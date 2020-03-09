Pinpoint Extreme Swing EA

🚀 ¡Desbloquea la excelencia del trading de oro con Pinpoint Extreme Swing EA!

¿Cansado de las oscilaciones impredecibles del mercado? El EA Pinpoint Extreme Swing es una solución potente y totalmente automatizada diseñada específicamente para identificar puntos de inversión de alta probabilidad en el volátil mercado del oro(XAUUSD). No se trata de un Asesor Experto más, sino de un sistema optimizado y listo para usar en el broker Exness. Creado para capturar oportunidades de swing extremo con precisión y una gestión inteligente del dinero. Si no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers que no sean Exness, es posible que tenga que optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarse a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.

¿Por qué elegir Pinpoint Extreme Swing EA?

  • Entrada de Precisión: Utilizando una sofisticada combinación del Money Flow Index (MFI) y las Bandas de Bollinger, el EA está diseñado para detectar verdaderas condiciones de sobrecompra y sobreventa, ayudándole a entrar en el mercado en los mejores puntos de inflexión absolutos.

  • Gestión inteligente del dinero: Olvídese de estrategias arriesgadas. Este AE NO está basado en Martingala ni en Cuadrícula. Cuenta con un tamaño de lote dinámico basado en el Porcentaje de Riesgo definido y la Probabilidad de operación real, asegurando que su capital esté protegido y el crecimiento sea consistente.

  • Filtro de Tendencia Avanzado: El Filtro EMA opcional asegura que las operaciones sólo se alineen con la tendencia del marco de tiempo más alto ( D1 diario por defecto), manteniéndole en el lado correcto de los principales movimientos del mercado.

  • Protección dinámica de beneficios: Emplea un Trailing Stop basado en ATR que sólo se activa tras alcanzar un determinado umbral de beneficios, asegurando sus ganancias dinámicamente a medida que la operación se mueve a su favor, y protegiéndolas de retrocesos repentinos.

  • Mitigación del riesgo: El Porcentaje de Corte de Pérdida Diario incorporado actúa como una red de seguridad, deteniendo automáticamente las operaciones del día si se alcanza su límite de reducción, preservando su cuenta para la siguiente sesión de operaciones.

  • Optimizado y Listo: Este EA ya está optimizado para operar con Oro en el marco temporal M5. Simplemente conéctelo a su gráfico y deje que el sistema haga el trabajo pesado.

Deje de adivinar y empiece a beneficiarse. El EA Pinpoint Extreme Swing proporciona la disciplina, la velocidad y la ventaja analítica que necesita para tener éxito en el mercado de oro de ritmo rápido.

Tanto si está probando la demo como si ya ha comprado el EA, estoy aquí paraayudarle con la configuración. Si usted tiene preguntas acerca de la configuración no dude en ponerse en contacto conmigo directamente.

📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul

⚙️ Parámetros de entrada clave (listo para usar)

El Pinpoint Extreme Swing EA está diseñado para ser plug-and-play, pero usted conserva el control total a través de estas entradas personalizables:

  • Porcentaje de riesgo: Establezca su riesgo máximo por operación (por ejemplo, 3%). Establezca 0 para utilizar un tamaño de lote fijo.

  • Lotes: Su tamaño de lote fijo (se utiliza si el Porcentaje de riesgo es 0).

  • HoraInicio / HoraFin: Defina su ventana de negociación preferida.

  • Porcentaje de Pérdida Diaria: El porcentaje máximo de pérdida que el EA permitirá en un día antes de pausar las operaciones (por ejemplo, 8,0%).

  • Número Mágico: ID único para gestionar las operaciones por separado de otros EAs.

  • MFIPeriod / BandsPeriod / BandsDeviation: Parámetros para los indicadores centrales de señales de inversión Pinpoint.

  • OverboughtLevel / OversoldLevel: Los niveles críticos de IMF(80 y 20) que definen las condiciones extremas.

  • UseEMAFilter: Establecer en true para activar el filtro de tendencia a largo plazo.

  • EMAPeriod / EMA_Timeframe: Define el filtro de tendencia (por ejemplo, EMA 200 en D1).

  • ATRPeriod / ATRThreshold: Comprobación de la volatilidad para asegurar que el movimiento del mercado es suficiente para operar.

  • ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Ajustes para el trailing stop dinámico.

  • ATR_Profit_Multiplier: El multiplicador que define el nivel de beneficio necesario para activar el trailing stop.

  • RangoDía: El número de barras diarias utilizadas para calcular la distancia inicial del Take Profit.

📥 Tu siguiente paso: ¡Descárgalo ahora!

El mercado no espera a nadie. Tome el control de su trading en Oro hoy mismo con un Asesor Experto construido sobre sólidos principios de momentum, sobreextensión y gestión prudente del riesgo.

Descargue Pinpoint Extreme Swing EA ahora y transforme su experiencia de trading de reactiva a proactiva.


