SmartScalp M1

SmartScalp M 1 fusiona el poder de Supertrend y Heiken Ashi para identificar claros cambios de fase de tendencia mientras filtra el ruido del mercado utilizando indicadores complementarios.
El indicador genera señales de COMPRA/VENTA cuando un giro de Supertendencia es confirmado por velas Heiken Ashi. Traza automáticamente niveles SL/TP basados en ATR, muestra etiquetas SL/TP en el gráfico y puede enviar alertas a través de ventanas emergentes, correo electrónico o notificaciones push.
Este indicador ha sido optimizado para operar en el marco temporal M1, lo que le permite responder rápidamente a pequeños movimientos de precios y lo hace ideal para estrategias de scalping de alta frecuencia.

Estrategia: Supertendencia + Heiken Ashi - Cómo funciona

Lógica básica: El indicador Supertrend identifica los cambios de tendencia. Un cambio de tendencia bajista a alcista genera una señal de compra, mientras que un cambio de tendencia alcista a bajista genera una señal de venta.
Confirmación: El color de la vela Heiken Ashi (apertura/cierre) actúa como filtro para ignorar falsos cambios y evitar falsas rupturas.
Visualización de la señal: Aparece una flecha de COMPRA/VENTA en el gráfico, desplazada por el ATR, con el SL/TP calculado automáticamente a partir del ATR.

Objetivo: Capturar rupturas y retrocesos de alta probabilidad basados en la distancia entre el precio y la Supertendencia relativa al ATR (definida internamente como "probabilidad").

Condiciones óptimas

Se utiliza mejor en mercados con tendencia. El indicador tiene un gran rendimiento durante las tendencias a corto plazo y debe evitarse en condiciones totalmente laterales o agitadas.

Se recomienda especialmente para operar durante la superposición de las sesiones de Londres y Nueva York, cuando la volatilidad y la claridad de la tendencia suelen ser mayores, lo que lo hace ideal para estrategias de scalping de alta frecuencia que dependen de los movimientos rápidos del mercado y del impulso constante.

Los filtros opcionales mejoran el rendimiento:

  • ADX: Confirma la fortaleza de la tendencia.

  • EMA: Define la dirección de la tendencia en plazos más largos.

  • RSI: Evita zonas de sobrecompra/sobreventa.

  • DI+ / DI- y SMA de volumen: Confirman el aumento de liquidez e impulso.

  • Filtro VWAP: Confirma condiciones alcistas/bajistas basadas en el precio relativo al VWAP.

  • Umbral de probabilidad: Ignora las señales de baja probabilidad, mejorando la fiabilidad general.

  • Fuerza ATR: Mide la volatilidad reciente frente al ATR de referencia para filtrar los movimientos débiles.

Cuando los filtros se alinean (por ejemplo, ADX por encima del umbral, Heiken Ashi confirmando la tendencia, volumen por encima de SMA, precio posicionado correctamente en relación con VWAP, Fuerza ATR por encima del umbral, y la señal cumple con el Umbral de Probabilidad), la fiabilidad de la señal aumenta significativamente.

Simulador de Estadísticas de Trading

SmartScalp M1 ahora incluye un simulador para analizar barras recientes.

  • Métricas: WinRate, Total de Operaciones, Operaciones Ganadoras/Perdedoras, Beneficio Medio, Beneficio Total, Barras de Simulación

  • Panel en el gráfico: Muestra los resultados de forma clara para una rápida visión general del rendimiento de las operaciones.

Plazos recomendados

Principal: M1,M5 - diseñado para scalpers de alta frecuencia, reacciona rápidamente a los cambios de tendencia micro, y explota las fluctuaciones a corto plazo.
También eficaz en: M15 - para un menor número de señales, más limpias y con un control del riesgo más estricto.

Consejo: Para plazos superiores, ajuste ATR_Period , ATR_Multiplier , y los multiplicadores SL/TP para que coincidan con el rango de precios más amplio.

Gestión del Riesgo (SL/TP y Visualización)

Niveles automáticos basados en ATR:

  • SL = cierre +/- Multiplicador_ATR_SL x ATR

  • TP = cierre +/- TP_ATR_Multiplicador x ATR
    Valores por defecto: SL = 3,0 x ATR, TP = 5,0 x ATR , equilibrando la protección del capital y la rentabilidad a largo plazo.

Visualización:
Las líneas discontinuas SL/TP se dibujan en el gráfico con etiquetas de texto opcionales para facilitar la colocación de las operaciones.

Asesoramiento sobre riesgos: Combine el indicador con una regla fija de tamaño de la posición; por ejemplo, arriesgue entre un 0,5% y un 1% por operación en función de la distancia del SL. El indicador ayuda a tomar decisiones comerciales, pero no sustituye a un plan de gestión monetaria adecuado.

Configuración combinada: SmartScalp M1 + VM Auto SLTP Básico

La combinación de SmartScalp M1 con VM Auto SLTP Basic le permite: generar rápidas entradas de operaciones en M1 utilizando señales SmartScalp y, a continuación, dejar que VM Auto SLTP Basic asigne y gestione automáticamente los niveles SL/TP basándose en ATR, sin necesidad de colocar manualmente los SL/TP.
Esta configuración es ideal para scalping de alta frecuencia, minimizando las acciones manuales y asegurando una gestión del riesgo consistente.

Ventajas clave:

  • Automatización completa de la gestión de operaciones: SmartScalp proporciona señales de entrada, mientras que VM Auto SLTP Basic aplica SL/TP basados en ATR, breakeven y trailing según su configuración.

  • Reducción de errores humanos: Evite los errores causados por la introducción manual de SL/TP en los mercados M1 de rápida evolución.

  • Control coherente del riesgo: El EA puede cerrar todas las posiciones automáticamente una vez que su cuenta alcanza un nivel definido de TP% o SL%.

Guía de inicio rápido

  1. Adjunte el indicador al gráfico deseado (por defecto: XAUUSD, M1).

  2. Establezca ConfirmOnClosedBar = true para recibir señales sólo después del cierre de la barra (reduce el ruido).

  3. Habilite los filtros necesarios:

    • ADX (confirmación de tendencia)

    • EMA50 (comercio sólo en dirección de la tendencia)

    • VolumeConfirm (asegura la confirmación de liquidez)

  4. Observe la flecha + visualización SL/TP: siga los niveles mostrados o utilícelos como referencia para su EA.

  5. Habilite Use_Probability_Threshold (por ejemplo, 0.5-0.6) para filtrar señales débiles.

  6. Pruebe extensivamente en modo demo/backtest antes de operar en vivo - M1 reacciona rápido y se beneficia del ajuste fino de los parámetros.

Atención al cliente

Después de la compra, puede ponerse en contacto a través de mensaje privado MQL5 o dejar un comentario en la página del producto para la configuración personalizada de orientación (por ejemplo, los parámetros de ajuste para XAUUSD, EURUSD, u otros marcos de tiempo).

El soporte incluye:

  • Asesoramiento para la optimización de parámetros

  • Sugerencias para la gestión del riesgo

  • Asistencia con problemas de visualización u objetos en el gráfico

