Executive Overview Royal Guard Pro MT4 es un sofisticadoAsesor Experto ( EA)multi-estrategiadiseñado para la negociación automatizada en el instrumento XAUUSD (Oro), principalmente en el marco temporal M15. Construido con la filosofía de defensa en capas y ataque estratégico, combinacuatro sistemas de señales distintos con unfiltro de noticiascompleto y unmecanismo de recuperaciónrobusto. Diseñado para los traders que buscan una exposición sistemática a la volatilidad del oro, este EA tiene como objetivo identificar oportunidades mientras gestiona rigurosamente el riesgo a través de su caja de herramientas integrada de características de protección.

Características principales y ventajas estratégicas

1. Motor de sistema multiseñal

- El principal poder de decisión del EA procede de su cuarteto de sistemas de señales independientes que funcionan simultáneamente: - Señales 1-4: Cada sistema emplea un algoritmo propietario único para buscar puntos de entrada de alta probabilidad. Analizan la acción del precio y la estructura del mercado de forma independiente, lo que permite al EA capturar oportunidades en diferentes fases del mercado (oscilación, ruptura, continuación de la tendencia). - Modos de negociación flexibles: Los usuarios pueden configurar el EA para que actúe sobre todas las señales (TradeMode_Both), o restringirlo sólo a señales de compra (TradeMode_BuyOnly) o sólo de venta (TradeMode_SellOnly). Esto permite alinear la estrategia con el sesgo direccional del mercado o las preferencias de gestión de riesgos.

2. Filtro proactivo de noticias económicas - La volatilidad en torno a las noticias económicas puede perturbar las estrategias técnicas. El filtro de noticias integrado protege el capital: - Obtención automática de datos: el EA recupera automáticamente de la web un calendario económico programado. - Importancia configurable: Puede elegir filtrar las operaciones en torno a noticias de importancia alta, media y/o baja. - Búferes de tiempo ajustables: Establezca un periodo (por ejemplo, 30 minutos) para detener la negociación antes de un comunicado de prensa y reanudarla después, evitando la acción del precio más impredecible. - Gestión de órdenes: Opcionalmente, el EA puede cerrar automáticamente todas las órdenes pendientes antes de un evento noticioso importante, bloqueando las posiciones existentes y evitando nuevas entradas en condiciones volátiles.

3. Suite avanzada de gestión del riesgo y del dinero - El AE incorpora múltiples capas de protección, una característica crítica para la fiabilidad a largo plazo: - Tamaño de lote flexible: Elija entre un tamaño de lote fijo o un modelo de riesgo porcentual basado en el saldo de la cuenta. - Límite máximo de riesgo: Una función de seguridad integrada impide que una sola operación arriesgue más de un porcentaje de la cuenta definido por el usuario (por ejemplo, el 10%). - Límites de diferencial y saldo: Las operaciones se suspenden automáticamente si el diferencial de mercado supera un límite establecido o si el saldo de la cuenta cae por debajo de un umbral mínimo.

4. Sistema integrado de recuperación - Para gestionar los periodos de caída, el EA incluye un módulo opcional de recuperación basado en reglas: - Activación condicional: El sistema se activa sólo cuando las operaciones existentes están en drawdown, identifica puntos potenciales de reversión para una operación de recuperación. - Escala de lote controlada: El tamaño del lote de recuperación se calcula como un multiplicador del lote base, con todos los cálculos restringidos por el volumen máximo global y los límites de porcentaje de riesgo para evitar la sobreexposición.

5. Gestión de posiciones y estrategia de salida - El EA no se limita a abrir operaciones, sino que las gestiona activamente hasta su cierre: - Trailing Stop Loss: Mueve automáticamente el stop loss para proteger los beneficios una vez que una operación alcanza una distancia favorable especificada (Trailing_Start). - Activación del punto de equilibrio: Mueve el stop loss al punto de equilibrio (más una pequeña compensación) una vez que una operación alcanza un beneficio predeterminado en puntos. - Salida basada en RSI: Función opcional que utiliza el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para salir anticipadamente de las operaciones perdedoras si las condiciones de sobrecompra/sobreventa indican una inversión, minimizando las pérdidas.

Configuración y parámetros de entrada

Equipo de instalación Parámetros principales Propósito y configuración recomendados Configuración de señales Señales_1 a 4 , Modo_comercio Activar/desactivar sistemas de señales individuales. Establezca la dirección de la operación. Filtros de noticias FILTRO_NOTICIAS, IMPACTO_NOTICIAS_ALTO/MEDIO/BAJO, STOP_ANTES_NOTICIAS Activar filtros, elegir el impacto de las noticias a evitar, determinar un periodo de seguridad. Ajustes de negociación Risk, StartLots , LotPerBalance , Take Proifit, StopLoss Defina el patrón de riesgo (fijo o %), el tamaño base de la operación, el objetivo de beneficios y el stop loss en puntos. Sistema de Recuperación Enable_Recovery , Recovery_Multiplier , Solar Timeframe Habilite/deshabilite la recuperación, establezca su nivel agresivo y seleccione su marco temporal de señal. Ajustes de Seguimiento Trailing_Distance , Trailing_Start , BreakEven_Trigger , RSI_Close Configure los movimientos automáticos de stop-loss y la lógica de salida anticipada.

Configuración del EA: Saldo Mínimo : 500USD

VPS: funcionamiento estable 24/5 continuo para asegurar que el filtro de noticias funciona correctamente

Configuración del EA: Saldo Mínimo : 500USD

VPS: funcionamiento estable 24/5 continuo para asegurar que el filtro de noticias funciona correctamente

Añadir URL: ( http://calendar.fxstreet.com/ ) (¡¡sin espacios!!) a las "URLs permitidas" en su terminal MT4/MT5 (Herramientas -Opciones > -> Asesores Expertos)

