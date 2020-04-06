Intra Flow EA

IntraFlow : bot de negociación - https://ostinato-trading.com/

IntraFlow es una estrategia de negociación intradía de rentabilidad absoluta, está diseñada para capturar oportunidades a corto plazo en el Nasdaq-100, para ser utilizada en CFDs o futuros.

Su objetivo es aprovechar el impulso intradía y adaptarse rápidamente a la dirección del mercado, con una gestión del riesgo calibrada en función de la volatilidad actual.

Reactivo. Preciso.





⚠️ Para usoexclusivo en el Nasdaq-100 - timeframe 1 minuto - la hora utilizada corresponde aUTC+2,ajústela según la zona horaria de su broker

⚠️ Añada el símbolo SP500 de su broker a su lista de vigilancia, ajuste el robot al nombre del símbolo SP500, y ajuste "enable SP500 condition = true".

⚠️ Todos los ajustes están hechos, sólo tiene que elegir su método de gestión de riesgos(lote fijo, $ por operación, o % del saldo de la cuenta)

