✨ Golden Fractal Cross EA: ¡Tu camino hacia un trading de oro más inteligente! ✨

¿Cansado de perseguir manualmente los movimientos del oro? El EA Golden Fractal Cross es un Asesor Experto potente y fiable diseñado para automatizar su estrategia de trading en oro. Está construido sobre una sofisticada mezcla de análisis técnico para ayudarle a capturar movimientos de alta probabilidad en el dinámico mercado XAUUSD.

Principales ventajas y características

🎯 Entrada de precisión con el sistema Golden Fractal Cross

Este EA utiliza una estrategia única que combina Medias Móviles Exponenciales (EMAs) y Fractales. Busca una fuerte alineación de la tendencia, confirmada por un reciente Breakout Fractal, dándole entradas con una mayor ventaja estadística.

🛡️ Sólida Gestión de Riesgo Incorporada

El EA prioriza la protección de su capital:

Tamaño de Lote Dinámico: Calcula inteligentemente el tamaño de lote óptimo basado en un Porcentaje de Riesgo y la Probabilidad de la operación, asegurando que nunca sobreapalanque una sola operación.

Corte de pérdidas diario: Un estricto porcentaje de corte de pérdidas diario detiene todas las operaciones del día si su capital cae por debajo de un determinado nivel, lo que impone disciplina y evita pérdidas catastróficas.

Sin Martingala ni Cuadrícula: Se trata de un sistema seguro, de una sola operación por señal, que evita técnicas arriesgadas de gestión del dinero como la Martingala o la Cuadrícula.

📈 Trailing Stop Inteligente para Máximo Beneficio

Emplea un Trailing Stop basado en el ATR (Average True Range) que sólo se activa una vez que la operación ha alcanzado un hito de beneficios significativo (determinado por el Multiplicador ATR). Este método asegura los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor, mientras que da a la operación suficiente espacio para correr.

⏱️ Optimizado y listo para funcionar

Este EA ya está optimizado por expertos para operar con Oro (XAUUSD) en el marco temporal M5 (5 minutos). Está diseñado para estar listo para usar, ¡simplemente conéctelo a su gráfico y deje que comience la automatización! Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Inicio:1 - paso:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si usted tiene preguntas acerca de la configuración no dude en ponerse en contacto conmigo directamente.

📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul

⚙️ Parámetros totalmente personalizables

Aunque el EA está listo para usar, usted tiene el control total para ajustar su rendimiento a su perfil de riesgo y las condiciones del mercado.

Porcentaje de riesgo: El porcentaje de capital a arriesgar por operación (por ejemplo, 3,5%) para el cálculo dinámico del lote. Establezca 0 para utilizar un tamaño de lote fijo.

Lotes: Un tamaño de lote fijo si el Porcentaje de riesgo está desactivado.

HoraInicio / HoraFin: Defina su ventana de negociación diaria preferida.

ATRPeriod: Periodo para el cálculo del ATR utilizado para las comprobaciones de volatilidad.

ATRThreshold: El valor mínimo de ATR requerido para que el EA considere colocar una operación (asegurando suficiente volatilidad).

MagicNumber: Un identificador único para las operaciones del EA.

EMAPeriod: Periodo para la EMA a largo plazo utilizada como filtro de tendencia.

EMA_Timeframe: Marco temporal para el filtro EMA a largo plazo (por ejemplo, D1).

DailyCutLossPercentage: El porcentaje máximo de caída permitido en un día antes de que se detenga la negociación (por ejemplo, 8,0%).

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Ajustes para la distancia de Trailing Stop basada en ATR.

ATR_Profit_Multiplier: El múltiplo de beneficio ATR necesario para activar el Trailing Stop.

DayRange: El número de barras diarias a utilizar para calcular la distancia del Take Profit.

GFC_EMA6_Period / GFC_EMA12_Period / GFC_EMA34_Period: Los periodos para las tres EMAs utilizadas en el sistema de entrada Golden Fractal Cross.

GFC_FractalShiftPips: Un pequeño búfer añadido al nivel fractal antes de que se confirme una señal de ruptura, ayudando a filtrar falsas rupturas.

⬇️ ¡Tome el control de sus operaciones con oro hoy mismo!

Deje de perderse movimientos críticos. El EA Cruz Fractal Dorada le da la automatización, la precisión y el control de riesgo que necesita para acercarse al mercado del oro con confianza.

¡No espere más! Descargue este Asesor Experto ahora y adjúntelo a su gráfico de Oro M5 para comenzar a automatizar su éxito comercial.