Trend Hunter Ultimate EA

🚀 ¡Desata tu potencial de trading en oro con Trend Hunter Ultimate EA! 🚀

Estás listo para dejar de adivinar y empezar a dominar el mercado del Oro?

El Trend Hunter Ultimate Expert Advisor (EA ) es un potente sistema automatizado listo para usar, diseñado específicamente para capturar tendencias significativas en XAU/USD (Oro). Olvídese de los complejos análisis manuales, este EA le ofrece una estrategia de nivel profesional, una gestión precisa del riesgo y una ejecución inteligente de las operaciones directamente en su MetaTrader 4.

No es sólo un EA; es su cazador de tendencias personal a tiempo completo que sólo opera cuando las probabilidades están a su favor.

Principales ventajas y potentes características

  • Estrategia optimizada para el oro: Este EA está pre-optimizado y listo para usar para el comercio de Oro(XAU/USD) en el marco de tiempo M5 (5 minutos). Simplemente adjúntelo a su gráfico en el broker Exness. Si no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko.

    Para otros brokers que no sean Exness, puede que tenga que optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarse a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.

  • Seguimiento de Tendencia Puro: La lógica central se basa en el robusto sistema Trend Hunter, que combina múltiples EMAs (Medias Móviles Exponenciales) para un fuerte filtrado de tendencias y el Oscilador Estocástico para señales de entrada precisas basadas en el impulso.

  • Gestión inteligente del riesgo: ¡Opere con confianza! El EA cuenta con un modelo dinámico de tamaño de lote basado en la probabilidad que escala el tamaño de su operación en función de la fuerza de la señal, asegurando que nunca arriesgue más de lo que se sienta cómodo.

  • Protección de Reducción Diaria: Proteja su capital con la función incorporada de Porcentaje de Pérdida Diaria. Si el capital de su cuenta cae por debajo del límite predefinido, todas las posiciones abiertas se cierran y la negociación se detiene durante el día, evitando pérdidas catastróficas.

  • ATR Trailing Stop avanzado: Asegure sus beneficios automáticamente. Una vez que una operación se mueve favorablemente, el EA activa un inteligente ATR (Average True Range) Trailing Stop, que se mueve agresivamente utilizando un multiplicador ATR para bloquear las ganancias a medida que el precio se mueve.

  • Trading seguro y ético: Puede confiar en la estrategia. El Trend Hunter Ultimate EA NO utiliza estrategias arriesgadas como Martingale o Grid trading. Está construido sobre un sistema de entrada y salida directo y basado en la lógica.

Tanto si está probando la demo como si ya ha comprado el EA, estoy aquí paraayudarle con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente.

📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul


⚙️ Parámetros de Personalización: El control a su alcance

Mientras que la EA está listo para ir, usted tiene el control total para ajustar la estrategia a su tolerancia al riesgo específico y estilo de negociación a través de estos parámetros de entrada fáciles de entender:

  • PorcentajeDeRiesgo : Establece el porcentaje de capital a arriesgar por operación (si se establece en 0, se utiliza Lotes ).

  • Lotes : Establece un tamaño de lote fijo para operar (sólo se utiliza si el Porcentaje de Riesgo es 0).

  • HoraInicio & HoraFin : Define las horas del servidor durante las cuales el EA puede colocar nuevas operaciones.

  • ATRPeriod & ATRThreshold : Se utiliza para filtrar periodos de muy baja volatilidad, asegurando que el EA sólo opera en un entorno de mercado saludable.

  • EMAPeriod & EMA_Timeframe: La EMA de mayor plazo (por ejemplo, Diaria o D1) utilizada como Filtro de Tendencia, asegurando que las operaciones se alineen con la dirección dominante a largo plazo.

  • DailyCutLossPercent : Su límite porcentual para la pérdida diaria máxima antes de que se detenga la operación.

  • ATR_Trailing_Period & ATR_Trailing_Multiplier : Se utiliza para definir la agresividad del trailing stop loss.

  • ATR_Profit_Multiplier : La distancia de beneficio (como múltiplo de ATR) necesaria para activar el Trailing Stop.

  • FastEMA & SlowEMA : Las dos medias móviles exponenciales (por ejemplo, 50 y 200) utilizadas para la tendencia principal y las señales de cruce.

  • StochasticPeriod , KPeriod , DPeriod : Los ajustes para el oscilador estocástico utilizado para la sincronización precisa de entrada.

📥 ¡Descargue ahora y transforme sus operaciones!

Deje de perseguir manualmente las tendencias de Oro y deje que la tecnología haga el trabajo pesado. El Trend Hunter Ultimate EA es su boleto a una experiencia de trading más disciplinada, rentable y automatizada.

Descargue el EA, adjúntelo a su gráfico Gold M5 y ¡que comience la caza de tendencias!

¿Le gustaría saber más sobre cómo el Sistema Trend Hunter utiliza las EMAs y el Oscilador Estocástico para generar señales?


Productos recomendados
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones después de que el indicador CCI salga de las zonas de sobreventa o sobrecompra. El Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es GBPUSD y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es D1. Este Asesor Ex
FREE
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Asesores Expertos
Brexit Breakout (GBPUSD H1) Este EA ha sido desarrollado para GBPUSD H1 . Todo está probado para el timeframe H1 . La estrategia se basa en la ruptura del indicador This Bar Open después de un tiempo de consolidación. Funciona muy bien en estos momentos, cuando la libra se está moviendo. Utiliza órdenes Stop pendientes con Stop Loss y Take Profit FIJOS . También utiliza PROFIT TRAILING para coger de los movimientos tanto como sea posible. A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes pa
LokerTrendV7
Aliaksei Karalkou
Asesores Expertos
El EA opera siempre que el mercado esté abierto. Su lógica consiste en abrir operaciones en la dirección del movimiento. El robot aumenta el tamaño del lote en caso de beneficio negativo en una orden previamente cerrada. Este no es el sistema de Martingala, cuando hay un aumento en el tamaño del lote cuando el precio se mueve en contra de su posición. Este es un sistema para aumentar la posición en el movimiento del mercado. Se utiliza la MA media Se utilizan líneas de soporte y resistencia Se u
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PROMO: Precio mínimo Asesor de Expertos: Operador de promediación de tiempo fijo Visión general: El Fixed Time Averaging Trader es un sistema de trading automatizado diseñado para ejecutar operaciones en momentos predeterminados, empleando una estrategia de promediación para optimizar los puntos de entrada y salida. Este asesor experto (EA) es ideal para los operadores que buscan un enfoque disciplinado y sistemático para el comercio, la reducción de la influencia del ruido del mercado
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Asesores Expertos
Presentamos HFT KING EA: ¡el HFT KING definitivo del comercio! Este sistema de negociación de alta frecuencia totalmente automatizado está diseñado para revolucionar su experiencia comercial con su algoritmo avanzado y funciones de última generación. HFT King utiliza una combinación única de análisis técnico, inteligencia artificial, operaciones de alta frecuencia y aprendizaje automático para proporcionar a los operadores señales comerciales confiables y rentables. La tecnología de vanguardia d
SmartStep FX
Carlos Mendez Sanchez
Asesores Expertos
SmartStep FX - La nueva generación de trading en Forex Estás buscando un Asesor Experto sólido y totalmente automatizado listo para generar ganancias consistentes en Forex? SmartStep FX está diseñado para traders que quieren resultados reales con una estrategia probada. ¿Qué hace que SmartStep FX sea único? SmartStep FX viene con parámetros optimizados - no es necesario cambiar nada. Optimizado para AUDCAD en M5 - un par estable con una volatilidad relativamente baja. Gestión dinámica
Great Hunter
Pavel Malyshko
Asesores Expertos
Estrategia del autor que demuestra buenos resultados en el par de divisas eurchf m15. El Asesor Experto en su trabajo busca los puntos de reversión más probables en el gráfico y si se confirma la señal abre una operación. El Asesor Experto trabaja las 24 horas del día, lo que lo hace universal independientemente de la hora en el mercado, lo que también lo distingue de la mayoría de los Asesores Expertos que operan en un tiempo estrictamente limitado. A medida que crezca la demanda del Aseso
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Asesores Expertos
Matriz de oro pro Bienvenido a la Matriz de Oro Ea pro. El Robot se basa en un indicador estándar. No se requiere ningún otro Indicador =============================================================================================== Este Robot está totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. =============================================================================================== => funciona en todos los marcos de tiempo de 1 mi
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Asesores Expertos
Lemon Cat Scalper Versión gratuita. El marco de tiempo ideal de este EA es M15, sin embargo marcos de tiempo más bajos también son adecuados. Utilicé principalmente M15 y M5 para backtesting. Este EA simplemente utiliza barras anteriores para determinar la posición para las órdenes de apertura. Utiliza una estrategia muy especial para defender posiciones perdedoras, y ha pasado 10 años de backtest para la mayoría de los símbolos. Este EA es principalmente adecuado para EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD,
FREE
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Asesores Expertos
ForexEagle - Eleve su experiencia de trading a nuevas cotas ¿Listo para revolucionar su trading? Presentamos ForexEagle, el Asesor Experto definitivo meticulosamente diseñado para dominar los mercados GBPUSD, AUDCAD, USDCAD en el marco temporal M5. Con una combinación ganadora de estrategia avanzada de Acción del Precio y algoritmo de detección de tendencia, ForexEagle es su herramienta para liberar todo el potencial de GBPUSD, AUDCAD, USDCAD. El EA opera durante horas específicas, desde las 12:
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Stochastic Trade X es un EA basado en el Oscilador Estocástico. Parámetros estocásticos como %K período, %D período, Desaceleración, SellValue, BuyValue, y Shift se pueden ajustar. Stochastic Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de Stochastic Trade X . Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
Capital System
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El sistema experto presentado funciona con el par de divisas GBPUSD y sólo con él. Este sistema implementa el principio de siete órdenes - es decir, un máximo de siete órdenes se pueden hacer en una dirección, después de lo cual la posición total de la serie debe ser cerrada por las paradas, ya sea real o virtual. El sistema de comercio está diseñado para trabajar por separado con una serie de órdenes de compra y por separado con una serie de órdenes de venta. lo que hace que el sistema de come
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Asesores Expertos
Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala . Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará beneficios en pequeños y grandes movimientos . Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado lejos del precio actual. Es posible filtrar la apertura de un nuevo ciclo con un indicador. Puede funcionar en ambos lados al mism
FREE
BuckWise
Joel Protusada
Asesores Expertos
BuckWise es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que se puede ejecutar con éxito utilizando el par de divisas EURUSD en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Asesor de trading automático.Esta es una versión gratuita del Asesor experto "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В el robot se basa en 2 estrategias: en la intersección de medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.En la versión de pago, tres estrategias están disponibles, lo que aumenta la rentabilidad varias veces.Diseñado para el par de divisas EURUSD H1.Es posible utilizarlo en otras herramientas después de la optimización.Prueba sólo en datos de tick
FREE
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Reef Scalper
Charles Crete
Asesores Expertos
Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Asesores Expertos
Surf EA es un Asesor Experto totalmente automático basado en la cuadrícula que busca áreas de inversión en el gráfico. Versión MT5: https: //www.mql5.com/ru/market/product/99693 Naturaleza del trabajo: El EA utiliza varios patrones, indicadores y otras condiciones importantes para buscar señales Las posiciones de compra y venta son independientes entre sí Sólo se puede abrir una orden en una barra del período actual Los indicadores utilizados en el EA están incluidos en el conjunto estándar de
FREE
Pure Trend EA
Jose Daniel Stromberg Martinez
Asesores Expertos
PRECIO DE APERTURA: 30 $ (quedan 3 ejemplares) Próximo precio: $59 Precio final: $99 Pure Trend EA es un experto de bajo riesgo totalmente automatizado con stoploss y take profit fijos. Puede elegir si desea operar con lotes fijos, o lotes por cantidad en balance. Este EA se basa en movimientos de tendencia pura que se basa en Estocástico y MACD. No Martingale No Grid Broker y depósito Cualquier broker con spreads pequeños es adecuado. Depósito recomendado : $300 o más. Depósito mínimo : $1
The Last Pharaon MT4
Alexander Oropesa Marrero
Asesores Expertos
Ponga a trabajar ahora The Last Pharaon este increíble EA fue cuidadosamente hecho y probado para el mercado EUR / USD exclusivamente en el marco de tiempo de 5m, el propósito de este EA es mantener su capital de forma segura detrás de este increíble EA y su cuenta nunca llega a $ 0. Este EA se puede utilizar con poco capital $ 100, lo he probado con $ 50 y funciona perfectamente, pero es aconsejable comenzar con un mínimo de $ 100, recomiendo el uso de un VPS. También puedes trabajar un capit
Blue Dollar EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Blue Dollar EA se basa en una plantilla multifuncional y está diseñado para el comercio intradía con todos los principales pares de divisas en cualquier marco de tiempo. La estrategia se basa en el análisis de la acción del precio dentro del rango de volatilidad diaria para un período determinado. El EA tiene un amplio conjunto de características - se puede configurar para cualquier estilo de negociación, lo que hace que no sea sólo un robot de comercio, sino un diseñador flexible multifuncional
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
EMA Crossover Pro MT4
Gabriel Selegean
Asesores Expertos
EMA Crossover Pro MT4 (ver EMA Crossover Pro para la variante MT5) este EA utiliza dos medias móviles exponenciales cruzadas, una ema lenta, y una ema rápida sobre las que toma la decisión de compra/venta. La configuración ema por defecto es 12 y 35 donde 12 es el valor de la ema lenta, y 35 es el valor de la ema rápida. Parámetros del asesor experto: stop loss (mayor que 40, pero algunos brokers aceptan stop loss por debajo de 40) take profit (mayor que 40, pero algunos brokers aceptan stop los
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Asesores Expertos
BG Grid Limited es un Asesor Experto contratendencia que utiliza indicadores estándar para entrar en el mercado. El Asesor Experto tiene una configuración flexible y se puede utilizar para el comercio multipar. Sugiero utilizar 10 pares de divisas a la vez al mismo tiempo. Sin embargo, esto no significa que el Asesor Experto abrirá inmediatamente 10 órdenes, una para cada par de divisas. El Asesor Experto entra en el mercado sólo con un cierto conjunto de lecturas de indicadores. El Asesor Exper
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
Otros productos de este autor
Smart Trend Tracer
Andri Maulana
3.75 (4)
Indicadores
El mejor compañero de trading: Smart Trend Tracer ¿Cansado de perderse en el ruido del mercado? ¿Está preparado para encontrar las tendencias más claras con una precisión milimétrica? Le presentamos Smart Trend Tra cer, la herramienta definitiva diseñada para abrirse paso entre la confusión y revelar las oscilaciones más rentables del mercado. No se trata de un indicador más, sino de su guía personal para detectar las tendencias en el momento en que se forman, dándole la confianza necesaria para
FREE
Ultimate Trend Sniper
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con el francotirador de tendencias definitivo ¿Está cansado de perderse los grandes movimientos del mercado? ¿Desea detectar tendencias con precisión láser? El Ultimate Trend S niper es un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a conseguirlo. No es sólo otra media móvil, es una herramienta inteligente que le da una clara ventaja en el mercado. Principales características y ventajas: Señales precisas de entrada y salida: El indicador utiliza do
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indicadores
Signal King: Su indicador de tendencia supremo ¿Alguna vez se ha sentido perdido en el ruido del mercado? El indicador "Signal King" se abre paso a través del caos, proporcionando señales de compra y venta claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico. No se trata de un indicador de tendencia más, sino de una poderosa herramienta diseñada para proporcionarle una ventaja mediante la combinación de la robusta Supertendencia con un fiable filtro EMA . La Supertendencia destaca en la iden
FREE
Keltner Signals Pro
Andri Maulana
Indicadores
Keltner Señales Pro: ¡Comercie más inteligentemente, gane más! Keltner Signals Pro Ahora disponible en formato EA. Descárguelo ahora. Aumente la precisión de sus operaciones y elimine las señales falsas con Keltner Signals Pro, el indicador avanzado e intuitivo diseñado para operadores serios que buscan beneficios constantes. ¿Cansado de señales engañosas? Keltner Signals Pro combina magistralmente el poder de los Canales de Keltner para identificar rupturas de precios cruciales con un insuperab
FREE
Golden Trend Finder
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Golden Trend Finder ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Golden Trend Finder es el indicador todo en uno diseñado para proporcionarle una ventaja decisiva en el mercado. No es una herramienta más; es un potente generador de señales que combina múltiples indicadores avanzados para ofrecerle oportunidades de negociación claras y confirmadas. Imagine tener un sistema inteligente que le diga exactamente cuándo entrar y salir de una operación, filtrado para evitar señale
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con la Cruz Fractal Dorada ¿Está cansado de cuestionar sus operaciones? ¿Desearía tener un sistema claro y fiable para guiar sus decisiones? Le presentamos la Cruz Fractal Dorada , un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a detectar oportunidades de inversión de alta probabilidad. No se trata de otro indicador de medias, sino de una estrategia completa que combina la precisión de los patrones fractales con el poder dinámico de las medias móvi
FREE
Trend Reversal Master
Andri Maulana
Indicadores
Maestro del cambio de tendencia Libere su potencial de negociación con precisión ¿Está cansado de perderse las inversiones clave del mercado? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada de alta probabilidad? "Trend Reversal Master" es el indicador MQL4 inteligente diseñado para ayudarle a detectar posibles cambios de tendencia con confianza y claridad. Esta potente herramienta combina lo mejor de dos mundos: el dinámico SAR Parabólico (PSAR) y la robusta Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos.
FREE
Trend Hunter Ultimate
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Trend Hunter Ultimate ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Trend Hunter Ultimate es el potente indicador de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y ofrecerle señales de trading claras y precisas. Construido sobre una estrategia probada que combina múltiples medias móviles y el oscilador estocástico, esta herramienta es la clave para identificar la tendencia de alta probabilidad y las oportunidades de inversión. Principales características y ventajas Precis
FREE
Smart Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Dé rienda suelta a un trading más inteligente con el generador de señales inteligentes ¿Cansado de hacer conjeturas en sus operaciones? El Generador de Señales Intelig entes es su nueva herramienta esencial, diseñada para simplificar su estrategia y darle una poderosa ventaja. No se trata de un indicador más, sino de un sistema diseñado para proporcionarle señales de entrada de alta probabilidad, ahorrándole tiempo y aumentando su confianza. Principales ventajas y características Generación inte
FREE
Candle Sync Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Desbloquee operaciones más inteligentes con Candle Sync Pro! ¿Está cansado de señales contradictorias en diferentes marcos temporales? ¿Desearía tener una visión más clara de la verdadera dirección del mercado? "Candle Sync Pro" es su herramienta esencial para tomar decisiones más seguras e informadas. Este indicador de gran alcance corta a través del ruido, lo que le permite ver la imagen más grande mediante la visualización de velas marco de tiempo superior directamente en su gráfico actual.
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indicadores
Opere de forma más inteligente con Trend-Sensing Pro ¿Está cansado de gráficos confusos y señales tardías? Trend-Sensing Pro es un indicador potente pero sencillo diseñado para ayudarle a ver las tendencias del mercado con una claridad cristalina. Combina la suavidad de una EMA (Media Móvil Exponencial) con una visualización única de velas, ofreciéndole una visión limpia y sin ruidos de la dirección del mercado. Por qué le encantará Trend-Sensing Pro Vea la verdadera tendencia : Trend-Sensing Pr
FREE
Signal Compass Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Encuentre la dirección de sus operaciones con Signal Compass Pro ! ¿Cansado de adivinar su próximo movimiento? Signal Compass Pro es su respuesta. Este indicador no es sólo una herramienta; es su brújula personal en los mercados financieros. Mediante la combinación de tres potentes indicadores de momentum -CCI , WPR e Índice de Fuerza- proporcionamos señales de trading confirmadas que son más limpias, fiables y menos propensas al "ruido". Principales características y ventajas Señales confirmad
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection
Andri Maulana
Indicadores
Indicador dinámico de Fibonacci en color Esta herramienta está diseñada para automatizar el proceso de dibujo y actualización de los niveles de Fibonacci en su gráfico. Se ajusta automáticamente a las tendencias del mercado, proporcionando señales visuales claras y alertas para ayudarle a analizar los movimientos de los precios. Características principales Colores adaptables: Las líneas de Fibonacci cambian automáticamente de color para reflejar la tendencia actual. Aparecen en azul durante las
Visual Trend Ribbon
Andri Maulana
Indicadores
Transforme sus operaciones con Visual Trend Ribbon ¿Cansado de perderse los grandes movimientos? ¿Le cuesta identificar la verdadera dirección del mercado? Visual Trend Rib bon es la solución. Este potente indicador elimina el ruido del mercado y le ofrece una comprensión clara y visual de la tendencia para que pueda operar con confianza. En lugar de una única línea retrasada, la Cinta de Tendencia Visual utiliza una banda dinámica de múltiples medias móviles para mostrarle el verdadero impulso
FREE
Master Trend Analyzer
Andri Maulana
Indicadores
El Master Trend Analyzer es un indicador potente y flexible de MetaTrader 4 (MT4) diseñado para ayudar a los operadores a analizar tendencias en varios marcos temporales simultáneamente. Al combinar múltiples Medias Móviles (MAs) de diferentes marcos temporales en un solo gráfico, esta herramienta proporciona una visión clara y completa de las tendencias del mercado, por lo que es más fácil identificar los niveles clave de soporte / resistencia, confirmar las tendencias, y tomar decisiones de tr
FREE
Ultimate Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Generador de señales definitivo: Su ventaja en el mercado ¿Está cansado de adivinar su próximo movimiento en el mercado? El Ultimate Signal Gener ator está aquí para cambiar eso. Este potente indicador MQL4 está diseñado para ofrecerle una clara ventaja en sus operaciones, proporcionándole señales fiables de compra y venta. Es una herramienta inteligente y eficaz que le ayuda a tomar decisiones con confianza, para que pueda centrarse en su estrategia, no en la incertidumbre. Principales ventaja
FREE
Precision Signals
Andri Maulana
Indicadores
Estocástico con Filtro de Tendencia: Señales de Precisión Este es un indicador potente y fácil de usar diseñado para operadores que desean señales más fiables del oscilador estocástico clásico. Cómo funciona: Este indicador mejora el Estocástico estándar añadiendo un potente filtro de tendencia. Utiliza una Media Móvil Exponencial (EMA) para determinar la dirección general del mercado. El indicador sólo generará una señal de "compra" cuando el cruce del estocástico sea alcista y el precio esté p
FREE
Catch the Turn
Andri Maulana
1 (1)
Indicadores
Catch The Turn: El Sistema de Trading de Confluencia de 5 Factores Cansado de indicadores contradictorios y entradas perdidas? es su motor de decisión completo, diseñado para cortar a través del ruido del mercado y entregar señales de entrada de alta confianza exactamente cuando comienza un movimiento importante del mercado. El poder de Confluence 5 en 1 Deje de operar sobre la duda. Nuestro motor patentado elimina las señales falsas generando una señal de operación sólo cuando cinco indicad
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indicadores
El mejor compañero de negociación: Más allá de las bandas ¿Cansado de perderse los movimientos clave del mercado? Nuestro indicador Beyond the Bands es la solución que estaba esperando. Esta potente herramienta toma la estrategia clásica de las Bandas de Bollinger y la sobrealimenta con un filtro EMA inteligente, proporcionándole señales más precisas y fiables que nunca. Está diseñada para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta probabilidad y evitar señales falsas, para que pueda operar
FREE
WilliamsTrend Pro
Andri Maulana
Indicadores
Eleve sus operaciones con WilliamsTrend Pro ¿Listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? WilliamsTrend Pro es la herramienta definitiva diseñada para ayudarle a detectar configuraciones de operaciones de alta probabilidad con precisión y confianza. Combinando el poder del oscilador Williams %R con un filtro de tendencia EMA de 200 periodos , este indicador le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Deje de cuestionar sus entradas y salidas. WilliamsTrend Pro filtra el
FREE
Precision Entry Master
Andri Maulana
Indicadores
Precision Entry Master: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de dudar de sus operaciones? El indicador Precision Entry Master está diseñado para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta calidad con confianza. Combina dos potentes análisis de mercado para ofrecerle una señal clara, filtrando el ruido y las señales falsas para que pueda centrarse en las mejores oportunidades. Nuestro sistema único funciona encontrando el momento perfecto cuando el impulso del mercado está cambiando y
FREE
Apex Trend Detector
Andri Maulana
Indicadores
¡Libere su potencial de negociación con el Detector de Tendencias Apex! ¿Está cansado de perderse operaciones rentables? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada y salida fiables en el volátil mercado de divisas? Es hora de mejorar su arsenal de trading con el Detector de Tendencias Apex , el indicador inteligente de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y detectar oportunidades de trading de alta probabilidad. El Detector de Tendencias Apex no es un indicador más; es un sofisticado sist
FREE
Stochastic Market Master
Andri Maulana
Indicadores
Domine sus entradas y salidas del mercado ¿Está cansado de los indicadores confusos y ruidosos que le dan señales falsas? El Estocástico Market Master está diseñado para eliminar el ruido y ofrecerle oportunidades de inversión claras y nítidas. Esta poderosa herramienta utiliza un proceso único de doble suavizado para proporcionar señales de compra y venta más precisas, ayudándole a detectar los cambios de tendencia con confianza y precisión. Con este indicador, puede dejar de mirar la pantalla
FREE
Wave Rider
Andri Maulana
Indicadores
El Indicador Wave Rider: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de intentar adivinar los movimientos del mercado? El indicador Wave R ider es su solución. Es una herramienta inteligente diseñada para ayudarle a detectar tendencias rentables con facilidad y confianza. ¿Por qué es tan potente? Vea las tendencias con claridad : Wave Rider simplifica los complejos datos del mercado, para que pueda identificar fácilmente la dirección de la tendencia y tomar decisiones más inteligentes. Obtenga
FREE
Momentum Master
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con Momentum Master , el indicador inteligente diseñado para ayudarle a navegar por los mercados con confianza. Esta poderosa herramienta proporciona señales claras y procesables mediante la combinación de las fortalezas de múltiples indicadores probados. Despídase de las conjeturas y dé la bienvenida a la precisión. Momentum Master es más que un simple proveedor de señales: es su analista personal del mercado. Utiliza una combinación única de medias móviles (E
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection EA
Andri Maulana
Utilidades
Fibonacci Auto Trend Detection EA Este Asesor Experto (EA) es una herramienta de negociación para MetaTrader 4 que utiliza los principios de Fibonacci combinados con la gestión de riesgos. Está diseñado para automatizar las entradas y salidas de operaciones basadas en los niveles dinámicos de Fibonacci mientras incluye controles de riesgo incorporados. Nota Importante: Este EA requiere el indicador Fibonacci Auto Trend Detection para funcionar. Características principales Ejecución automática d
FREE
Multi Time frame Support Resistance
Andri Maulana
Indicadores
Indicador Multi-Timeframe de Soporte y Resistencia para MT4. Herramienta Profesional para Traders Técnicos. Ventajas Clave Análisis Multi-Tiempo - Vea los niveles críticos desde diferentes marcos temporales simultáneamente Alertas en Tiempo Real - Notificaciones instantáneas cuando cambian los niveles clave Visualización personalizable : ajuste los colores, los estilos de línea y los plazos para adaptarlos a su estrategia. Fácil de usar - Fácil configuración con etiquetas visuales claras para
Last High and Low
Andri Maulana
Indicadores
Indicador de último máximo y último mínimo Características Líneas dinámicas de máximos y mínimos : Traza automáticamente líneas horizontales que muestran el máximo más alto y el mínimo más bajo sobre un número seleccionado de barras pasadas. Periodo Retroactivo Personalizable : Ajuste cuántas barras analiza el indicador para encontrar máximos y mínimos. Personalización visual : Elija los colores de las líneas (rojo para máximos, azul para mínimos). Ajuste el estilo de la línea (discontinua, só
Scalp Master Pro
Andri Maulana
Utilidades
Scalp Master Pro. Scalp Master Pro es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para los operadores que quieren scalping los mercados con precisión y confianza. Construido con estrategias avanzadas basadas en ATR, este EA se ajusta dinámicamente a las condiciones del mercado, asegurando una gestión óptima del riesgo de manera efectiva. Si usted es un principiante o un operador experimentado, este EA simplifica la gestión de las operaciones y la incorporación de ajustes de propagación intelig
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario