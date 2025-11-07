Mc Digger
- Asesores Expertos
- Leonidas Bokias
- Versión: 1.13
- Activaciones: 10
MC DIGGER es un EA de cuadrícula disciplinado para EURUSD que reacciona a los extremos frescos confirmados por el RSI, y luego gestiona las entradas con un espaciado basado en ATR, pasos de ampliación y una cesta take-profit. Incluye estrictos límites de posición, guardias de equidad y protección de pérdida diaria diseñados para mantener el riesgo visible y controlado.
Cómo opera (resumen)
-
Señal: Inicia una cesta sólo cuando el precio rompe un máximo/mínimo reciente (lookback definido por el usuario) y el RSI alcanza un extremo (sobrecompra para las ventas, sobreventa para las compras).
-
Entradas en cuadrícula: Los niveles están espaciados por ATR (o un paso fijo). El factor de ampliación opcional aumenta gradualmente el espaciado a medida que crece la cesta.
-
Tamaño de la posición: Lote base a partir del saldo con preajuste automático opcional; multiplicador de lote por nivel (configurable).
Topes duros:
-
Límite por cada 1.000 $ (por defecto 0,05 lotes / 1.000 $) utilizando Saldo o Capital.
-
Límite neto por símbolo para evitar un volumen total sobredimensionado (apto para validación).
-
-
Salida: La cesta se cierra sobre un objetivo monetario derivado del ATR y del total de lotes.
-
Seguridad: Umbral de equidad (pausa por debajo de X), límite de pérdida diaria, protección de drawdown (equidad% o dinero), filtros de spread/sesión/día y aislamiento de número mágico.
Instrumento: EURUSD (el EA incluye una estricta lista blanca para el cumplimiento del Mercado)
Timeframe: M5-H1(las señales por defecto usan M5; muchos usuarios prefieren H1 para grillas más tranquilas)
Características
-
Detección de ruptura confirmada por RSI (reduce las falsas salidas laterales).
-
ATR o paso de rejilla fijo, con ensanchamiento opcional.
-
TP de cesta autoescalado por ATR y volumen total.
-
Preajustes de lote configurables (Bajo → Alto) o modo fijo por saldo.
-
Límites de lote fijos vinculados a los fondos de la cuenta + límite de compensación por símbolo.
-
Protección de capital, limitador de pérdidas diarias, tope de reducción y cierre general opcional.
-
Horas de sesión y filtros de días laborables.
-
Notificaciones Push para eventos importantes.
Entradas (principal)
Símbolo y señales
-
Símbolo : Auto (variantes EURUSD)
-
SignalTF : marco temporal para la señal (por defecto M5)
-
LookbackN : barras para definir máximos/mínimos recientes (por ejemplo, 50)
-
RSIPeriod / RSI_Sobrecompra / RSI_Sobreventa
Cuadrícula
-
ATRPeriod
-
UseATRStep (verdadero/falso)
-
StepATRmult (multiplicador ATR)
-
FixedStepPoints (si no utiliza ATR)
-
LotMultiplier (por nivel de rejilla)
-
WidenSteps / StepWidenFactor
-
Niveles de rejilla máximos fijados en 50 por diseño
Dimensionamiento
-
LotMethod : Automático o FijoPorBalance
-
RiskPreset : Bajo / Medio / MedioAlto / Alto (los preajustes ajustan el lote base y el escalón)
-
BalancePer001 : Balance por 0,01 lote (para FixedPerBalance o Auto)
-
MinLotIfTooSmall
Objetivos y protección
-
BasketTP_ATRmult (objetivo monetario de ATR × lotes)
-
DDMode : Off / Equity% / Dinero
-
DDValue + CloseAllOnDD
-
DailyLossLimit (dinero)
-
MinEquityToTrade (detiene la negociación por debajo de esta equidad)
Filtros de negociación
-
MaxSpreadPoints
-
StartHour / EndHour , Días de la semana
-
Notificaciones Push
-
Magia
Tapas duras
-
MaxLotPer1000 (por defecto 0.05 lotes por $1,000)
-
CapUseEquity (true = usar Equidad; false = Balance)
Uso recomendado
-
Inicio conservador: RiskPreset = Medium o MediumHigh, LotMultiplier ≤ 1,35, StepATRmult ≈ 1,0-1,2.
-
Utilice MinEquityToTrade para evitar picos de microcapital (las pruebas previas de mercado suelen utilizar saldos minúsculos).
-
Backtest en EURUSD M5-H1 con modo real-tick y spread/slippage realista.
-
Considere la posibilidad de habilitar pasos de ampliación para periodos volátiles.
Lo que no hace
-
No martingala por defecto (el crecimiento del lote es lineal a través de LotMultiplier que usted controla).
-
No promedia sin control ATR/paso fijo.
-
No DLLs o llamadas web externas.
Cambios (v1.13)
-
Mensajería sólo en inglés (conforme a la política de mercado).
-
Protección de capital y límite estricto de compensación por símbolo.
-
Límite por lote de 1.000 $ (saldo/capital seleccionable).
-
Sólida lógica de reintento con reducción automática de lotes.
-
Lista blanca sólo EURUSD para una validación limpia.
-
50 niveles de rejilla fijos, ATR/pasos fijos con ampliación.
-
Mejoras de estabilidad en la enumeración de posiciones y los filtros.
Descargo de responsabilidad
Operar en la parrilla conlleva riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Utilícelo primero en una demo, elija un riesgo conservador y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración