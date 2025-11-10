BigBuldozer

EA multi-estrategia para XAUUSD. Parámetro único: Objetivo de beneficio mensual. Selecciona automáticamente la estrategia de negociación óptima en función de las condiciones actuales del mercado. Utiliza 6 enfoques diferentes para maximizar el rendimiento en todas las fases del mercado.

Seis estrategias de negociación

1. Scalping

  • Operaciones a corto plazo que capturan pequeños movimientos (15-25 pips)

  • Se activa en cruces de MA

  • Mejor durante spreads ajustados y volatilidad estable

  • Tasa de ganancias: 45-50%, alta frecuencia

2. Negociación en cuadrícula

  • Coloca órdenes a intervalos regulares en torno al precio actual

  • Cada nuevo nivel tiene un tamaño de posición mayor

  • Se activa cuando el RSI muestra consolidación (rango 40-60)

  • Se beneficia de la oscilación del precio entre niveles

3. Martingala

  • Aumenta el tamaño de la posición después de pérdidas

  • Apuesta: los precios deben invertirse eventualmente

  • Limitado a un multiplicador máximo de 3x por seguridad

  • Sólo se utiliza con lecturas extremas del RSI (sobreventa/sobrecompra)

4. Anti-Martingale

  • Aumenta el tamaño de la posición tras victorias consecutivas

  • Sigue la tendencia: mayores apuestas tras confirmaciones

  • Más conservador que la Martingala

  • Se activa después de 2+ operaciones ganadoras

5. Seguimiento de tendencias

  • Enfoque clásico: seguir tendencias establecidas

  • Señales de alineación MA + confirmación RSI

  • Largos periodos de mantenimiento (de horas a días)

  • Captura movimientos prolongados, mejor durante tendencias fuertes

6. Niveles de soporte/resistencia

  • Negocia rebotes desde niveles de precios clave

  • Utiliza los extremos del RSI (35 = soporte, 65 = resistencia)

  • Enfoque de reversión media

  • Funciona bien en rangos establecidos

Lógica de selección de estrategias

El EA analiza las condiciones del mercado en cada barra:

  • Anchura del spread → determina si el scalping es viable

  • Volatilidad (ATR) → influye en el dimensionamiento del riesgo y en la elección de la estrategia

  • Posicionamiento del RSI → identifica consolidación vs extremos

  • Relación MA → detecta tendencias frente a rangos

  • Historial de operaciones recientes → sesgo hacia estrategias rentables recientes

Tamaño de la posición

  • Basado en el objetivo de beneficios mensual dividido entre los días de negociación

  • Riesgo por operación: 2% del saldo (ajustable)

  • Stop loss: proporcional al ATR (se adapta a la volatilidad)

  • Apalancamiento limitado por los requisitos de margen

Gestión del riesgo

  • Límite de pérdidas diarias: 3% de reducción máxima diaria → cierra todas las posiciones

  • Reserva de margen: mantiene un margen libre mínimo del 50

  • Máximo de posiciones abiertas: 5 operaciones simultáneas como máximo

  • Stops y objetivos: precalculados para cada operación, sin discrecionalidad

Cómo funciona - Ciclo diario

  1. Apertura de barras → recopilación de datos de indicadores (ATR, MA, RSI)

  2. Análisis del mercado → evaluación de las condiciones actuales

  3. Selección de estrategia → elegir el mejor enfoque para el momento

  4. Comprobar posiciones → cerrar si se alcanza el límite de pérdida diario

  5. Generar señales → ejecutar si la configuración coincide con los criterios

  6. Actualizar estadísticas → realizar un seguimiento de las ganancias/pérdidas de cada estrategia

  7. Repetir en la siguiente barra

Características de rendimiento

  • Tasa de ganancias: 45-55% (varía según la estrategia/mercado)

  • Factor de ganancia: 1,5-3,0x (ganancias ÷ pérdidas)

  • Reducción máxima: 20-30% típico

  • Mejor rendimiento: mercados en tendencia

  • Peor rendimiento: mercados agitados/con altibajos

Notas importantes

  • Ninguna estrategia funciona el 100% de las veces

  • Las caídas son normales y esperables

  • Requiere una capitalización adecuada (reducción máxima del 1-2% por operación)

  • Rentabilidad pasada ≠ resultados futuros

  • La disciplina del sistema es fundamental (sin anulaciones manuales)


Comentarios 1
Maria Chernyuk
0
Maria Chernyuk 2025.12.29 17:49 
 

Работает как надо

Productos recomendados
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Asesores Expertos
Promoción actual: Solo queda 1 a 349$ Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   Bajo riesgo en vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA utiliza entradas de "reversión a la media" nítidas y efectivas durante el período de rango de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GMT+2, horario de verano de EE. UU.).    Estas operaciones ya tienen una tasa de éxito muy alta, pero si el
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Gap Rider
Ofer Dvir
Asesores Expertos
GapRider EA - Asesor Experto de Trading de Gaps Dinámico en el Lado de Compra Resumen GapRider EA es un asesor experto (EA) sofisticado y adaptable diseñado para MetaTrader 5, especializado en el trading de gaps en el lado de compra. Este EA identifica gaps significativos en el mercado y coloca órdenes de compra estratégicas, utilizando un dimensionamiento dinámico basado en la volatilidad del mercado para optimizar las entradas y salidas de las operaciones. Con un conjunto robusto de caracterís
Channel scalper EA MT5
Aleksei Moshkin
5 (1)
Asesores Expertos
Canal scalper EA El EA opera en el canal SMA basado en la tasa de cambio del precio y la volatilidad. Las operaciones comienzan 1 hora antes y 1 hora después del cambio de horario, de 23:00 a 01:00. Los ajustes de negociación de 23:00 a 01:00 son adecuados para los corredores que utilizan GMT+2 en invierno y GMT+3 en verano. Si su broker utiliza GMT-0, la hora de inicio de las operaciones debe establecerse entre las 20:00 y las 22:00. El EA no utiliza estrategias peligrosas, todas las órdenes d
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Asesores Expertos
El experto "QuantumPip" es un experto totalmente automatizado que puede operar con varios símbolos desde un gráfico. El experto también utiliza los precios del Oro, Petróleo, "Schmuksie" (mi adaptación del indicador "Dixie"), DAX o FTSE para calcular las entradas de los símbolos. El experto utiliza 2 tipos de modelos neuronales recurrentes - 1 red (decisiones "comprar" o "vender") y 2 redes (decisiones "comprar" o "incertidumbre" y "vender" o "incertidumbre"). QuantumPip puede, por lo tanto, ope
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Asesores Expertos
archivo set reguired Siqnal en vivo - es un sistema de trading basado en la correlación de varios indicadores clásicos con ciertos parámetros para alcanzar los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. parámetros para lograr los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. El número mínimo de parámetros simplifica enormemente el trabajo con el Asesor Experto. Asesor. La estrategia se basa en un sistema clásico de sobrecompra/sobreventa con la posible i
Rebalance Correlation
Daophet Seng Athit
Asesores Expertos
Este EA Rebalance es una estrategia de trading con Hedging o Correlación. La estrategia emitirá una orden de compra con un par y emitirá una orden de venta con otro par al mismo tiempo. Será una cobertura en ambos lados y cuando el balance tenga una ganancia mayor al valor que establezcamos, la estrategia cerrará todas las órdenes para rebalancear. Y esta estrategia tiene una función de rebalanceo el último día de cada mes para evitar pérdidas excesivas. Por último, como desarrollador de esta es
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Asesores Expertos
Introducción al ORO h2 luna - EA Automatizado Basado en la Estrategia Ichimoku Introducción GOLD h2 moon es un Asesor Experto (EA) programado en MQL5 , diseñado para ejecutar operaciones automatizadas basadas en la estrategia Ichimoku Kinko Hyo . Este EA está optimizado para múltiples pares de divisas y marcos temporales, pero funciona mejor en XAU/USD (Oro) en el marco temporal H2 . Requisitos técnicos: Par de Divisas: XAUUSD (Oro) solamente Marco de tiempo principal: H2 - esto es lo que debe
WeTrade
Ivan Zaidenberg
3 (2)
Asesores Expertos
Sistema de comercio automatizado es un instrumento profesional que le permite lograr resultados sin la influencia negativa de un factor humano. Eficacia es confirmada por el comercio en una cuenta real desde 2017. Realice todas las pruebas con el tipo de modelado RealTicks o EveryTick. ENLACES Monitoreo del comercio de señales (WeTrade + BOA System ). Instalación de video tutorial; Video tutorial optimización; DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN La estrategia de negociación se basa en un
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Asesores Expertos
Aura Superstar  es un EA totalmente automatizado diseñado para operar   con divisas durante el tiempo de renovación .  Se basa en el análisis de clústeres de aprendizaje automático y    algoritmos de scalping genético. El primer scalper multidivisa que utiliza un mecanismo de aprendizaje automático profundo, un perceptrón multinivel y un filtro neuronal adaptativo combinado con indicadores clásicos. El experto ha mostrado resultados estables desde el año 2003. No se utilizan métodos peligrosos d
SKI Scalper
Sinh Kiet Nguyen
Asesores Expertos
Hola, Quiero mantener esto simple y directo por lo que a continuación son la información importante que quiero compartir: - Nombre del EA: SKI SCALPER - Par de operaciones: EURUSD - Marco de tiempo: 5m - Tipo de operación: Scalping (promedio de 3-5 operaciones por día) - Horario para operar: 9am-10pm (UTC+2) -> Ajústelo en función de la zona horaria de su broker (y también de la zona horaria de los datos de backtesting) - Tamaño de la cuenta: Usted puede comenzar con tan sólo $ 100 - Tamaño de l
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Gold Switch
Piotr Stepien
3 (3)
Asesores Expertos
GOLD SWITCH - INTELIGENCIA ADAPTATIVA PARA EL MERCADO DEL ORO (XAUUSD) Todos los operadores de oro conocen esa sensación familiar: el mercado se mueve en una tendencia clara y predecible un día, para descender al caos lateral al día siguiente. Durante años, como muchos otros, intenté imponer al mercado una estrategia única y rígida. Los resultados solían ser frustrantes y costosos. Me di cuenta de que la clave no era luchar contra la naturaleza del oro, sino entenderla y adaptarse a ella. Gold
Doi SLSA
Damian Blaha
Asesores Expertos
Doi SLSA es un Asesor Experto que combina dos módulos de trading independientes en un único archivo: Scodur S3 y La Strins Aur v1.9 (Estrategia A/B). Ambos sistemas se basan en el mismo concepto: volumen + estructura de mercado. Sin embargo, lo implementan utilizando diferentes enfoques, lo que aumenta la estabilidad en diferentes fases del mercado y reduce la dependencia de un único escenario. El Asesor Experto analiza el mercado y busca patrones estructurales, donde la condición clave es la
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Survivor Advanced
Pavel Nikiforov
4 (3)
Asesores Expertos
Modificación del famoso Asesor Experto "Survivor " con ajustes flexibles y posibilidad de optimización. Tiempo de trabajo : todo el día (personalizable) Par de divisas recomendado : USDJPY, AUDUSD, GBPJPY, EURCHF Marco temporal recomendado : M5, M15 Descripción : Asesor Experto en tendencia con posibilidad de martingala y construcción de una parrilla de órdenes. El Asesor Experto utiliza tres grupos de señales similares para la apertura, cierre y operaciones adicionales. Si hay una tendencia (de
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
Stance News Expert
Itumeleng Francis Lesabane
Asesores Expertos
Stance News EA es un asesor experto fundamental que negocia automáticamente eventos de noticias, el experto puede negociar de lunes a viernes y se puede configurar para negociar noticias de alto impacto, si usted alquila un vps puede configurarlo al comienzo de la semana y luego se negociará automáticamente hasta el viernes. Debido al hecho de que el tiempo de vigilancia del mercado varía en función de la empresa broker / prop que está utilizando, por lo que si su tiempo estándar real es diferen
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Asesores Expertos
INTRODUCCIÓN Gold Rush Turbo - Súbase a la ola más rápida del comercio de oro Experimente la emoción de operar con oro a gran velocidad. Gold Rush Turbo es un Asesor Experto de alto rendimiento y riesgo medio diseñado para operadores que prosperan en condiciones de mercado dinámicas. Construido para scalping agresivo en XAUUSD (oro), utiliza entradas rápidas en el mercado, stops ajustados, y la lógica basada en el impulso para capturar los movimientos de precios a corto plazo. Si usted está list
Expert Advisor for pair trading with 2 instruments
VLADISLAV AKINDINOV
Asesores Expertos
El Asesor Experto está diseñado para el comercio de pares con 2 instrumentos con alta correlación positiva o negativa. Los lotes de los instrumentos se equilibran automáticamente en función del valor del tick del instrumento, por lo que se recomienda utilizar el lote base de 0,05 como mínimo. La función de recargas está incorporada, teniendo en cuenta el número de rodillas y los coeficientes de multiplicación y suma de lotes. Las operaciones se abren cuando hay una discrepancia por una distancia
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova MFI Scalper lleva el oscilador favorito del lado comprador directamente a su gráfico MT5. Construido alrededor del Money Flow Index (MFI ) - una variante del RSI ponderada por volumen que filtra los movimientos débiles del precio - el EA se centra en la acumulación y distribución genuinas. ¿El resultado? Entradas más limpias, salidas más rápidas y menos salidas falsas. Por qué los operadores añaden Nova MFI Trader a su caja de herramientas Señales confirmadas por volumen: MFI combina preci
Volume Hedger EA
Sanele Celumusa Ngidi
Asesores Expertos
50% de descuento PRECIO DE PROMOCIÓN $30 Operamos con volumen esperado y sólo abrimos operaciones cuando el mercado está en calma. Las entradas se dejan correr hasta el mediodía y si la toma de beneficios no es golpeado cerramos el comercio solo ejecutamos operaciones en un periodo de tiempo especifico Asegúrese de activar la configuración correcta del EA como se muestra en la captura de pantalla. El EA es capaz de ver qué mercado se está moviendo más y ver cuál está en segundo lugar, después
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Delta Quantum
Ioannis Xenos
Asesores Expertos
Delta Quantum EA de Xignal Codificación Este precio es para las primeras 20 compras. Próximo precio -> 100$ Delta Quantum es un Asesor Experto de reversión a la media diseñado para los operadores que quieren simplicidad y potencia. Calcula el Delta (distancia) - una medida única que pone de relieve los posibles puntos de inflexión en el mercado - y utiliza esto como una señal para entradas precisas. ¿Por qué elegir Delta Quantum? Fácil de usar para principiantes con valores predeterminados para
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Folmar EA
Fernando
Asesores Expertos
Folmar MetaTrader5 EA para auto buysell. Entrada automática de TP/SL para simplificar la negociación de futuros. Marco temporal óptimo XAUUSD es óptimo para el timeframe M15 BTCUSD es óptimo para el timeframe M5 XAGUSD es óptimo para el timeframe M5 Este EA fue creado para simplificar el trading y generar ingresos fácilmente. Backtest y forward test para entender cómo funciona el indicador. El filtro utiliza SNR para operaciones ganadoras consistentes. La estrategia de este EA consiste en
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Filtro:
Maria Chernyuk
0
Maria Chernyuk 2025.12.29 17:49 
 

Работает как надо

Respuesta al comentario