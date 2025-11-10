BigBuldozer
- Asesores Expertos
- Andrei Bakhar
- Versión: 1.9
- Activaciones: 10
EA multi-estrategia para XAUUSD. Parámetro único: Objetivo de beneficio mensual. Selecciona automáticamente la estrategia de negociación óptima en función de las condiciones actuales del mercado. Utiliza 6 enfoques diferentes para maximizar el rendimiento en todas las fases del mercado.
Seis estrategias de negociación
1. Scalping
-
Operaciones a corto plazo que capturan pequeños movimientos (15-25 pips)
-
Se activa en cruces de MA
-
Mejor durante spreads ajustados y volatilidad estable
-
Tasa de ganancias: 45-50%, alta frecuencia
2. Negociación en cuadrícula
-
Coloca órdenes a intervalos regulares en torno al precio actual
-
Cada nuevo nivel tiene un tamaño de posición mayor
-
Se activa cuando el RSI muestra consolidación (rango 40-60)
-
Se beneficia de la oscilación del precio entre niveles
3. Martingala
-
Aumenta el tamaño de la posición después de pérdidas
-
Apuesta: los precios deben invertirse eventualmente
-
Limitado a un multiplicador máximo de 3x por seguridad
-
Sólo se utiliza con lecturas extremas del RSI (sobreventa/sobrecompra)
4. Anti-Martingale
-
Aumenta el tamaño de la posición tras victorias consecutivas
-
Sigue la tendencia: mayores apuestas tras confirmaciones
-
Más conservador que la Martingala
-
Se activa después de 2+ operaciones ganadoras
5. Seguimiento de tendencias
-
Enfoque clásico: seguir tendencias establecidas
-
Señales de alineación MA + confirmación RSI
-
Largos periodos de mantenimiento (de horas a días)
-
Captura movimientos prolongados, mejor durante tendencias fuertes
6. Niveles de soporte/resistencia
-
Negocia rebotes desde niveles de precios clave
-
Utiliza los extremos del RSI (35 = soporte, 65 = resistencia)
-
Enfoque de reversión media
-
Funciona bien en rangos establecidos
Lógica de selección de estrategias
El EA analiza las condiciones del mercado en cada barra:
-
Anchura del spread → determina si el scalping es viable
-
Volatilidad (ATR) → influye en el dimensionamiento del riesgo y en la elección de la estrategia
-
Posicionamiento del RSI → identifica consolidación vs extremos
-
Relación MA → detecta tendencias frente a rangos
-
Historial de operaciones recientes → sesgo hacia estrategias rentables recientes
Tamaño de la posición
-
Basado en el objetivo de beneficios mensual dividido entre los días de negociación
-
Riesgo por operación: 2% del saldo (ajustable)
-
Stop loss: proporcional al ATR (se adapta a la volatilidad)
-
Apalancamiento limitado por los requisitos de margen
Gestión del riesgo
-
Límite de pérdidas diarias: 3% de reducción máxima diaria → cierra todas las posiciones
-
Reserva de margen: mantiene un margen libre mínimo del 50
-
Máximo de posiciones abiertas: 5 operaciones simultáneas como máximo
-
Stops y objetivos: precalculados para cada operación, sin discrecionalidad
Cómo funciona - Ciclo diario
-
Apertura de barras → recopilación de datos de indicadores (ATR, MA, RSI)
-
Análisis del mercado → evaluación de las condiciones actuales
-
Selección de estrategia → elegir el mejor enfoque para el momento
-
Comprobar posiciones → cerrar si se alcanza el límite de pérdida diario
-
Generar señales → ejecutar si la configuración coincide con los criterios
-
Actualizar estadísticas → realizar un seguimiento de las ganancias/pérdidas de cada estrategia
-
Repetir en la siguiente barra
Características de rendimiento
-
Tasa de ganancias: 45-55% (varía según la estrategia/mercado)
-
Factor de ganancia: 1,5-3,0x (ganancias ÷ pérdidas)
-
Reducción máxima: 20-30% típico
-
Mejor rendimiento: mercados en tendencia
-
Peor rendimiento: mercados agitados/con altibajos
Notas importantes
-
Ninguna estrategia funciona el 100% de las veces
-
Las caídas son normales y esperables
-
Requiere una capitalización adecuada (reducción máxima del 1-2% por operación)
-
Rentabilidad pasada ≠ resultados futuros
-
La disciplina del sistema es fundamental (sin anulaciones manuales)
Работает как надо