BigBuldozer

Rebalance Correlation Daophet Seng Athit Asesores Expertos

Este EA Rebalance es una estrategia de trading con Hedging o Correlación. La estrategia emitirá una orden de compra con un par y emitirá una orden de venta con otro par al mismo tiempo. Será una cobertura en ambos lados y cuando el balance tenga una ganancia mayor al valor que establezcamos, la estrategia cerrará todas las órdenes para rebalancear. Y esta estrategia tiene una función de rebalanceo el último día de cada mes para evitar pérdidas excesivas. Por último, como desarrollador de esta es