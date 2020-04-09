Focus Time Line Mini

Capture fácilmente el "momento deseado" en un instante. Sincronización definitiva para el análisis multi-temporal.

¿Dónde está exactamente en la temporalidad inferior ese punto que marcó en la superior?
Ya no es necesario perder el tiempo desplazando el gráfico para volver a encontrarlo.

Enfoque con alta precisión el punto de tiempo deseado, no solo en un gráfico individual, sino sincronizando varios a la vez.
Elimine el "estrés de búsqueda" y lleve su precisión de análisis al límite.
Una herramienta especializada en enfoque que cambiará drásticamente su análisis técnico.

Resumen del Producto

Esta es una versión de prueba gratuita de 7 días de Focus Time Line.

[3 Modos de Enfoque Seleccionables]

  1. Single Line: Desplace el enfoque a un punto de tiempo específico con un solo clic.
  2. Multi Lines: Configure varios puntos de tiempo y desplace el enfoque a través de ellos en orden.
  3. SnglSync: Sincronice varios gráficos y desplace el enfoque a un punto de tiempo específico de forma simultánea.

[Principales Ventajas]

  • Retorno Instantáneo: No importa cuánto desplace el gráfico o cambie el zoom/temporalidad, puede volver a enfocar su punto objetivo al instante con un clic.
  • Validación Eficiente: Desplace el enfoque suavemente entre varios puntos configurados para acelerar drásticamente la velocidad de su backtesting y análisis comparativo.
  • Análisis Multidimensional: Sincronice diferentes temporalidades o pares correlacionados para enfocar todos a la vez, apoyando firmemente el reconocimiento del entorno y el entrenamiento técnico.

Restricciones de la versión de prueba

  • Disponible de forma gratuita durante 7 días, limitado a una vez por persona.
  • Una vez finalizado el periodo de prueba, no se podrá utilizar aunque se reinstale. Las actualizaciones se pueden descargar tantas veces como se desee durante el periodo de prueba.
  • Solo se pueden crear 3 FocusTimeLines en el modo MultiLines. (100 líneas en la versión de pago)

Dado que las restricciones anteriores son solo para la versión de prueba, considere la posibilidad de adquirir la versión de pago sin restricciones.

Focus Time Line
https://www.mql5.com/es/market/product/154363

Chart Auto Flow Focus Edition
https://www.mql5.com/es/market/product/154905

Funciones principales de los botones

Nombre de botón Función Descripción
FocusMode Cambiar FocusMode Configurar SingleLine / MultiLines / SnglSync
Crt FocusLine Establecer punto de tiempo Crea una FocusTimeLine (línea vertical) en cualquier momento
Position Posición de visualización Alternar entre el borde derecho, centro o izquierdo
Focus Desplazamiento de enfoque Mueve el gráfico al punto de tiempo de interés
END Finalizar programa

Instalación

Inicie sesión en MT5, busque el producto en el Mercado y haga clic en “Descargar” para instalarlo automáticamente en el terminal.
En el Navegador: Asesor Experto(EA) → Market.
Puede arrastrarlo al gráfico o hacer doble clic para agregarlo.

Requisitos recomendados

SO: Windows 11
MT5: Build 5430
CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 núcleos / 8 hilos)
Memoria: 8 GB
*Aunque debería funcionar en otros entornos como Mac, no se ha verificado su funcionamiento. Por favor, pruébelo bajo su propia responsabilidad.

Riesgos

No incluye funciones de trading, por lo que no hay riesgo de fondos.


