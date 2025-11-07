Mc Digger

MC DIGGER - Asesor Experto de Cuadrícula EURUSD

MC DIGGER es un EA de cuadrícula disciplinado para EURUSD que reacciona a los extremos frescos confirmados por el RSI, y luego gestiona las entradas con un espaciado basado en ATR, pasos de ampliación y una cesta take-profit. Incluye estrictos límites de posición, guardias de equidad y protección de pérdida diaria diseñados para mantener el riesgo visible y controlado.

Cómo opera (resumen)

  • Señal: Inicia una cesta sólo cuando el precio rompe un máximo/mínimo reciente (lookback definido por el usuario) y el RSI alcanza un extremo (sobrecompra para las ventas, sobreventa para las compras).

  • Entradas en cuadrícula: Los niveles están espaciados por ATR (o un paso fijo). El factor de ampliación opcional aumenta gradualmente el espaciado a medida que crece la cesta.

  • Tamaño de la posición: Lote base a partir del saldo con preajuste automático opcional; multiplicador de lote por nivel (configurable).
    Topes duros:

    • Límite por cada 1.000 $ (por defecto 0,05 lotes / 1.000 $) utilizando Saldo o Capital.

    • Límite neto por símbolo para evitar un volumen total sobredimensionado (apto para validación).

  • Salida: La cesta se cierra sobre un objetivo monetario derivado del ATR y del total de lotes.

  • Seguridad: Umbral de equidad (pausa por debajo de X), límite de pérdida diaria, protección de drawdown (equidad% o dinero), filtros de spread/sesión/día y aislamiento de número mágico.

Instrumento: EURUSD (el EA incluye una estricta lista blanca para el cumplimiento del Mercado)
Timeframe: M5-H1(las señales por defecto usan M5; muchos usuarios prefieren H1 para grillas más tranquilas)

Características

  • Detección de ruptura confirmada por RSI (reduce las falsas salidas laterales).

  • ATR o paso de rejilla fijo, con ensanchamiento opcional.

  • TP de cesta autoescalado por ATR y volumen total.

  • Preajustes de lote configurables (Bajo → Alto) o modo fijo por saldo.

  • Límites de lote fijos vinculados a los fondos de la cuenta + límite de compensación por símbolo.

  • Protección de capital, limitador de pérdidas diarias, tope de reducción y cierre general opcional.

  • Horas de sesión y filtros de días laborables.

  • Notificaciones Push para eventos importantes.

Entradas (principal)

Símbolo y señales

  • Símbolo : Auto (variantes EURUSD)

  • SignalTF : marco temporal para la señal (por defecto M5)

  • LookbackN : barras para definir máximos/mínimos recientes (por ejemplo, 50)

  • RSIPeriod / RSI_Sobrecompra / RSI_Sobreventa

Cuadrícula

  • ATRPeriod

  • UseATRStep (verdadero/falso)

  • StepATRmult (multiplicador ATR)

  • FixedStepPoints (si no utiliza ATR)

  • LotMultiplier (por nivel de rejilla)

  • WidenSteps / StepWidenFactor

  • Niveles de rejilla máximos fijados en 50 por diseño

Dimensionamiento

  • LotMethod : Automático o FijoPorBalance

  • RiskPreset : Bajo / Medio / MedioAlto / Alto (los preajustes ajustan el lote base y el escalón)

  • BalancePer001 : Balance por 0,01 lote (para FixedPerBalance o Auto)

  • MinLotIfTooSmall

Objetivos y protección

  • BasketTP_ATRmult (objetivo monetario de ATR × lotes)

  • DDMode : Off / Equity% / Dinero

  • DDValue + CloseAllOnDD

  • DailyLossLimit (dinero)

  • MinEquityToTrade (detiene la negociación por debajo de esta equidad)

Filtros de negociación

  • MaxSpreadPoints

  • StartHour / EndHour , Días de la semana

  • Notificaciones Push

  • Magia

Tapas duras

  • MaxLotPer1000 (por defecto 0.05 lotes por $1,000)

  • CapUseEquity (true = usar Equidad; false = Balance)

Uso recomendado

  • Inicio conservador: RiskPreset = Medium o MediumHigh, LotMultiplier ≤ 1,35, StepATRmult ≈ 1,0-1,2.

  • Utilice MinEquityToTrade para evitar picos de microcapital (las pruebas previas de mercado suelen utilizar saldos minúsculos).

  • Backtest en EURUSD M5-H1 con modo real-tick y spread/slippage realista.

  • Considere la posibilidad de habilitar pasos de ampliación para periodos volátiles.

Lo que no hace

  • No martingala por defecto (el crecimiento del lote es lineal a través de LotMultiplier que usted controla).

  • No promedia sin control ATR/paso fijo.

  • No DLLs o llamadas web externas.

Cambios (v1.13)

  • Mensajería sólo en inglés (conforme a la política de mercado).

  • Protección de capital y límite estricto de compensación por símbolo.

  • Límite por lote de 1.000 $ (saldo/capital seleccionable).

  • Sólida lógica de reintento con reducción automática de lotes.

  • Lista blanca sólo EURUSD para una validación limpia.

  • 50 niveles de rejilla fijos, ATR/pasos fijos con ampliación.

  • Mejoras de estabilidad en la enumeración de posiciones y los filtros.

Descargo de responsabilidad

Operar en la parrilla conlleva riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Utilícelo primero en una demo, elija un riesgo conservador y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.


Filtro:
Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.11.09 22:51 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Leonidas Bokias
1603
Respuesta del desarrollador Leonidas Bokias 2025.11.11 18:07
MAYBE BROTHER I DONT REALLY KNOW YOU NEED TO DO A GOOD OPTIMAZIANT AND MAY YOU CAN FIND SUITABLE SETTING FOR BTCUSD.
Respuesta al comentario