CRT Bomb
- Indicadores
- Niccyril Chirindo
- Versión: 1.10
- Actualizado: 11 noviembre 2025
Indicador CRT Bomb - MT5 GBPUSD
El CRT Bomb es un indicador de trading profesional que detecta patrones de inversión de 3 velas de alta probabilidad (CRT - Candle Reversal Technique) en todos los marcos temporales y símbolos. VPS se recomienda para que no se pierda ninguna configuración CRT, ya que la forma, para las entradas que usted puede utilizar su análisis manual para la confirmación como FVG, OBS, etc
Sólo funciona con GBPUSD COMPRE LA VERSIÓN COMPLETA QUE FUNCIONA CON CUALQUIER INSTRUMENTO AQUÍ https://www.mql5.com/en/market/product/155393
Características principales:
-
Identifica estructuras de velas de impulso-trampa-reversión
-
Proporciona flechas visuales y resaltado de patrones
-
Calcula automáticamente los niveles de take-profit (TP1, TP2) y stop-loss
-
Envía notificaciones push en la apertura de la vela 3
-
Soporta múltiples idiomas (inglés/francés)
Lógica del patrón:
-
Vela 1: Fuerte movimiento de impulso
-
Vela 2: Pequeña vela trampa que se cierra dentro de la mecha anterior
-
Vela 3: Potente vela de inversión que envuelve a la vela trampa
Salida:
-
Señales de entrada alcistas/bajistas con gestión calculada del riesgo
-
Alertas en tiempo real para nuevas formaciones de patrones
-
Presentación visual clara en el gráfico
El indicador está diseñado para operadores sistemáticos que buscan configuraciones de inversión fiables con parámetros predefinidos de riesgo-recompensa.
