Aladdin trend EA

Aladdin es una estrategia de negociación de seguimiento de tendencias centrada en la rentabilidad relativa, diseñada para captar tendencias prolongadas en el Nasdaq-100, para su uso en CFD o futuros.

Aprovecha los movimientos direccionales a largo plazo, ya sean alcistas o bajistas, para generar un rendimiento superior duradero a lo largo de ciclos de mercado completos.

Adaptable. Robusto.





⚠️ Para uso exclusivo en el Nasdaq-100 - marco temporal de 1 hora - la hora utilizada corresponde a UTC+2,ajústela según la zona horaria de su broker.

⚠️ Para evitar el error "Insufficient result from Slow MA", asegúrese de haber abierto un gráfico diario (D1 ) del símbolo Nasdaq-100 en MT5 para que pueda descargar suficientes datos históricos para calcular la media móvil a largo plazo.

⚠️ Los rendimientos presentados son para contratos de futuros (sin SWAP nocturno y sin cierre nocturno),establezca "cierre nocturno = true" para cerrar posiciones durante la noche y evitar las comisiones SWAP si lo desea.

⚠️ Todos los ajustes están hechos, sólo tiene que elegir su método de gestión de riesgos(lote fijo, $ por operación, o % del saldo de la cuenta)