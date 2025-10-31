Indicador CRT Bomb - MT5 GBPUSD

El CRT Bomb es un indicador de trading profesional que detecta patrones de inversión de 3 velas de alta probabilidad (CRT - Candle Reversal Technique) en todos los marcos temporales y símbolos. VPS se recomienda para que no se pierda ninguna configuración CRT, ya que la forma, para las entradas que usted puede utilizar su análisis manual para la confirmación como FVG, OBS, etc

Sólo funciona con GBPUSD COMPRE LA VERSIÓN COMPLETA QUE FUNCIONA CON CUALQUIER INSTRUMENTO AQUÍ https://www.mql5.com/en/market/product/155393

Características principales:

Identifica estructuras de velas de impulso-trampa-reversión

Proporciona flechas visuales y resaltado de patrones

Calcula automáticamente los niveles de take-profit (TP1, TP2) y stop-loss

Envía notificaciones push en la apertura de la vela 3

Soporta múltiples idiomas (inglés/francés)

Lógica del patrón:

Vela 1: Fuerte movimiento de impulso

Vela 2 : Pequeña vela trampa que se cierra dentro de la mecha anterior

Vela 3: Potente vela de inversión que envuelve a la vela trampa

Salida:

Señales de entrada alcistas/bajistas con gestión calculada del riesgo

Alertas en tiempo real para nuevas formaciones de patrones

Presentación visual clara en el gráfico

El indicador está diseñado para operadores sistemáticos que buscan configuraciones de inversión fiables con parámetros predefinidos de riesgo-recompensa.