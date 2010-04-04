Precision Signals EA
- Asesores Expertos
- Andri Maulana
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
¡Dé rienda suelta a su potencial de comercio de oro con Precision Signals EA! 🚀
¿Está listo para elevar su juego de trading en Oro (XAUUSD)? Presentamos el EA de Señales de Precisión, un Asesor Experto sofisticado y listo para usar diseñado para capturar movimientos precisos en el volátil mercado del oro. Basado en un sólido análisis técnico, este EA es su herramienta esencial para una operativa automatizada y disciplinada.
¿Por qué elegir Precision Signals EA?
Optimizado para Oro (XAUUSD) en M5: Este EA ha sido meticulosamente optimizado y ajustado específicamente para el marco temporal M5 en Oro. No es una herramienta genérica, es un especialista. Simplemente adjúntelo a su gráfico en el broker Exness.
Para brokers distintos de Exness, es posible que tenga que optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarlo a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.
Estrategia inteligente y no agresiva: Duerma tranquilo sabiendo que su capital está protegido. El EA de Precision Signals NO utiliza estrategias arriesgadas como la Martingala o la Cuadrícula. Su núcleo se basa en señales precisas, filtrado de tendencias y gestión inteligente del dinero.
Tamaño de Lote Adaptable: Aproveche una función única de tamaño de lote basada en probabilidades. El EA no se limita a operar, sino que ajusta el tamaño de la posición en función de la fuerza de la señal, asegurándose de que toma riesgos calculados e inteligentes.
Filtrado dinámico de tendencias: Elimine el ruido. Utiliza una Media Móvil Exponencial (EMA) a largo plazo en un marco temporal superior (D1 por defecto) para confirmar la tendencia subyacente, asegurándose de que sólo entra en operaciones que se alinean con el panorama general del mercado.
ATR Trailing Stop avanzado: Maximice sus beneficios y bloquee las ganancias automáticamente. El sistema cuenta con un Trailing Stop basado en ATR que sólo se activa una vez que se alcanza un nivel mínimo de beneficios, lo que permite a los ganadores correr al tiempo que protege su capital.
Protección esencial del capital: Proteja el rendimiento de todo su día de operaciones con la función de Porcentaje de Corte de Pérdidas Diario. Esta salvaguarda no negociable detiene automáticamente las operaciones del día si se alcanza una pérdida de capital predefinida.
Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si usted tiene preguntas acerca de la configuración no dude en ponerse en contacto conmigo directamente.
¿Listo para empezar? ¡Descargue Precision Signals EA ahora!
Deje de perseguir manualmente los movimientos fugaces del oro. Deje que Precision Signals EA traiga disciplina, velocidad y precisión a sus operaciones. ¡Descargue este potente EA y experimente hoy mismo el futuro del trading automatizado en Oro!
Parámetros Clave: Control Total y Personalización
El EA es totalmente personalizable para adaptarse a su perfil de riesgo. Aquí están las entradas más importantes:
Porcentaje de riesgo: Porcentaje de capital a arriesgar en una sola operación. Ajuste a 0 para utilizar un Tamaño de Lote Fijo (Recomendado para el cálculo de lotes basado en la probabilidad de la señal).
Lotes: Tamaño de Lote Fijo si el Porcentaje de Riesgo se establece en 0.
HoraInicio / HoraFin: Defina sus Horas de Negociación preferidas (por ejemplo, configure para negociar sólo durante las sesiones más volátiles).
ATRPeriod / ATRThreshold: Se utiliza para comprobar la volatilidad del mercado antes de realizar una operación.
EMAPeriod / EMA_Timeframe: Periodo y marco temporal para el filtro de tendencia EMA (por defecto: D1/150). El EA sólo opera con la tendencia a largo plazo.
Porcentaje de pérdida diaria: El porcentaje máximo de su saldo diario inicial que está dispuesto a perder antes de que todas las operaciones se detengan por el resto del día. Póngalo a 0 para desactivarlo.
ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Se utiliza para la distancia dinámica y no agresiva del ATR Trailing Stop.
ATR_Profit_Multiplier: Multiplicador para definir el beneficio mínimo requerido (en términos de ATR) antes de que se active el Trailing Stop.
DayRange: Número de barras diarias anteriores utilizadas para calcular el nivel de Take Profit (basado en el rango medio diario).
Parámetros estocásticos (K_Period, D_Period, Slowing, Oversold_Level, Overbought_Level): Parámetros centrales para el Sistema de Entrada basado en Estocástico, incluyendo los niveles de Sobrecompra/Sobreventa.
MagicNumber: ID único para gestionar las operaciones abiertas por este EA.