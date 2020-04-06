Catch the Turn EA

🚀 ¡Desbloquea el mercado del oro con Catch The Turn EA! 💰

Estás listo para dejar de adivinar y empezar a atrapar los retrocesos más rentables en el mercado del Oro (XAUUSD)?

El Catch The Turn EA es un Asesor Experto altamente especializado y sofisticado diseñado para los traders que quieren capitalizar los puntos de inflexión precisos del mercado. Construido sobre una mezcla patentada de indicadores clásicos y gestión dinámica del dinero, este EA está diseñado para encontrar entradas de alta probabilidad y gestionar las operaciones de forma inteligente. Se trata de una solución lista para usar, preoptimizada para el marco temporal M5 de las operaciones con oro, por lo que está lista para su implementación inmediata: ¡sólo tiene que adjuntarla a su gráfico en el broker Exness y dejarla trabajar! Si no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko.

Para otros brokers que no sean Exness, puede que tenga que optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarlo a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.

Características principales y ventajas

  • Señales de entrada de precisión: El EA utiliza el sistema de trading "Catch the Turn" -una sólida confluencia de cruces de EMA, niveles de RSI, extremos de las Bandas de Bollinger e indicadores Power- para identificar fuertes señales de reversión con alta confianza (requiriendo un 70% de probabilidad de entrada).

  • Gestión inteligente del riesgo: A diferencia de las estrategias de riesgo, este EA NO utiliza sistemas de Martingala ni de Cuadrícula. Cuenta con una potente función de gestión monetaria basada en probabilidades que ajusta automáticamente el tamaño del lote según la probabilidad calculada de la operación y el porcentaje de riesgo definido, garantizando una exposición óptima del capital.

  • Trailing Stop Dinámico: ¡Proteja sus beneficios eficazmente! El EA emplea un Trailing Stop avanzado basado en el ATR que sólo se activa cuando la posición alcanza un múltiplo de beneficio definido del Average True Range (ATR). Esto asegura que sus stops están ajustados a la volatilidad y sólo se mueven cuando se establece un colchón de beneficios significativo.

  • Red de seguridad incorporada (Daily Cut Loss): Tome el control de su riesgo con el Porcentaje de Corte de Pérdida Diario. El EA cerrará automáticamente todas las posiciones abiertas y detendrá las operaciones del día si su capital cae por debajo de un nivel preestablecido, protegiendo su saldo de la volatilidad inesperada del mercado.

  • Horas de negociación dedicadas: Opere de forma más inteligente, no durante más tiempo. Puede definir horas de inicio y fin específicas para centrar su operativa durante las sesiones más volátiles y activas del mercado, evitando la volatilidad en los momentos de menor actividad.

  • Filtro de Volatilidad: Comprueba las condiciones del mercado con el Umbral ATR, asegurando que el EA sólo intenta entrar en operaciones cuando hay suficiente volatilidad, reduciendo las señales falsas y los whipsaws.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente.

📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul


⚙️ Parámetros de negociación listos para usar

El Catch The Turn EA está diseñado para la simplicidad. A continuación se presentan las entradas clave que le permiten ajustar su comportamiento para que coincida con su tolerancia al riesgo personal:

  • Porcentaje de riesgo: Porcentaje de capital a arriesgar por operación (por ejemplo, 2%). Póngalo a 0 para desactivarlo y utilizar lotes fijos.

  • Lotes: Tamaño de lote fijo (se utiliza si el Porcentaje de riesgo es 0).

  • Start Hour / End Hour: Ventana de horas para que el EA coloque activamente nuevas operaciones (por ejemplo, de 0 a 23).

  • Periodo ATR / Umbral ATR: Se utiliza para medir la volatilidad del mercado y filtrar las condiciones de baja volatilidad.

  • Porcentaje de Pérdida por Corte Diario: El porcentaje de pérdida del Saldo Inicial Diario que activará un stop automático para el día (por ejemplo, 8,0%).

  • Periodo EMA / Plazo EMA: Utilizado para el filtro de tendencia a largo plazo (por defecto utiliza D1 para un sesgo fuerte).

  • Multiplicador de arrastre ATR: El múltiplo ATR utilizado para establecer la distancia real del trailing stop una vez activado.

  • Parámetros de la señal de giro (CTT_FasterMA, CTT_SlowerMA, etc.): Los ajustes preoptimizados para el sistema de señal propietario, que le dan un control preciso sobre su sensibilidad.

👉 ¡Deja de mirar, empieza a ganar!

El mercado del Oro es dinámico, y usted necesita una herramienta dinámica. Catch The Turn EA le da la ventaja de un sistema profesional, basado en datos, sin el estrés emocional del trading manual.

¡No se pierda el próximo movimiento! Descargue y conecte el EA Catch The Turn hoy mismo y experimente el trading en Oro automatizado y de alta precisión.


