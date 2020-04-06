Intra Flow EA

IntraFlow : bot de negociación - https://ostinato-trading.com/

IntraFlow es una estrategia de negociación intradía de rentabilidad absoluta, está diseñada para capturar oportunidades a corto plazo en el Nasdaq-100, para ser utilizada en CFDs o futuros.

Su objetivo es aprovechar el impulso intradía y adaptarse rápidamente a la dirección del mercado, con una gestión del riesgo calibrada en función de la volatilidad actual.

Reactivo. Preciso.


⚠️ Para usoexclusivo en el Nasdaq-100 - timeframe 1 minuto - la hora utilizada corresponde aUTC+2,ajústela según la zona horaria de su broker

⚠️ Añada el símbolo SP500 de su broker a su lista de vigilancia, ajuste el robot al nombre del símbolo SP500, y ajuste "enable SP500 condition = true".

⚠️ Todos los ajustes están hechos, sólo tiene que elegir su método de gestión de riesgos(lote fijo, $ por operación, o % del saldo de la cuenta)

Otros productos de este autor
Aladdin trend EA
Nicolas Yves Gregoire Falgayrettes
Asesores Expertos
Aladdin : bot de negociación - https://ostinato-trading.com/ Aladdin es una estrategia de negociación de seguimiento de tendencias centrada en la rentabilidad relativa, diseñada para captar tendencias prolongadas en el Nasdaq-100 , para su uso en CFD o futuros. Aprovecha los movimientos direccionales a largo plazo, ya sean alcistas o bajistas, para generar un rendimiento superior duradero a lo largo de ciclos de mercado completos. Adaptable. Robusto. ️ Para uso exclusivo en el Nasdaq-100 - mar
All Day Long EA
Nicolas Yves Gregoire Falgayrettes
Asesores Expertos
AllDayLong : bot de trading - https://ostinato-trading.com/ AllDayLong es una estrategia de negociación intradía centrada en la rentabilidad relativa, diseñada para batir el índice Nasdaq-100, que puede utilizarse con CFD o futuros. Toma posiciones largas durante las fases alcistas y deja de operar durante las fases bajistas, con el fin de preservar el capital y asegurar un rendimiento superior duradero. Sencillo. Eficaz. ️ Para uso exclusivo en el Nasdaq-100 - timeframe 1 hora - la hora utili
Double Range Break EA
Nicolas Yves Gregoire Falgayrettes
Asesores Expertos
RangeBreak : bot de negociación - https://ostinato-trading.com/ RangeBreak es una estrategia de negociación intradía de rentabilidad absoluta, está diseñada para capturar sesiones de mercado direccionales en el Nasdaq-100 , para ser utilizada en CFDs o futuros. Aprovecha las rupturas de rangos temporales para capitalizar movimientos explosivos y sostenidos, al tiempo que filtra las señales falsas para maximizar la calidad de las operaciones. Explosivo. Selectivo. ️ Para uso exclusivo en el Nas
