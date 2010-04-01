🔥 ¡Desata el poder de Apex Trend Detector EA para el comercio de oro! 🚀

Está cansado de adivinar el próximo movimiento en el volátil mercado del Oro? El EA Apex Trend Detector es un sofisticado asesor experto listo para usar, diseñado para ayudarle a capturar tendencias y gestionar el riesgo de manera efectiva en el marco temporal M5 (5 minutos) para XAUUSD (Oro) en el broker Exness.

Para otros brokers que no sean Exness, puede que necesite optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarse a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.

Este EA no es sólo otro sistema automatizado; es una estrategia meticulosamente elaborada que combina múltiples indicadores técnicos para identificar puntos de entrada de alta probabilidad. Lo mejor de todo es que está diseñado con una gestión inteligente del riesgo en su núcleo: no utiliza las arriesgadas técnicas de trading Martingala o Grid, lo que lo convierte en una opción más segura para el trading a largo plazo.

Principales ventajas y características ✨

Estrategia Oro lista para usar (M5): El EA viene preoptimizado para el símbolo Oro (XAUUSD) en el marco temporal M5 . Simplemente conéctelo a su gráfico, ¡y ya está listo!

Sistema inteligente de entrada Apex: Utiliza una poderosa combinación de Bandas de Bollinger (BB), Índice de Fuerza Relativa (RSI), Índice Direccional Promedio (ADX) , y un filtro precio/EMA para detectar cambios de tendencia y oportunidades de alto impulso con confirmación de la barra anterior.

Gestión avanzada del riesgo: Puede elegir entre un tamaño de lote fijo o un cálculo de porcentaje de riesgo automático que escala el tamaño de su operación en función del capital de su cuenta y la probabilidad de entrada calculada de la estrategia.

Protección diaria contra pérdidas: Proteja su capital con el Porcentaje de Corte de Pérdida Diario incorporado. Si su capital cae por debajo de un umbral establecido en un solo día, el EA deja de operar y cierra todas las posiciones, protegiendo su cuenta de detracciones excesivas.

Trailing Stop dinámico ATR: Una vez que una operación está en beneficios, el EA activa un Trailing Stop basado en el Average True Range (ATR). Este mecanismo de trailing inteligente bloquea el beneficio a medida que el precio se mueve a su favor mientras deja correr al ganador, moviendo el stop únicamente cuando se alcanza un nivel de beneficio significativo.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente.



Parámetros de negociación personalizables ⚙️

El EA Apex Trend Detector ofrece un alto grado de flexibilidad a través de sus parámetros de entrada, lo que le permite ajustar con precisión su rendimiento a su perfil de riesgo:

Porcentaje de riesgo: Establece el porcentaje de capital a arriesgar por operación (establecer en 0 para desactivar y utilizar Lote Fijo).

Lotes: Especifica el tamaño de lote fijo si el Porcentaje de Riesgo está desactivado.

HoraInicio / HoraFin: Define las horas específicas de negociación, lo que le permite evitar períodos de baja volatilidad o de noticias de alto impacto.

ATRPeriod / ATRThreshold: Se utiliza para filtrar las condiciones de baja volatilidad, asegurando que el EA sólo opere en entornos de mercado activos.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Establece los parámetros para una EMA de marco de tiempo superior utilizada como un potente filtro de tendencia.

Porcentaje de pérdida diaria: El porcentaje máximo de su saldo diario inicial que está dispuesto a perder antes de que las operaciones se detengan durante el día.

Parámetros ATR Trailing: Estas entradas (Period, Multiplier, Profit Multiplier) controlan la sensibilidad y activación del mecanismo de trailing stop.

RangoDía: Se utiliza para calcular el nivel de Take Profit basado en el rango medio diario.

Parámetros del Detector de Tendencias Apex: Permite ajustar los indicadores lógicos centrales: BB_Period, BB_Deviation, ADX_Period, RSI_Period, y Apex_EMA_Period.

