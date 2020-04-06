Unique Fighter Pro MT5

Unique Fighter Pro difiere de Unique Fighter EA en los siguientes aspectos.


  • El EA se puede utilizar no sólo para Gold, Eur/Usd, Gbp/Usd, sino también para todos los pares JPY y Bitcoin BTC.
  • Totalmente utilizable para cuentas cent y micro cuentas (por ejemplo 0.001 Lote Xau/Usd
  • Método de cierre de beneficios "Cierre individual
  • Detector de Draw Down para el cambio automático del método de cierre de beneficios.
  • Modo de recuperación (empuje en caso de momentos contrarios).
  • Ajuste separado de TP.
  • Trailing Stop loss para el Método de Cierre a la Media
  • Sin limitación de lote


Mejoras previstas para la versión Pro:


  • Panel de operaciones para añadir órdenes manualmente (para operadores que reconocen buenos puntos de entrada).
  • Cálculo automático de GMT y restricción de inicio de operaciones tras fines de semana y festivos
  • Filtro de noticias para minimizar los riesgos de negociación


Este no es un proyecto a corto plazo. Si decide comprar pronto, podrá beneficiarse del bajo precio, así como de las próximas mejoras y aplicaciones (Forex, Índices,Petróleo, etc..)


¡El EA se ofrecerá a un precio más bajo para el lanzamiento! No hay precio final ni incrementos de precio. Los precios se cambiarán como máximo una vez a la semana, los domingos.



Tenga en cuenta: Los ajustes por defecto deben ser ajustados para que el Asesor Experto funcione correctamente.

Para un backtest inicial, por favor descargue el archivo "Pro_Backtest para brokers listados":


Después de la compra le enviaré los setfiles para XAU, BTC y Aud/Jpy


Setfiles


En el gráfico Gold M5, el EA fue probado en los siguientes brokers:


Vantange FX, VT Markets, PuPrime, Roboforex, Neex, IC Markets, Fusion Markets, Pepperstone. Para XM Global y Octa FX sólo es necesario ajustar un valor.



Unique Fighter Pro es un Asesor Experto flexible que ofrece a los operadores un alto grado de libertad en la elección de su equilibrio preferido entre riesgo y beneficio.

Es independiente del marco temporal, pero se desarrolló específicamente para operar en elgráfico M5 del Oro (XAU/USD). La versión Pro es el desarrollo posterior del EA Unique Fighter y se podrá utilizar en todos los instrumentos de negociación en el futuro.


La estrategia principal se basa envolver a probar las zonas de ruptura después de un retroceso. Sin embargo, no todas las rupturas desencadenan automáticamente una señal de compra o venta para una inversión. Además de la distancia de retroceso, deben cumplirse varias condiciones relativas a la vela de ruptura en sí y a las velas posteriores antes de abrir las operaciones.


La primera orden se genera como una única orden con un TP definido. Dependiendo del método de cierre de beneficios y del movimiento del precio, el EA se convierte en un EA de red inteligente con una amplia gama de opciones de martingala para elegir. Aquí no se utiliza IA, sino un sólido análisis técnico de gráficos.


Si los resultados siguen sin ser satisfactorios, envíeme un mensaje privado. ¡Estaré encantado de ayudarle!

Recomendaciones

  • Par de divisas: XAU/USD ; Eur/Usd ; Gbp/Usd ; Todos los pares Jpy ; Bitcoin
  • Plazo: M5
  • Depósito Mínimo: $1 ,000
  • Tipo de cuenta: ECN / Raw spread and Swap Free!
  • Broker: Diseñado en Vantage Fx , cualquier otro
  • Apalancamiento: Mínimo 1:30 (recomendado 1:500)
  • Modo de Cuenta: Cobertura
  • Broker: 2 y 3 dígitos

¿Qué hace queUnique Fighter sea único ?


A diferencia de los EAs estándar de Martingala o Promedio,Unique Fighter introduce un enfoque más dinámico:

  • El EA no espera hasta que todas las órdenes hayan alcanzado el valor de beneficio para cerrar posiciones. En su lugar, después de un número editable de posiciones, permite que las órdenes individuales se cierren durante las oscilaciones, incluso si un ciclo de órdenes sigue activo.
  • Este estilo de negociación aumenta la frecuencia de las operaciones y ayuda a maximizar los beneficios.
  • Casi todos los parámetros pueden optimizarse individualmente tanto para las direcciones de compra como de venta, lo que ofrece a los operadores la posibilidad de ajustar la tolerancia al riesgo con precisión a sus propias necesidades.


El EA domina tanto el promedio clásico como el estilo mixto avanzado (promedio + cierre único).


Notas Importantes


Este no es un EA Plug-and-Play.

  • Especialmente el método de cierre de beneficios "Cerrar órdenes individuales" debe ser optimizado para su broker si utiliza un broker que no sea Vantage FX, ya que los resultados pueden variar significativamente de un broker a otro. La configuración por defecto proporcionada puede no ofrecer el mismo rendimiento en todas las cuentas. Por favor, escríbame si necesita ayuda o en caso de preguntas sobre cómo configurar el EA.
  • Recomendamos encarecidamente probar el EA en unacuenta demo durante unas semanas con su broker antes de pasar a operar en vivo. Esto le ayudará a entender la lógica del EA y comparar los resultados del backtest con el rendimiento en vivo/demo.
  • Tras la compra, recibirá varios archivos de configuración básicos. Estos pueden necesitar más ajustes dependiendo de su broker. Se proporciona soporte completo para la instalación y configuración.


Este es unproducto honesto, presentado con suspuntos fuertes y sus limitaciones.

Ningún desarrollador puede prever todas las condiciones posibles del mercado. Dependiendo de su tolerancia personal al riesgo, puede obtener beneficios sustanciales, pero las pérdidas son igualmente posibles. Opere con responsabilidad, invierta sólo el capital que esté dispuesto a perder y ajuste siempre los parámetros de riesgo en función de sus objetivos.


El rendimiento pasado de Unique Fighter no es garantía de resultados futuros.

Al utilizar el EA, usted actúa bajo su propia responsabilidad.


Para backtesting, necesita descargar el Setfile proporcionado.


Si quiere empezar con su propia optimización en su broker, primero pruebe diferentes retrocesos, el TP en % y, en modo de media cerrada, el número de pips en beneficio. Por supuesto, allí también se pueden llevar a cabo otras optimizaciones o estrategias utilizando EMA o Bandas de Bollinger.


Al final usted mismo establece su Stop Loss individual.


Los operadores experimentados pueden optimizar el PCM "Cerrar Órdenes Individuales" ellos mismos y seleccionar el número de órdenes adicionales que son tratadas primero como "Cerrar en Promedio" antes de que otras órdenes sean transferidas al modo TP individual.

Si encuentra problemas durante la configuración o no consigue resultados positivos a pesar de utilizar los archivos de configuración proporcionados, envíeme un mensaje privado y le ayudaré.


A todos los propietarios: Sería estupendo que escribieras una crítica sincera para que otros usuarios puedan beneficiarse de ella. Además, las críticas, ya sean positivas o negativas, brindan la oportunidad de mejorar el producto si es necesario. Si lo desea, por favor incluya en su reseña qué broker utiliza y qué método de cierre de beneficios le ha llevado a realizar la reseña. Muchas gracias.


Productos recomendados
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Asesores Expertos
GER40 NovaAI - La IA que comercia más allá de las emociones humanas . Se eliminan la "Duda", el "Miedo" y la "Avaricia". Comienza una nueva era regida por la lógica pura y la precisión. GER40 NovaAI es una IA de trading totalmente autónoma construida exclusivamente para el DAX40 (GER40). Tras miles de horas de optimización, filtra el ruido del mercado y se centra únicamente en el núcleo de la rentabilidad. Deja que la IA tome las decisiones y haz crecer tu capital con la razón, no con la emoc
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Asesores Expertos
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profesional de Trading con IA Versión 4.71 | Compatible con TODOS los Activos y Correctores MT5 LO QUE ESTÁS COMPRANDO Esto no es sólo un robo. Es un sistema completo 3 en 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocia automáticamente con IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botones para manual de comercio profesional 3. PAINEL DE INFORMACIÓN → Monitorización en tiempo real de más de 25 métricas . RESULTADO: ¡Puede operar de forma 100% automática, 100% manual o combinando am
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Asesores Expertos
Robot de trading X Forts El scalper Forts EA está diseñado para el comercio de futuros en el mercado ruso de futuros (RTS, Sberbank, Gazprom, Rublo, etc.). Los principales instrumentos son los futuros sobre el índice RTS, SBRF. Plazos recomendados M1-M6. El EA no utiliza promedios. Cada operación tiene su propio stop loss. El tamaño del GO necesario para pruebas y operaciones en el instrumento seleccionado se toma del código del instrumento. Ajustes del robot de trading SL - stop loss Lots
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Asesores Expertos
Intersection EA es un software totalmente automatizado (robot comercial), que ejecuta órdenes comerciales en el mercado de divisas de acuerdo con el algoritmo y la configuración comercial única para cada par de divisas. Intersection EA es perfectamente adecuado para los operadores principiantes, así como para los profesionales que tienen una sólida experiencia en el comercio en los mercados financieros. Los traders y programadores de la compañía Kalinka Capital OU, trabajaron duro desarrollando
Rambo Bitcoin Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
5 (2)
Asesores Expertos
Rambo Bitcoin Bot - M15 Timeframe, optimizado para Exness y compatible con otros brokers que ofrecen spreads competitivos y condiciones de trading estables. Este algoritmo opera en BTC/USD en el marco temporal M15, centrándose en entradas estructuradas y selectivas en lugar de alta frecuencia o composición agresiva. Mantiene una exposición controlada y aspira a un crecimiento constante a largo plazo. La curva de renta variable muestra una trayectoria ascendente estable con una pendiente aproxi
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Asesores Expertos
FTMO pasando EA (Alto riesgo) es único Asesor Experto que continúa la serie iBoss de asesores. Los métodos innovadores del enfoque del programa para el comercio, y los resultados prometedores de rendimiento son posibles gracias a la utilización de tecnologías y métodos modernos. El iBossTrade es un EA totalmente automatizado diseñado para el comercio de divisas solamente. Pares de trabajo US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Experto mostró resultados estables en las monedas en 1999-2023
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
Asesores Expertos
Holiday Special (Ends Jan 15th): Consigue la automatización completa para 2026. Licencia de por vida reducida a 299 $ (ahorre 200 $) y acceso de 3 meses por 99 $ . Comience el Año Nuevo con una ventaja profesional. Rango Vector Fibo Lógico (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar los Momentum Bursts Institucionales en los mercados de divisas y criptomonedas. Mientras que la mayoría de los EAs se basan en peligrosas rejillas M
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Asesores Expertos
Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia. Qué hace Aureus Trader Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez. El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad,
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Asesores Expertos
Presentación de MLTA de Vertice: una solución de negociación de vanguardia En Vertice , creemos firmemente que la información basada en datos puede mejorar significativamente el rendimiento de las operaciones. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) es nuestra estrategia de negociación totalmente automatizada, diseñada para agilizar la toma de decisiones y optimizar la ejecución de operaciones con precisión. Cómo funciona MLTA aprovecha técnicas computacionales avanzadas para identificar el
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Asesores Expertos
La serpiente Sclaper EA es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura de optimización. Las órdenes stop se utilizan para la entrada para asegurar la ejecución más rápida posible. El trigger trailing stop puede proteger los retornos. Por favor, pruebe el EA en una cuenta demo en primer lugar. Se recomienda utilizar el corredor con baja propagación y VPS con baja latencia. Este EA no utiliza funcionalidades de grid o martingala . Seguimiento: https://www.mql5
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (75)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Monitoreo de rendimiento del desafío HFT MT5 (no para cuentas reales): Corredor: Fusion Market Inicio de sesión: 89600 Contraseña: Greenman89$ Servidor: FusionMarkets-demo Más de 700 reseñas auténticas de 5 estrellas para la versión MT4 lanzada anteriormente: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Canal público: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/p
EA Tunning
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Sistema Profesional de Trading Automatizado INNOVACIÓN EXCLUSIVA: Tecnología de Reducción del Drawdown en un 80 Sistema de trading automatizado combinado RSI modificado dan Bandas de Desviación Estándar para producir señales de trading más precisas y seguras que los indicadores estándar . Resultados probados: 1. 20-80% Menor Drawdown vs RSI Estándar 2. Mismo número de operaciones - Entradas de mayor calidad 3. Adaptable a la volatilidad del mercado 4. Probado en condiciones reales de m
MultiAsset Algo EA
Harshika Govind
Asesores Expertos
MultiAsset Algo Expert Advisor (EA) - Solución avanzada de negociación multiactivo Este Asesor Experto es un sistema de trading algorítmico de vanguardia diseñado para un trading agresivo y altamente rentable a través de múltiples clases de activos, incluyendo Forex y Oro (XAUUSD). Integra seis robustas estrategias de señales de trading basadas en indicadores técnicos probados como el RSI Momentum, Moving Average Crossovers, señales explosivas MACD, alineación multi-momentum, divergencias RSI,
FREE
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Asesores Expertos
GAPHUNTERVIP - La ventaja institucional EA Explota el sistema. No sigas sus reglas. Lema Un agente de IA de nivel profesional diseñado para explotar las ineficiencias del mercado como Stop Hunts & FVGs con una gestión del riesgo de nivel institucional y un drawdown excepcionalmente bajo. Deje de operar como un minorista. Empieza a pensar como un hacker. Estás cansado de que tu stop loss sea cazado, sólo para que el precio se revierta momentos después? Esto no es una coincidencia. Es un
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Asesores Expertos
META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
Otros productos de este autor
Unique Fighter MT5
David Berger
4.2 (5)
Asesores Expertos
Ahora la versión Pro está disponible con las siguientes mejoras: El EA se puede utilizar no sólo para Gold, Eur/Usd, Gbp/Usd, sino también para todos los pares JPY y Bitcoin BTC. Totalmente utilizable para cuentas cent y micro cuentas (por ejemplo 0.001 Lot Xau/Usd Método de cierre de beneficios "Cierre individual Detector de Draw Down para el cambio automático del método de cierre de beneficios. Modo de recuperación (push en caso de contramovimientos). Ajuste separado de TP. Trailing Stop loss
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario