EV Smart Breakout Pro

EV Smart Breakout Pro - Institutional Scalping System es una estrategia de ruptura automatizada diseñada para capturar movimientos explosivos tras periodos de consolidación. Combina rupturas de acción de precio puro con el Oscilador de Precio de Porcentaje (PPO) como un filtro de impulso, ayudando a la EA centrarse en fuertes movimientos direccionales y evitar muchas rupturas falsas que se producen en los mercados planos.

El EA explora continuamente el gráfico en busca de rangos estrechos y niveles clave de ruptura. Cuando el precio empieza a alejarse de ese rango, la PPO confirma el impulso en la misma dirección. Sólo cuando ambas condiciones se alinean, el sistema busca una entrada, con niveles predefinidos de stop loss y take profit para que cada operación tenga un riesgo claro y un objetivo de beneficio realista.

BREAKOUT(PPO) no es un scalper que necesite spreads ultrabajos o ejecuciones en milisegundos. Está diseñado para configuraciones de ruptura estructuradas con un perfil favorable de riesgo-recompensa. Usted controla los parámetros clave: riesgo por operación, número máximo de posiciones abiertas, horas de negociación y filtros que le permiten adaptar el comportamiento del EA a su broker y a su propio perfil de riesgo.

Puedes utilizar BREAKOUT(PPO) en Forex, índices o metales y en diferentes marcos temporales. Recomiendo empezar con símbolos líquidos y marcos temporales intradía, y luego afinar la configuración en el Probador de Estrategias antes de entrar en acción. Comience con un riesgo conservador, supervise cómo se comporta el EA en diferentes fases del mercado (tendencia, oscilación, alta volatilidad) y sólo entonces aumente gradualmente el tamaño de su posición si está satisfecho con el rendimiento.

El AE está diseñado para operadores a los que les gusta una lógica de ruptura limpia, basada en reglas, con una capa de confirmación de impulso y una gestión transparente del riesgo. Conéctelo a sus instrumentos preferidos, cargue su configuración, deje que haga el trabajo de supervisión por usted y céntrese en supervisar las estadísticas y tomar decisiones basadas en datos.


Filtro:
