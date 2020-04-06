🚀 ¡Desata tu potencial de trading en oro con Trend Hunter Ultimate EA! 🚀

Estás listo para dejar de adivinar y empezar a dominar el mercado del Oro?

El Trend Hunter Ultimate Expert Advisor (EA ) es un potente sistema automatizado listo para usar, diseñado específicamente para capturar tendencias significativas en XAU/USD (Oro). Olvídese de los complejos análisis manuales, este EA le ofrece una estrategia de nivel profesional, una gestión precisa del riesgo y una ejecución inteligente de las operaciones directamente en su MetaTrader 4.

No es sólo un EA; es su cazador de tendencias personal a tiempo completo que sólo opera cuando las probabilidades están a su favor.

Principales ventajas y potentes características

Estrategia optimizada para el oro: Este EA está pre-optimizado y listo para usar para el comercio de Oro(XAU/USD) en el marco de tiempo M5 (5 minutos) . Simplemente adjúntelo a su gráfico en el broker Exness. Si no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko . Para otros brokers que no sean Exness, puede que tenga que optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarse a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.

Seguimiento de Tendencia Puro: La lógica central se basa en el robusto sistema Trend Hunter , que combina múltiples EMAs (Medias Móviles Exponenciales) para un fuerte filtrado de tendencias y el Oscilador Estocástico para señales de entrada precisas basadas en el impulso.

Gestión inteligente del riesgo: ¡Opere con confianza! El EA cuenta con un modelo dinámico de tamaño de lote basado en la probabilidad que escala el tamaño de su operación en función de la fuerza de la señal, asegurando que nunca arriesgue más de lo que se sienta cómodo.

Protección de Reducción Diaria: Proteja su capital con la función incorporada de Porcentaje de Pérdida Diaria . Si el capital de su cuenta cae por debajo del límite predefinido, todas las posiciones abiertas se cierran y la negociación se detiene durante el día, evitando pérdidas catastróficas.

ATR Trailing Stop avanzado: Asegure sus beneficios automáticamente. Una vez que una operación se mueve favorablemente, el EA activa un inteligente ATR (Average True Range) Trailing Stop , que se mueve agresivamente utilizando un multiplicador ATR para bloquear las ganancias a medida que el precio se mueve.

Trading seguro y ético: Puede confiar en la estrategia. El Trend Hunter Ultimate EA NO utiliza estrategias arriesgadas como Martingale o Grid trading. Está construido sobre un sistema de entrada y salida directo y basado en la lógica.

Tanto si está probando la demo como si ya ha comprado el EA, estoy aquí paraayudarle con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Parámetros de Personalización: El control a su alcance

Mientras que la EA está listo para ir, usted tiene el control total para ajustar la estrategia a su tolerancia al riesgo específico y estilo de negociación a través de estos parámetros de entrada fáciles de entender:

PorcentajeDeRiesgo : Establece el porcentaje de capital a arriesgar por operación (si se establece en 0, se utiliza Lotes ).

Lotes : Establece un tamaño de lote fijo para operar (sólo se utiliza si el Porcentaje de Riesgo es 0).

HoraInicio & HoraFin : Define las horas del servidor durante las cuales el EA puede colocar nuevas operaciones.

ATRPeriod & ATRThreshold : Se utiliza para filtrar periodos de muy baja volatilidad, asegurando que el EA sólo opera en un entorno de mercado saludable.

EMAPeriod & EMA_Timeframe : La EMA de mayor plazo (por ejemplo, Diaria o D1) utilizada como Filtro de Tendencia , asegurando que las operaciones se alineen con la dirección dominante a largo plazo.

DailyCutLossPercent : Su límite porcentual para la pérdida diaria máxima antes de que se detenga la operación.

ATR_Trailing_Period & ATR_Trailing_Multiplier : Se utiliza para definir la agresividad del trailing stop loss.

ATR_Profit_Multiplier : La distancia de beneficio (como múltiplo de ATR) necesaria para activar el Trailing Stop.

FastEMA & SlowEMA : Las dos medias móviles exponenciales (por ejemplo, 50 y 200) utilizadas para la tendencia principal y las señales de cruce.

StochasticPeriod , KPeriod , DPeriod : Los ajustes para el oscilador estocástico utilizado para la sincronización precisa de entrada.

📥 ¡Descargue ahora y transforme sus operaciones!

Deje de perseguir manualmente las tendencias de Oro y deje que la tecnología haga el trabajo pesado. El Trend Hunter Ultimate EA es su boleto a una experiencia de trading más disciplinada, rentable y automatizada.

Descargue el EA, adjúntelo a su gráfico Gold M5 y ¡que comience la caza de tendencias!

¿Le gustaría saber más sobre cómo el Sistema Trend Hunter utiliza las EMAs y el Oscilador Estocástico para generar señales?