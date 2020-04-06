All Day Long EA

AllDayLong : bot de trading - https://ostinato-trading.com/

AllDayLong es una estrategia de negociación intradía centrada en la rentabilidad relativa, diseñada para batir el índice Nasdaq-100, que puede utilizarse con CFD o futuros.

Toma posiciones largas durante las fases alcistas y deja de operar durante las fases bajistas, con el fin de preservar el capital y asegurar un rendimiento superior duradero.

Sencillo. Eficaz.


⚠️ Para uso exclusivo en el Nasdaq-100 - timeframe 1 hora - la hora utilizada corresponde a UTC+2,ajústela según la zona horaria de su broker

⚠️ Ajuste la entrada inicial a TRUE

⚠️ Todos los ajustes están hechos, sólo tiene que elegir su método de gestión de riesgos(lote fijo, $ por operación, o % del saldo de la cuenta)

