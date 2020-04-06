🚀 ¡Desbloquee el éxito de las operaciones con oro con Pullback Power EA!

Está listo para transformar su estrategia de comercio de oro (XAUUSD) de conjeturas a un sistema consistente y automatizado?

Presentamos el Pullback Power EA, su Asesor Experto de vanguardia diseñado específicamente para capturar puntos de entrada de alta probabilidad en el dinámico mercado del oro. Este es un sistema potente, listo para usar, expertamente optimizado para el marco de tiempo M5 en el broker Exness. Si no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko.

Para otros brokers que no sean Exness, puede que necesite optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarse a las condiciones de spread y ejecución únicas de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.

Ventajas principales y características

El EA Pullback Power opera con una metodología de trading robusta y sin riesgos, lo que lo convierte en una opción fiable para traders serios:

Estrategia Pullback Inteligente: El EA utiliza una sofisticada combinación de Medias Móviles Exponenciales (EMAs ) para la identificación de tendencias principales y el Oscilador Estocástico para identificar oportunidades de "pullback" profundo cuando el mercado está sobreextendido. Sólo entra cuando el precio está alineado con la tendencia principal, pero el impulso sugiere un retroceso hacia esa tendencia.

Creado para el oro (XAUUSD): Este EA no es una estrategia genérica. Ha sido ajustada y optimizada para el mercado XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5 , proporcionándole una herramienta especializada y altamente efectiva.

Gestión de dinero con riesgo controlado: ¡Su capital está protegido! El EA utiliza una gestión monetaria avanzada, incluyendo un Porcentaje de Corte de Pérdida Diario para limitar su pérdida máxima diaria. Evita técnicas de alto riesgo como Martingale o Grid trading , centrándose en entradas únicas y calculadas.

Trailing Stop Dinámico: Cuenta con un Trailing Stop basado en ATR que mueve automáticamente su Stop Loss para asegurar los beneficios a medida que la operación se mueve a su favor, bloqueando las ganancias dinámicamente en función de la volatilidad actual del mercado.

Filtro de volatilidad: Comprueba el Average True Range (ATR ) actual para asegurarse de que el mercado está lo suficientemente activo como para realizar operaciones rentables, ayudándole a evitar condiciones agitadas o de baja liquidez.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Parámetros listos para usar

El Pullback Power EA está diseñado para facilitar su uso. Simplemente conéctelo a su gráfico M5 Gold (XAUUSD) y configure estas sencillas entradas para que se ajusten a su perfil de riesgo:

RiskPercentage: El porcentaje de capital a arriesgar por operación (por ejemplo, establecer en 3,5 para arriesgar el 3,5%). Establezca 0 para utilizar un tamaño de lote fijo.

Lotes: Tamaño de lote fijo a utilizar si RiskPercentage es 0 (por ejemplo, 0,1).

StartHour & EndHour: Define las horas específicas en las que el EA puede colocar nuevas operaciones.

ATRPeriod & ATRThreshold: Controla el Filtro de Volatilidad para asegurar condiciones activas de mercado.

EMAPeriod (150) & EMA_Timeframe (D1): Establece el periodo y el marco temporal para el filtro de tendencia principal.

DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de reducción permitido desde el saldo inicial diario antes de que el EA deje de operar durante el día (por ejemplo, 8,0%).

ATR_Trailing_Period & ATR_Trailing_Multiplier: Ajustes personalizados para la función Trailing Stop dinámica basada en ATR.

ATR_Profit_Multiplier: El multiplicador que determina hasta qué punto una operación debe tener beneficios (en unidades ATR) antes de que se active el Trailing Stop.

RangoDía: El número de barras diarias utilizadas para calcular un nivel dinámico de Take Profit.

FastEMA (16) & SlowEMA (34): Los periodos para las EMAs rápidas y lentas utilizadas para la señal de entrada de tendencia central.

EstocásticoK, EstocásticoD, EstocásticoSlowing: Parámetros para el oscilador estocástico utilizado para detectar oportunidades de retroceso.

UseEMAFilter & EMAPeriod_Filter (200): Un filtro EMA adicional para confirmar que las entradas están en la dirección de la tendencia a largo plazo.

👇 ¡No opere con oro de la manera difícil!

Deje de pasar horas mirando gráficos. El Pullback Power EA automatiza una estrategia probada, disciplinada y de riesgo controlado para usted.

¡Descargue el Pullback Power EA hoy mismo y dé el primer paso hacia el trading inteligente y automatizado en Oro!