual SL/TS, trailing, equity guards, etc.). My test kept parameters unchanged and used the same symbol/account conditions. If you believe the discrepancy is due to data quality or configuration, please specify the exact broker/data source and MT5 test settings you consider valid and whether any modules are expected to be enabled for your published results. I’m happy to rerun a like-for-like test once those are confirmed.

Abdelhak Benazizi
2525
Respuesta del desarrollador Abdelhak Benazizi 2025.12.10 22:19
Hi thanks for review but sorry to say that your review is misleading and you fundamentally misunderstand how the EA operates.
the EA uses bar-close entry logic, not tick-based entries. The primary signals all trigger on new bar formation . For bar-close strategies, the difference between synthetic and real tick data should be minimal because the EA doesn't rely on intra-bar tick sequences.
The "significant losses on real ticks" likely indicates:
• Poor parameter optimization for the test period
• Low-quality real tick data from the broker (spreads, gaps, incomplete history)
• Improper configuration (you may have changed default settings)
The EA includes robust protections: virtual stop losses, max drawdown limits, profit trailing, reversal detection, and a comprehensive news filter. These features prevent significant losses when properly configured.
Bottom line: For bar-close strategies, synthetic "Every Tick" backtesting is perfectly valid. Your poor results reflect configuration issues or data quality problems, not EA failure. This is a well-designed EA with extensive risk management that requires proper optimization. More over, results that the ea has made in real market conditions say the opposite of your review
Thanks and wish you all the best in your trading journey
Meri Kartika Saidi
18
Meri Kartika Saidi 2025.12.07 12:08 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Abdelhak Benazizi
2525
Respuesta del desarrollador Abdelhak Benazizi 2025.12.07 12:24
Unfortunately no sir
81341872
44
81341872 2025.12.04 20:29 
 

THE PERFORMANCE OF THIS ROBOT HAS DECREASED

Ayoub.2010
24
Ayoub.2010 2025.11.30 10:20 
 

Hi bro i really apreciate your work but i also loved the other version, can yo send me the ex5 of the other version if you can and thanks you are the best

Mike
58
Mike 2025.11.29 16:18 
 

In fact, I can sense that the author has a deep understanding of the unique volatility of the gold market. Back-testing curves do not represent final profits. Although many people don't believe this, I want to tell new traders not to use back-testing results as a basis for judgment. You'll fall into the "wishful thinking" of over-fitting. The author has updated the "wisdom advice" in the new version, which is fantastic, you know? For manual traders, these words always give you confidence. I have two years of live account experience in the gold market, which is not a very easy market to profit from, but I can feel that Atlas scalper is a very good solution. Respect, Abdelhak Benazizi!

Abdelhak Benazizi
2525
Respuesta del desarrollador Abdelhak Benazizi 2025.11.29 19:12
Hi Mike
Thank you for your thoughtful review I appreciate that you recognize the transparency in my product description - I always tell users the truth about what to expect.
I want to clarify something important; the back-testing results of Atlas Scalper can actually be replicated in real trading because there is no over-fitting. I've carefully avoided curve-fitting by building the strategy on robust logic that works across different market conditions, not just optimized historical patterns.
Your two years of live experience in the gold market gives you real perspective on how challenging it is, it made me suffer a lot bro and caused many pains since 2010 😂. I'm honored that you feel Atlas Scalper is a strong solution.
Thank you for your respect and trust in my work 🙏
aleks74god
84
aleks74god 2025.11.18 09:10 
 

Скажите у меня брокер из России Альфа-Форекс,у этого брокера будет работать ваш советник?

Не хочет ваш советник работать ни у брокера АльфаФорекс ни на РобоФорекс,тест показал он не запускается!

Abdelhak Benazizi
2525
Respuesta del desarrollador Abdelhak Benazizi 2025.11.18 09:37
Please run a backtest using the historical data provided by your broker Alfa-Forex (in MetaTrader 5, make sure to download the quotes specifically from Alfa-Forex). If during the backtest the EA launches, opens and closes trades without any errors, it means it is fully compatible with your broker and will work on a live account. If any errors appear during testing (for example: “trade context busy”, “invalid price”, “off quotes”, or the advisor simply doesn’t open positions), please send me a screenshot of the journal/log and describe the problem. I’ll immediately check and adjust it for the specific features of Alfa-Forex. In 99% of cases, if the backtest runs successfully, everything works on a real account without any additional changes.
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.11.18 08:32 
 

Seems to be performing very well.

I will update.

Abdelhak Benazizi
2525
Respuesta del desarrollador Abdelhak Benazizi 2025.11.18 10:31
Thank you for your positive feedback! This EA is designed for long-term profitability. You may experience some painful stop losses along the way, as you'll notice in backtesting results. Stop losses are essential in trading and can be frustrating, but they protect your account and keep you in the game. Stay patient and trust the process. Looking forward to your update! Best regards
Respuesta al comentario