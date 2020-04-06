🚀 Presentamos el EA Wave Rider: ¡Tu centro neurálgico para operar con oro! 📈

¿Está listo para elevar sus operaciones con oro (XAUUSD) al siguiente nivel? Conozca el Wave Rider EA, un sofisticado Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para capturar poderosos movimientos en el mercado del oro con una estrategia inteligente y consciente de la volatilidad.

Olvídese del trading emocional y de los complejos análisis manuales. El EA Wave Rider está diseñado para un rendimiento máximo, centrándose en la identificación del comienzo de las ondas de tendencia fuertes y la gestión de su riesgo meticulosamente.

Principales ventajas y características

Estrategia No-Martingale/Non-Grid: Priorizamos la seguridad y el crecimiento sostenible. El EA utiliza un enfoque directo, de seguimiento de tendencias, evitando los arriesgados sistemas de martingala o cuadrícula que pueden conducir a grandes detracciones.

Óptimo trading en oro: Este producto ha sido optimizado específicamente para el XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5 , por lo que es una solución lista para usar nada más sacarlo de la caja. Simplemente adjúntelo a su gráfico en el broker Exness. Si no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko . Para brokers distintos de Exness, es posible que tenga que optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarlo a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.

Filtro Inteligente de Volatilidad: El EA utiliza el Average True Range (ATR) para asegurarse de que sólo entra en operaciones cuando el mercado es lo suficientemente volátil, evitando la acción del precio entrecortada y sin dirección.

Confirmación de tendencia avanzada: Una Media Móvil Exponencial (EMA) de largo periodo en un marco temporal superior (D1 por defecto) actúa como un potente filtro de tendencia, asegurando que las operaciones sólo se toman en la dirección del impulso dominante del mercado.

Gestión dinámica del dinero: Elija entre un tamaño de lote fijo o nuestro modelo inteligente de Porcentaje de Riesgo . Incluso calcula un tamaño de lote dinámico escalado por la probabilidad de entrada calculada del sistema, ofreciéndole un tamaño más agresivo en señales de alta confianza.

Corte de pérdidas diario protector: La función integrada de porcentaje de corte de pérdidas diario detiene automáticamente las operaciones del día y cierra todas las posiciones si su capital cae por debajo de un umbral establecido, protegiendo su capital de acontecimientos inesperados del mercado.

Protección de beneficios con ATR Trailing: Una vez que una operación tiene beneficios suficientes (determinados por el multiplicador de beneficios ATR), el sistema activa un ATR Trailing Stop dinámico basado en la volatilidad para bloquear las ganancias y seguir la acción del precio hasta que finalice la onda.

🛠️ Parámetros listos para usar

El Wave Rider EA viene con un amplio conjunto de entradas personalizables, pero está listo para usar con los ajustes incluidos y optimizados.

PorcentajeDeRiesgo (3.5): Define el porcentaje de capital a arriesgar por operación (se establece en 0 para utilizar lotes fijos).

Lotes (0,1): Tamaño de lote fijo si el Porcentaje de Riesgo está desactivado.

HoraInicio (0) / HoraFin (23): Define las horas de negociación activas.

ATRPeriod (14): Periodo para el filtro de Volatilidad.

ATRThreshold (0.0015): Valor mínimo de ATR necesario para operar.

MagicNumber (99999): Identificador único para las operaciones del EA.

EMAPeriod (150): Periodo para la EMA de filtrado de tendencia.

EMA_Timeframe (PERIOD_D1): Plazo para la EMA de filtrado de tendencia (por ejemplo, diario).

DailyCutLossPercent (8.0): Porcentaje máximo de capital a perder en un día antes de que se detenga la negociación (0 a desactivar).

ATR_Trailing_Period (14) / ATR_Trailing_Multiplier (9.0): Ajustes para el trailing stop loss.

ATR_Profit_Multiplier (4): Múltiplo ATR necesario para que se active el Trailing Stop.

DayRange (8): Número de barras diarias utilizadas para calcular la distancia del Take Profit.

WaveRider_MaPeriod (80) / WaveRider_Smoothing (5): Ajustes principales para el núcleo del indicador de señales Wave Rider.

