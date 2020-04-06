All Day Long EA
- Asesores Expertos
- Nicolas Yves Gregoire Falgayrettes
- Versión: 1.51
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 20
AllDayLong : bot de trading - https://ostinato-trading.com/
AllDayLong es una estrategia de negociación intradía centrada en la rentabilidad relativa, diseñada para batir el índice Nasdaq-100, que puede utilizarse con CFD o futuros.
Toma posiciones largas durante las fases alcistas y deja de operar durante las fases bajistas, con el fin de preservar el capital y asegurar un rendimiento superior duradero.
Sencillo. Eficaz.
⚠️ Para uso exclusivo en el Nasdaq-100 - timeframe 1 hora - la hora utilizada corresponde a UTC+2,ajústela según la zona horaria de su broker
⚠️ Ajuste la entrada inicial a TRUE
⚠️ Todos los ajustes están hechos, sólo tiene que elegir su método de gestión de riesgos(lote fijo, $ por operación, o % del saldo de la cuenta)